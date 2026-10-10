Los jardineros siempre la recomiendan: “La planta cebra es ideal para decorar la casa y para principiantes”

La planta cebra, la planta ideal para los principiantes en jardinería Foto: Pinterest

La planta cebra, conocida también científicamente como Haworthiopsis attenuata, es una suculenta que destaca por sobre otras gracias a su particular aspecto, su facilidad de mantenimiento y su fácil cuidado. Es ideal para livings y rincones de interiores que necesitan color, armonía y sobre todo, algo de originalidad.

Uno de sus grandes atractivos son sus hojas verdes, decoradas con pequeñas líneas blancas transversales, forman una roseta compacta que permite sumar un detalle natural a distintos ambientes del hogar.

Originaria de Sudáfrica, esta especie está adaptada a condiciones de escasez de agua y a suelos pedregosos. Por este motivo, es una buena alternativa para quienes buscan incorporar plantas de interior sin tener que dedicarles demasiado tiempo. Sin embargo, aunque es muy resistente, necesita determinadas condiciones de luz, temperatura y drenaje para conservar su forma y crecer saludablemente.

La planta cebra, la planta ideal para los principiantes en jardinería Foto: Pinterest

Cómo es la planta cebra y por qué se destaca entre las suculentas

La planta cebra suele alcanzar entre los 10 y los 15 centímetros de altura, por lo que puede ubicarse en cualquier escritorio, estantería, mesas auxiliares y hasta al lado del televisor. Sus hojas gruesas y puntiagudas crecen agrupadas desde la base y presentan bandas blancas que le dan el aspecto característico por el que recibe su nombre popular.

Y además de tener un gran valor ornamental, se trata de una planta versátil, ya que puede cultivarse tanto en macetas como directamente en el suelo, y hasta combinarse con otras suculentas similares, siempre y cuando tenga una ventilación y un drenaje apropiado en la maceta.

A diferencia de otras especies que requieren humedad frecuente, la planta cebra almacena agua en sus hojas y tolera períodos cortos de sequía. Esto no significa que deba permanecer sin riego durante demasiado tiempo, sino que conviene evitar el exceso de agua, uno de los problemas más habituales en el cultivo de suculentas.

La planta cebra, la planta ideal para los principiantes en jardinería Foto: Pinterest

Dónde ubicar la planta cebra para que crezca fuerte y conserve su color

La iluminación es uno de los factores más importantes para mantener su aspecto compacto. Lo ideal es colocarla en un ambiente luminoso, con abundante luz natural indirecta o algunas horas de sol suave. Una ventana orientada al este puede ser una buena opción, siempre que la intensidad solar no queme sus hojas.

Si esta planta se mantiene en un rincón demasiado oscuro del hogar, puede llegar a estirarse en busca de luz y perder su característica forma ovalada. Por el contrario, si la exposición al sol es prolongada, puede provocar manchas o daños incluso en su follaje, especialmente si no está acostumbrada.

Por otro lado, es importante elegir un lugar que tenga temperaturas moderadas y con buena ventilación, ya que esta especie se desarrolla bien entre los 18 y los 26 °C, y no tolera las heladas. Si permanece en un balcón o patio durante los meses cálidos, conviene protegerla cuando las temperaturas nocturnas se acerquen a los 10 °C.

La planta cebra, la planta ideal para los principiantes en jardinería Foto: Pinterest

Cómo regar la planta cebra sin dañar sus raíces

La planta cebra necesita un riego moderado y espaciado. Antes de volver a regarla, hay que comprobar que el sustrato esté seco, ya que mantener la tierra constantemente húmeda puede favorecer la pudrición de las raíces.

Al momento de regar, se recomienda humedecer el sustrato y dejar que el agua sobrante salga por los orificios de la maceta. Es importante retirar el agua acumulada en el plato y evitar que quede retenida en el centro de la roseta.

La frecuencia depende de la temperatura, la ventilación, la estación del año y el tipo de recipiente. En épocas cálidas puede necesitar agua con mayor frecuencia, mientras que durante los meses fríos el sustrato suele tardar más en secarse.