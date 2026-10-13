Maru Zuccaro, nutricionista veterinaria, sobre la gastroenteritis en los perros: “La sopa de zanahoria puede ayudar”

Como cuidar la panza de los perros: con sopa de zanahoria Foto: Pinterest

La diarrea en los perros y gatos es un problema frecuente que puede tener distintos orígenes: desde cambios en la alimentación, hasta infecciones, parásitos y otras enfermedades que requieren de un seguimiento veterinario urgente. Y aunque algunos recursos caseros pueden utilizarse como complemento, es fundamental actuar con precaución y evitar tratamientos sin orientación profesional. Por eso, mientras esperamos el turno médico, la veterinaria funcional y nutricionista canina Maru Zuccaro, difundió en sus redes sociales (Instagram @marufitvet) un tip muy útil para cortar con la indigestión.

Como cuidar la panza de los perros: con sopa de zanahoria Foto: Pinterest

En su cuenta de Instagram, la especialista compartió una preparación sencilla a base de zanahorias que puede ayudar a mejorar la consistencia de las deposiciones. Se trata de una sopa que se elabora con pocos ingredientes, aunque su uso debe evaluarse según el estado de salud y las necesidades de cada animal.

La solución para sus pancitas: cómo preparar la sopa de zanahoria para perros y gatos

La receta compartida por Zuccaro utiliza zanahorias hervidas durante un período prolongado y luego procesadas hasta obtener una consistencia de sopa o puré. Para prepararla, se necesitan los siguientes ingredientes:

500 gramos de zanahorias.

1 litro de agua.

1 cucharadita de sal marina, según la receta difundida.

Paso a paso:

Lavar las zanahorias, pelarlas si se desea y cortarlas en cubos.

Colocarlas en una olla con un litro de agua.

Hervirlas durante una hora a una hora y media, hasta que estén muy blandas.

Procesar o batir la preparación hasta conseguir una textura homogénea, similar a una sopa espesa o un puré.

Dejar que se enfríe por completo antes de considerar ofrecérsela al animal, siempre con orientación veterinaria.

Tras dar a conocer la receta, la veterinaria insistió que aunque la receta original incluye sal marina, no conviene agregar sal a la comida de perros y gatos sin indicación profesional. La cantidad apropiada depende de cada animal y de su estado de salud.

Cómo hacer la sopa de zanahoria

Para qué sirve la sopa de zanahoria en las mascotas

Según explicó Zuccaro, la sopa de zanahoria puede utilizarse como recurso de apoyo digestivo en determinados casos, con el objetivo de contribuir a mejorar la consistencia de las deposiciones. Sin embargo, no constituye un tratamiento universal contra la diarrea ni permite identificar qué está provocando el problema.

La diarrea puede aparecer por múltiples motivos y, según la causa, el animal podría necesitar un tratamiento específico, estudios o cambios en su alimentación. Por eso, la sopa no debe utilizarse como sustituto de una consulta veterinaria ni de una dieta indicada por un profesional.

También es importante tener en cuenta que perros y gatos tienen necesidades nutricionales diferentes. Una preparación casera no reemplaza una alimentación completa y equilibrada, y su conveniencia debe evaluarse individualmente.

Como cuidar la panza de los perros: con sopa de zanahoria Foto: Pinterest

Cuándo consultar al veterinario si el perro o el gato tiene diarrea

Ante un episodio de diarrea, lo más importante es observar el estado general de la mascota y consultar con un veterinario para determinar el origen del cuadro. No todos los animales pueden recibir el mismo tipo de alimento o tratamiento, especialmente si tienen enfermedades previas o son muy jóvenes o mayores.

La atención debe ser rápida si aparecen signos como sangre en las deposiciones, vómitos reiterados, decaimiento marcado, dolor abdominal o dificultad para beber. La recomendación principal es consultar con un profesional para identificar la causa de la diarrea y establecer el tratamiento adecuado para cada mascota.