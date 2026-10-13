comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Maru Zuccaro, nutricionista veterinaria, sobre la gastroenteritis en los perros: “La sopa de zanahoria puede ayudar”

La médica especialista compartió una receta infalible que puede utilizarse como apoyo digestivo en las mascotas hasta poder asistir a una consulta. ¿Cómo se hace?

26 Planeta
Por 26 Planeta
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Como cuidar la panza de los perros: con sopa de zanahoria
Como cuidar la panza de los perros: con sopa de zanahoria Foto: Pinterest
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

La diarrea en los perros y gatos es un problema frecuente que puede tener distintos orígenes: desde cambios en la alimentación, hasta infecciones, parásitos y otras enfermedades que requieren de un seguimiento veterinario urgente. Y aunque algunos recursos caseros pueden utilizarse como complemento, es fundamental actuar con precaución y evitar tratamientos sin orientación profesional. Por eso, mientras esperamos el turno médico, la veterinaria funcional y nutricionista canina Maru Zuccaro, difundió en sus redes sociales (Instagram @marufitvet) un tip muy útil para cortar con la indigestión.

Como cuidar la panza de los perros: con sopa de zanahoria
Como cuidar la panza de los perros: con sopa de zanahoria Foto: Pinterest

En su cuenta de Instagram, la especialista compartió una preparación sencilla a base de zanahorias que puede ayudar a mejorar la consistencia de las deposiciones. Se trata de una sopa que se elabora con pocos ingredientes, aunque su uso debe evaluarse según el estado de salud y las necesidades de cada animal.

La solución para sus pancitas: cómo preparar la sopa de zanahoria para perros y gatos

La receta compartida por Zuccaro utiliza zanahorias hervidas durante un período prolongado y luego procesadas hasta obtener una consistencia de sopa o puré. Para prepararla, se necesitan los siguientes ingredientes:

  • 500 gramos de zanahorias.
  • 1 litro de agua.
  • 1 cucharadita de sal marina, según la receta difundida.
  • Paso a paso:
  • Lavar las zanahorias, pelarlas si se desea y cortarlas en cubos.
  • Colocarlas en una olla con un litro de agua.
  • Hervirlas durante una hora a una hora y media, hasta que estén muy blandas.
  • Procesar o batir la preparación hasta conseguir una textura homogénea, similar a una sopa espesa o un puré.
  • Dejar que se enfríe por completo antes de considerar ofrecérsela al animal, siempre con orientación veterinaria.

Tras dar a conocer la receta, la veterinaria insistió que aunque la receta original incluye sal marina, no conviene agregar sal a la comida de perros y gatos sin indicación profesional. La cantidad apropiada depende de cada animal y de su estado de salud.

Contenido Recomendado

Los veterinarios coinciden sobre el mal aliento en animales:“La mayoría de los perros y gatos presenta algún grado de enfermedad periodontal”

Perro, animales.

Día de Muertos para perros y gatos:cómo es el altar para las mascotas y qué objetos no pueden faltar en la ofrenda

La tradición mexicana indica que el 27 de octubre es la fecha en la que las almas de perros, gatos y otros animales de compañía regresan al mundo terrenal para reencontrarse simbólicamente con sus dueños.
Beneficios de la zanahoria. Foto: Unsplash.
Cómo hacer la sopa de zanahoria

Para qué sirve la sopa de zanahoria en las mascotas

Según explicó Zuccaro, la sopa de zanahoria puede utilizarse como recurso de apoyo digestivo en determinados casos, con el objetivo de contribuir a mejorar la consistencia de las deposiciones. Sin embargo, no constituye un tratamiento universal contra la diarrea ni permite identificar qué está provocando el problema.

La diarrea puede aparecer por múltiples motivos y, según la causa, el animal podría necesitar un tratamiento específico, estudios o cambios en su alimentación. Por eso, la sopa no debe utilizarse como sustituto de una consulta veterinaria ni de una dieta indicada por un profesional.

También es importante tener en cuenta que perros y gatos tienen necesidades nutricionales diferentes. Una preparación casera no reemplaza una alimentación completa y equilibrada, y su conveniencia debe evaluarse individualmente.

Como cuidar la panza de los perros: con sopa de zanahoria
Como cuidar la panza de los perros: con sopa de zanahoria Foto: Pinterest

Cuándo consultar al veterinario si el perro o el gato tiene diarrea

Ante un episodio de diarrea, lo más importante es observar el estado general de la mascota y consultar con un veterinario para determinar el origen del cuadro. No todos los animales pueden recibir el mismo tipo de alimento o tratamiento, especialmente si tienen enfermedades previas o son muy jóvenes o mayores.

La atención debe ser rápida si aparecen signos como sangre en las deposiciones, vómitos reiterados, decaimiento marcado, dolor abdominal o dificultad para beber. La recomendación principal es consultar con un profesional para identificar la causa de la diarrea y establecer el tratamiento adecuado para cada mascota.

PerrosVeterinariosAnimales
26 Planeta
26 Planeta

Autor

Equipo de Canal 26 dedicado especialmente a la redacción de contenidos sobre la ecología, los animales y el planeta en general. Leer bio

Nota Más leídas

  1. La planta de flores grandes y coloridas que crece en maceta, puede vivir hasta 70 años y se adapta a espacios interiores

    La planta de flores grandes y coloridas que crece en maceta, puede vivir hasta 70 años y se adapta a espacios interiores

  2. Los jardineros la recomiendan:“La planta cebra es ideal para decorar la casa y para principiantes”

    Los jardineros la recomiendan: “La planta cebra es ideal para decorar la casa y para principiantes”

  3. La planta trepadora con flores perfumadas que crece hasta 6 metros, no rompe el suelo y es originaria de Chile

    La planta trepadora con flores perfumadas que crece hasta 6 metros, no rompe el suelo y es originaria de Chile

  4. Puede alcanzar los 2 metros de altura, pocos la tienen en sus casas y atrae picaflores:la planta que llena de color el jardín

    Puede alcanzar los 2 metros de altura, pocos la tienen en sus casas y atrae picaflores: la planta que llena de color el jardín

  5. Una isla africana recuperó 18 toneladas de plástico en solo 8 meses y convirtió la basura en una enorme fuente de ingresos

    Una isla africana recuperó 18 toneladas de plástico en solo 8 meses y convirtió la basura en una enorme fuente de ingresos
Lo Ultimo

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Espectáculos

Fito Páez lanzó “Circo Beat” en 1994:32 años después, una banda se animó a cambiarle el sonido a un clásico del rock nacional

Fito Páez, cantante. Foto: Reuters.

En 1967, Los Gatos lanzaron “Ayer nomás” con otra letra:la historia detrás del giro que cambió el clásico del rock nacional

Otra pérdida para el folklore:murió a los 76 años una leyenda que grabó 8 discos y llevó la música popular por todo el mundo

Atahualpa Yupanqui lo dijo antes que nadie:“Ninguna fuerza abatirá tus sueños, porque ellos se nutren con su propia luz. Se alimentan de su propia pasión”

Economía

Regalos del Día de la Madre:precios, marcas y modelos de celulares que se consiguen con descuento y 18 cuotas sin interés

Regalos del Día de la Madre: precios, marcas y modelos de celulares que se consiguen con descuento y 18 cuotas sin interés

La voz podría revelar cómo envejece el cerebro:el “reloj del habla” hecho con IA que detecta el deterioro cognitivo

Zoox, el nuevo servicio de transporte de Amazon que llega a las calles con sus “tostadoras sobre ruedas”

Las empresas que usan correctamente la inteligencia artificial tienen 15 veces más probabilidades de lograr un alto retorno de inversión

Turismo

Tiene más de 140 años, fue una tanguería y hoy funciona como cafetería:la historia de un rincón escondido de Buenos Aires

Selena Café.

Frozen, Alicia y La Sirenita llegaron a Buenos Aires con una muestra gratis de Disney:cómo reservar un lugar y hasta cuándo se puede visitar

Quedó abandonada durante décadas y recién en 2021 comenzó a recuperarse:hoy es un museo creado por uno de los arquitectos más importantes de Argentina

En 1927, Ricardo Rojas encargó una casa inspirada en sus ideas sobre América:fue restaurada durante cuatro años y hoy conserva 25.000 libros