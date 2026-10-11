Los veterinarios coinciden sobre los galgos: “Son los perros más aptos para el running y las rutinas deportivas”

Los veterinarios coinciden que los galgos son los perros más aptos para el running. Foto: Prensa DOGRUN 2026

Cada vez más personas incorporan a sus mascotas a sus rutinas deportivas y el running junto a perros se consolida como una tendencia en crecimiento. En este contexto, el evento DOGRUN 2026 en Vicente López reunió a cientos de corredores que compartieron la experiencia junto a sus compañeros de cuatro patas.

Durante la jornada, la veterinaria Silvina Muñiz (MP 5438) explicó cuáles son las razas con mejores condiciones físicas para acompañar a sus dueños en entrenamientos y carreras de larga distancia. La especialista fue contundente al señalar que el galgo ocupa el primer lugar entre los perros más aptos para esta actividad.

La DOGRUN 2026 reunió a más de 1.200 amantes de los perros en el Vial Costero de Vicente López. Foto: Prensa DOGRUN

“El más apto, sin dudas, es el galgo. Y después también el border collie, que es muy buen perro para correr”, destacó Muñiz, al referirse a las características físicas y de resistencia de estas razas, durante una entrevista con Canal 26.

Galgo y border collie: las razas mejor preparadas para acompañar el running

Los galgos se distinguen por su estructura corporal liviana, su gran capacidad aeróbica y una genética históricamente vinculada a la velocidad y el desplazamiento. Estas cualidades los convierten en compañeros ideales para quienes practican running de manera frecuente. A ellos se suman los border collie, perros de trabajo reconocidos por su energía, inteligencia y resistencia, capaces de mantener ritmos sostenidos durante largos recorridos.

Ulrico Honeker junto a su perra Kira, los ganadores de la DOGRUN 2026 de 5K en Vicente López. Foto: Canal 26

La veterinaria también remarcó que no todo depende de la raza. “Muchos mestizos son ideales”, aseguró, al señalar que el entrenamiento progresivo, la condición física individual y la salud general del animal son factores fundamentales para determinar si puede acompañar a una persona durante una actividad deportiva exigente.

Qué perros no deberían correr largas distancias, según una veterinaria

En contraposición, Silvina advirtió que algunas razas populares no fueron desarrolladas para sostener esfuerzos prolongados. Entre ellas, mencionó a los golden retriever, que suelen presentar mayores dificultades en recorridos extensos.

Según Muñiz, los golden retriever suelen presentar mayores dificultades en recorridos extensos. Foto: Unsplash

“Estos perros grandes y pesados, nacieron y están preparados para traer presas: van a buscar una presa y vuelven. Entonces, no están preparados para correr distancias largas. Se cansan mucho”, explicó la especialista.

La observación pone el foco en un aspecto clave para quienes desean practicar deporte junto a sus mascotas: respetar las capacidades físicas de cada animal. Si bien el entusiasmo y la predisposición suelen estar presentes en la mayoría de los perros, no todos tienen la misma resistencia ni las mismas características anatómicas para afrontar sesiones de running.

Running con perros: cuáles son los requisitos para practicarlo de forma segura

En sintonía, Muñiz remarcó que no todos los perros tienen que hacer este tipo de actividad: “Los perros tienen que estar sanos y revisados por un veterinario. Tienen que ser jóvenes o adultos; no pueden ser muy cachorros ni muy viejitos”.

Los perros que tienen la nariz chata, como los bulldog francés, no pueden hacer un buen intercambio de oxígeno. Foto: Unsplash

Al igual que los golden retriever, la veterinaria mencionó a otra raza que no debe correr junto a su dueño: “Todos los bulldogs franceses y los perros que tienen la cara chata”. Y argumentó al respecto: “Los perros que tienen la cara chata no pueden hacer un buen intercambio de oxígeno”.

Entre otros motivos, Silvina señaló que tampoco deberían correr los perros que tienen problemas de artrosis, de columna o algún dolor. Asimismo, las perras que estén embarazadas y que tengan sobrepeso, ya que la obesidad es un factor muy peligroso a la hora de correr.

Con eventos como DOGRUN, la actividad gana cada vez más adeptos y promueve hábitos saludables tanto para las personas como para sus mascotas. Sin embargo, los especialistas recomiendan realizar controles veterinarios periódicos, prestar atención a señales de fatiga y adaptar la intensidad de los entrenamientos.