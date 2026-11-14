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Cómo cuidar las caléndulas para que produzcan flores nuevas constantemente y alegren el jardín

Con algunos trucos sencillos, es posible lograr que estas plantas produzcan flores nuevas durante meses y mantengan su brillo en balcones y terrazas.

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Cómo cuidar las caléndulas para que produzcan flores nuevas constantemente y alegren el jardín.
Cómo cuidar las caléndulas para que produzcan flores nuevas constantemente y alegren el jardín. Foto: Foto: Freepik
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Las caléndulas se convirtieron en una de las especies favoritas para quienes buscan sumar color a jardines, balcones o terrazas. Sus flores en tonos amarillo, naranja y dorado no solo llaman la atención, sino que además son fáciles de cuidar y pueden ofrecer una floración prolongada si reciben los cuidados adecuados.

Para que estas plantas produzcan flores nuevas de manera constante, no alcanza con regarlas de vez en cuando. Factores como la luz solar, el tipo de sustrato, el riego y la eliminación de flores marchitas son determinantes para su desarrollo.

Con algunos cuidados básicos, es posible estimular la aparición de nuevos pimpollos y mantener la planta colorida durante gran parte del año.

Dónde ubicarlas y cómo regarlas para que florezcan más

El primer secreto para una floración abundante es elegir el lugar correcto. Las caléndulas necesitan al menos 4 a 6 horas de sol directo por día para crecer bien y producir flores. Si se ubican en sectores con poca luz, pueden desarrollar muchas hojas pero pocas flores.

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La caléndula es una flor ideal para la primavera. Foto: Unsplash.

En zonas donde el calor es muy intenso, conviene protegerlas del sol fuerte de la tarde para evitar que se marchiten.

El riego también es clave: requieren agua regular, sobre todo en los meses más cálidos, pero sin encharcar la tierra. Lo ideal es comprobar la humedad del sustrato antes de volver a regar y evitar mojar las flores y hojas, dirigiendo el agua directamente a la tierra.

El truco del desflorado y la importancia del sustrato

Uno de los cuidados más importantes para prolongar la floración es retirar las flores marchitas. Este procedimiento, conocido como desflorado o deadheading, ayuda a que la planta no gaste energía en producir semillas y, en cambio, genere nuevos brotes.

Lo recomendable es revisar la planta cada pocos días y cortar las flores secas con una tijera limpia o con los dedos.

El sustrato también influye: las caléndulas necesitan una tierra fértil, aireada y con buen drenaje. Se puede usar un sustrato universal para plantas con flores y sumar compost maduro para mejorar la estructura y los nutrientes. Si están en maceta, es fundamental que tenga agujeros en la base para evitar el exceso de agua.

Cómo y cuándo fertilizar las caléndulas

La alimentación de la planta también impacta en la cantidad de flores. Durante el crecimiento, se puede agregar compost maduro o un fertilizante equilibrado para plantas con flores, siempre siguiendo las indicaciones del fabricante.

Es importante no excederse con productos ricos en nitrógeno, porque estimulan el crecimiento de hojas pero no necesariamente de flores. Una fertilización moderada, junto con buena luz y riego adecuado, ayuda a mantener la planta vigorosa.

Cuándo florecen y qué errores evitar

Las caléndulas se desarrollan mejor en épocas de temperaturas moderadas. En Argentina, suelen cultivarse en otoño, invierno y primavera, aunque el comportamiento varía según la región y el clima. En zonas con veranos muy calurosos, el calor puede reducir la floración o deteriorar la planta.

Para disfrutar de sus flores por más tiempo, conviene sembrarlas o plantarlas en la época adecuada y evitar exponerlas al calor extremo.

Algunos errores comunes que pueden impedir la floración son la falta de sol, el exceso de agua, no retirar las flores secas, abusar del fertilizante y las temperaturas extremas. Si se corrigen estos descuidos, las caléndulas pueden llenar de color cualquier espacio durante meses.

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