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Planta trepadora Santa Rita: cómo cuidarla para que florezca con fuerza extrema y con qué variantes combinarla en 2026

El sol, el drenaje y un riego controlado son claves para la buganvilla. Además, algunas plantas comparten sus mismas necesidades en el jardín.

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Las ramas de la planta Santa Rita pueden conducirse sobre una pared, cerco, pérgola o enrejado mediante alambres, tutores o soportes firmes.
Las ramas de la planta Santa Rita pueden conducirse sobre una pared, cerco, pérgola o enrejado mediante alambres, tutores o soportes firmes. Foto: Google Gemini.
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La planta trepadora Santa Rita, también llamada buganvilla o bugambilia (Bougainvillea), necesita abundante sol, un suelo con buen drenaje y evitar el exceso de agua para desarrollar una floración intensa. Es una trepadora leñosa originaria de Sudamérica y puede cultivarse sobre paredes, cercos o pérgolas, siempre que disponga de una estructura sobre la cual guiar sus ramas.

Cuánto sol necesita la Santa Rita y cuándo florece

El pleno sol es fundamental para favorecer la floración. La Royal Horticultural Society (RHS) recomienda un lugar muy luminoso, mientras que NC State Extension señala que una mayor exposición solar estimula la aparición de flores.

Flores de la planta Santa Rita. Foto: Pexels.
Flores de la planta Santa Rita. Foto: Pexels.

La época exacta depende del clima. La RHS sitúa su floración entre verano y otoño en sus condiciones de cultivo, mientras que la Universidad de Florida indica que en regiones cálidas puede producir brácteas en distintos momentos del año.

Lo que habitualmente se identifica como sus flores de colores son, en realidad, brácteas, es decir, hojas modificadas. Las verdaderas flores son pequeñas y aparecen en el centro.

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Cómo regarla y guiarla sobre una pared o pérgola

La Santa Rita tolera períodos secos una vez establecida. NC State Extension aconseja realizar riegos profundos y permitir que la tierra se seque entre uno y otro, mientras que EcologíaVerde remarca la importancia de evitar los encharcamientos.

Aunque es trepadora, necesita ayuda para cubrir una superficie de manera ordenada. Los especialistas recomiendan sujetarla o proporcionarle una estructura como un cerco, pared o pérgola. También aconsejan utilizar alambres para conducir sus ramas hacia la dirección deseada.

Con qué plantas se puede combinar una Santa Rita

  • Una buena opción es acompañarla con especies que también prefieran mucho sol, suelos drenantes y poco exceso de humedad.
  • Monrovia, vivero especializado estadounidense, recomienda entre sus plantas acompañantes a la lavanda, las salvias y las suculentas, precisamente porque tienen requerimientos de cultivo compatibles.
  • La elección también debe considerar el espacio disponible: una Santa Rita puede desarrollar ramas largas y vigorosas, por lo que conviene evitar colocar demasiado cerca plantas que puedan quedar cubiertas por su crecimiento.

Santa Rita: 5 preguntas frecuentes sobre sus cuidados, floración y crecimiento

  • ¿Qué cuidados necesita la planta Santa Rita? Necesita mucho sol, un suelo con muy buen drenaje y riegos moderados. Conviene dejar secar parcialmente la tierra entre riegos y evitar el encharcamiento, ya que el exceso de humedad puede perjudicar sus raíces.
  • ¿Cuándo florece la planta Santa Rita? La floración depende del clima y de la cantidad de luz que recibe. En condiciones favorables suele concentrarse entre primavera y otoño, aunque en regiones cálidas puede desarrollar sus características brácteas de colores durante períodos más prolongados.
  • ¿Por qué la Santa Rita da pocas flores o pierde color? Una de las causas más frecuentes es la falta de sol. También pueden influir el exceso de riego, un suelo con mal drenaje o una fertilización demasiado rica en nitrógeno, que estimula el crecimiento de hojas y tallos en detrimento de la floración.
  • ¿Cómo guiar la planta Santa Rita? Sus ramas pueden conducirse sobre una pared, cerco, pérgola o enrejado mediante alambres, tutores o soportes firmes. Lo recomendable es sujetar los brotes suavemente a medida que crecen, sin apretar los tallos ni dañarlos.
  • ¿Con qué plantas se combina una Santa Rita? Puede acompañarse con especies que también prefieran mucho sol, suelos bien drenados y riegos moderados, como lavanda, salvias y suculentas. Conviene evitar plantas que necesiten humedad constante, porque sus requerimientos de riego son diferentes.
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