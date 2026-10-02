Planta trepadora Santa Rita: cómo cuidarla para que florezca con fuerza extrema y con qué variantes combinarla en 2026

Las ramas de la planta Santa Rita pueden conducirse sobre una pared, cerco, pérgola o enrejado mediante alambres, tutores o soportes firmes. Foto: Google Gemini.

La planta trepadora Santa Rita, también llamada buganvilla o bugambilia (Bougainvillea), necesita abundante sol, un suelo con buen drenaje y evitar el exceso de agua para desarrollar una floración intensa. Es una trepadora leñosa originaria de Sudamérica y puede cultivarse sobre paredes, cercos o pérgolas, siempre que disponga de una estructura sobre la cual guiar sus ramas.

Cuánto sol necesita la Santa Rita y cuándo florece

El pleno sol es fundamental para favorecer la floración. La Royal Horticultural Society (RHS) recomienda un lugar muy luminoso, mientras que NC State Extension señala que una mayor exposición solar estimula la aparición de flores.

Flores de la planta Santa Rita. Foto: Pexels.

La época exacta depende del clima. La RHS sitúa su floración entre verano y otoño en sus condiciones de cultivo, mientras que la Universidad de Florida indica que en regiones cálidas puede producir brácteas en distintos momentos del año.

Lo que habitualmente se identifica como sus flores de colores son, en realidad, brácteas, es decir, hojas modificadas. Las verdaderas flores son pequeñas y aparecen en el centro.

Cómo regarla y guiarla sobre una pared o pérgola

La Santa Rita tolera períodos secos una vez establecida. NC State Extension aconseja realizar riegos profundos y permitir que la tierra se seque entre uno y otro, mientras que EcologíaVerde remarca la importancia de evitar los encharcamientos.

Aunque es trepadora, necesita ayuda para cubrir una superficie de manera ordenada. Los especialistas recomiendan sujetarla o proporcionarle una estructura como un cerco, pared o pérgola. También aconsejan utilizar alambres para conducir sus ramas hacia la dirección deseada.

Con qué plantas se puede combinar una Santa Rita

Una buena opción es acompañarla con especies que también prefieran mucho sol, suelos drenantes y poco exceso de humedad .

Monrovia, vivero especializado estadounidense, recomienda entre sus plantas acompañantes a la lavanda, las salvias y las suculentas , precisamente porque tienen requerimientos de cultivo compatibles.

La elección también debe considerar el espacio disponible: una Santa Rita puede desarrollar ramas largas y vigorosas, por lo que conviene evitar colocar demasiado cerca plantas que puedan quedar cubiertas por su crecimiento.

Santa Rita: 5 preguntas frecuentes sobre sus cuidados, floración y crecimiento