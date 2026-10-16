La planta trepadora con flores amarillas que se adapta a climas húmedos, resiste el calor y florece hasta 7 meses del año

La Copa de Oro se destaca por sus flores amarillas en forma de trompeta y su capacidad para trepar sobre pérgolas, cercos y muros Foto: Pinterest

La Copa de Oro, conocida científicamente como Allamada athartica, es una planta ornamental originaria de las regiones tropicales de América Central y del Sur, que se destacan por sus grandes flores amarillas y sus hojas verdes durante todo el año. Es, por supuesto, una opción ideal para quienes quieren adornar la casa y sumar un poco de verde a los ambientes.

Su aspecto llamativo y su capacidad para crecer varios metros la convierten en una opción ideal para decorar paredes, pérgolas, cercos y otros espacios exteriores. Además, una de sus principales ventajas, es que puede florecer desde mediados de la primavera hasta el otoño, siempre y cuando las condiciones ambientales sean favorables.

La Copa de Oro se destaca por sus flores amarillas en forma de trompeta y su capacidad para trepar sobre pérgolas, cercos y muros Foto: Pinterest

Para conseguir un crecimiento saludable, los expertos en jardinería indican que es importante prestar atención a la exposición solar, el riego, la calidad del sustrato y la poda, especialmente en las épocas de mayor actividad vegetativa.

Copa de Oro: las características principales de la Allamanda cathartica

La Copa de Oro pertenece a la familia de las Apocynaceae, una especie de planta trepadora con tallos que pueden alcanzar varios metros de longitud, por lo que necesita un soporte que ayude a orientar su crecimiento sobre estructuras verticales. A diferencia de otras trepadoras, sus ramas no se enroscan fácilmente por sí solas.

Sus hojas, de forma alargada y de color verde intenso, visten todo el follaje de la planta, mientras que sus flores presentan una característica forma de trompeta, con pétalos amarillos brillantes que aportan un aspecto tropical al jardín. En condiciones adecuadas, la floración puede extenderse durante buena parte de los meses cálidos.

Además de utilizarse para cubrir cercos, muros y pérgolas, también puede cultivarse en macetas amplias, siempre que disponga de espacio para desarrollarse y una estructura que sostenga sus ramas. Sin embargo, hay que tener en cuenta que es una planta tóxica si se ingiere y que su savia puede resultar irritante, por lo que conviene manipularla con guantes y mantenerla fuera del alcance de niños y mascotas.

Clima, temperatura y exposición solar ideales para su desarrollo

Al ser una especie tropical, la Copa de Oro se desarrolla mejor en ambientes cálidos, con buena luminosidad y sin cambios bruscos de temperatura. Tolera el calor cuando cuenta con agua suficiente, pero es sensible a las heladas y no se adapta bien a los climas fríos prolongados.

Para favorecer la floración, lo ideal sería ubicar esta planta en un lugar donde reciba varias horas de sol directo al día. La sombra excesiva puede reducir la floración y debilitar su crecimiento, por lo que conviene elegir un sector luminoso del jardín, el patio o el balcón.

La Copa de Oro se destaca por sus flores amarillas en forma de trompeta y su capacidad para trepar sobre pérgolas, cercos y muros Foto: Pinterest

En regiones donde las temperaturas bajan considerablemente durante el invierno, puede cultivarse en una maceta para trasladarla a un ambiente protegido. Si se mantiene en interiores, necesita la mayor cantidad de luz natural posible y debe permanecer alejada de corrientes de aire frío, calefactores y equipos de aire acondicionado.

Requerimientos de riego constante y humedad ambiental

La humedad es importante para el desarrollo de esta especie, especialmente durante la primavera y el verano, cuando crece con mayor intensidad y produce flores. El riego debe ser regular, aunque la frecuencia dependerá de la temperatura, la exposición solar, el tamaño de la planta y las características del sustrato.

En los períodos de calor intenso, por ejemplo, conviene revisar el sustrato con mayor frecuencia, ya que puede secarse rápidamente, sobre todo en recipientes expuestos al sol. La humedad ambiental también contribuye a su bienestar, pero no es necesario mantener las hojas constantemente mojadas: lo fundamental es combinar un riego adecuado con un drenaje eficiente.

Cuándo y cómo realizar la poda para estimular una mayor floración

La poda permite controlar el tamaño de la Copa de Oro, retirar las partes deterioradas y favorecer la aparición de nuevos brotes. Lo más conveniente es realizar las intervenciones más importantes al comienzo de la primavera, cuando la planta retoma su crecimiento después del período frío.

Para empezar, hay que eliminar las ramas secas, dañadas o débiles, así como los tallos que crecen en direcciones poco convenientes. También se pueden acortar algunas ramas que hayan crecido demasiado para mantener una forma equilibrada y evitar que la planta invada otros sectores del jardín.

Los tallos desarrollados durante la temporada anterior pueden recortarse de manera moderada para estimular nuevos brotes. Es importante no realizar podas demasiado intensas durante la floración, ya que podrían eliminar ramas con botones florales. Para evitar irritaciones por el contacto con la savia, se recomienda utilizar guantes y herramientas limpias y bien afiladas.

Tipo de sustrato recomendado y consejos de abonado en primavera y verano

La Copa de Oro necesita de un sustrato fértil, que sea rico en materia orgánica y tenga un buen drenaje. La tierra debe retener el agua pero no demasiado, ya que podría perjudicar sus raíces, mientras que un suelo nutrido pobremente, podría limitar su crecimiento.

Si se cultiva en maceta, es conveniente elegir un recipiente con orificios de drenaje y colocar una mezcla para plantas de exterior que permita evacuar el exceso de agua. También se recomienda evitar los sustratos excesivamente alcalinos, ya que la especie prefiere suelos que no presenten esas características. En caso de necesitar un trasplante, el comienzo de la primavera suele ser un buen momento para hacerlo, porque coincide con el inicio de una nueva etapa de crecimiento.

La Copa de Oro se destaca por sus flores amarillas en forma de trompeta y su capacidad para trepar sobre pérgolas, cercos y muros Foto: Pinterest

Métodos efectivos de multiplicación y reproducción por esquejes

La Copa de Oro puede reproducirse mediante esquejes, una técnica que permite obtener nuevas plantas a partir de fragmentos de una ejemplar adulto. Para hacerlo, conviene elegir tallos sanos, sin signos de plagas ni enfermedades, y utilizar una herramienta limpia para realizar los cortes.

El procedimiento consiste en cortar un segmento de tallo, retirar las hojas de la parte inferior y colocarlo en un recipiente con un sustrato liviano, aireado y húmedo. Es importante evitar el encharcamiento y mantener el esqueje en un lugar cálido, con luz abundante pero sin exposición directa al sol intenso mientras desarrolla sus raíces.

Durante el proceso, el sustrato debe conservar una humedad moderada y estable. Una vez que el esqueje haya formado raíces y comience a producir nuevos brotes, podrá trasladarse progresivamente a un sitio más luminoso y, cuando tenga un desarrollo suficiente, a su ubicación definitiva.