Cada cuánto hay que regar un árbol frutero para que crezca fuerte y saludable: el método casero para saber cuándo necesita agua

Cada cuánto hay que regar un árbol frutero para que crezca fuerte y saludable. Foto: Magnific

Tener un árbol frutal en el jardín es una excelente alternativa para disfrutar de frutas frescas y sumar vegetación al hogar. Sin embargo, uno de los errores más frecuentes al cuidar estas plantas es pensar que necesitan recibir agua todos los días para crecer correctamente.

Aunque el riego es fundamental para su desarrollo, la cantidad y la frecuencia dependen de diferentes factores, como el tamaño del árbol, la especie, el tipo de suelo y las condiciones ambientales.

De acuerdo con especialistas de la Universidad de Minnesota, los árboles necesitan un equilibrio entre agua y oxígeno en el suelo. Cuando la tierra permanece saturada durante demasiado tiempo, las raíces pueden sufrir daños que afectan su capacidad de absorber nutrientes y humedad.

Riego de los árboles. Foto: Unsplash

Cada cuánto hay que regar un árbol frutal para que crezca saludable

No existe una frecuencia exacta que funcione para todos los frutales. La principal diferencia está entre los árboles recién plantados y aquellos que ya desarrollaron un sistema de raíces establecido.

Los árboles frutales jóvenes necesitan controles y riegos más frecuentes, especialmente durante las primeras etapas posteriores a la plantación. En cambio, los ejemplares adultos suelen aprovechar mejor la humedad almacenada en el terreno y pueden necesitar riego adicional principalmente durante períodos secos.

El secreto está en comprobar el estado de la tierra antes de agregar agua. Para árboles establecidos, la Universidad de Minnesota recomienda examinar la humedad a unos 15 a 23 centímetros de profundidad. Si el suelo se mantiene fresco y húmedo, generalmente no es necesario regar. Si está seco a esa profundidad, conviene aportar agua.

Cómo saber si un frutero necesita agua

Además de revisar el suelo, existen algunas señales que pueden indicar problemas de humedad.

Hojas caídas o marchitas: pueden aparecer durante episodios de falta de agua, aunque también existen otras causas.

Tierra seca en profundidad: es una señal más confiable que observar únicamente la superficie.

Crecimiento reducido: la falta prolongada de agua puede perjudicar el desarrollo del árbol.

Suelo constantemente empapado: puede indicar un exceso de riego o problemas de drenaje.

Por eso, antes de aumentar la cantidad de agua, es importante identificar qué está ocurriendo debajo de la superficie.

La técnica para tener un frutero espléndido. Foto: Magnific

El error más común al regar los árboles frutales

Uno de los errores habituales consiste en regar con poca agua y demasiada frecuencia, mojando solamente la capa superficial del suelo.

En los árboles establecidos, es preferible que el agua alcance una parte importante de la zona donde se encuentran las raíces absorbentes, siempre evitando el encharcamiento.

También resulta conveniente distribuir el riego por el terreno situado debajo de la copa, en lugar de concentrarlo exclusivamente junto al tronco.

La clave no es regar más, sino comprobar la humedad y regar cuando realmente hace falta. Este hábito permite aprovechar mejor el agua y reducir los problemas relacionados tanto con la sequía como con el exceso de humedad.