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Potus en la pared: el truco de jardineros para hacerlo trepar y decorar cualquier ambiente

Se trata de una de las plantas más elegidas para el interior del hogar, pero ¿cómo guiar sus ramas para decorar paredes y cuáles son los ambientes más adecuados según la cantidad de luz? La respuesta aquí.

Guadalupe Santomé
Por Guadalupe Santomé
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Potus colgante: cual es el truco para hacerlos trepar
Potus colgante: cual es el truco para hacerlos trepar Foto: Gemini
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Los potus son las plantas más comunes para decorar el interior del hogar, ya que sus tallos pueden extenderse por distintas superficies, permitiendo así utilizarlo tanto en macetas colgantes como para crear un efecto cascada. Pero lo cierto es que esta planta popular puede guiar sus ramas sobre la pared con facilidad, pero también necesita ayuda.

Colocar el potus en altura permite decorar espacios que muchas veces quedan desaprovechados. Sin embargo, para conseguir un crecimiento saludable no alcanza con elegir una pared: también es importante prestar atención a la iluminación, la humedad y la forma de sujetar la planta.

Como cuidar un potus colgante
Como cuidar un potus colgante Foto: Pinterest

Cómo colocar el potus en una pared sin dañarlo

Una de las alternativas más sencillas para colocar un potus colgante es utilizando pequeños soportes, ganchos adhesivos o clips específicos para plantas, ya que éstos permitirán guiar los tallos sin ejercer una presión excesiva sobre ellos.

La clave está en sujetar las ramas de manera suave y dejar cierto margen para que puedan continuar creciendo. No conviene atarlas con demasiada fuerza ni utilizar elementos que puedan cortar o marcar los tallos.

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Por otro lado, existe la posibilidad de instalar una estructura liviana como una reja o un tutor para que el potus pueda trepar y, de esta manera, la planta encontrará una superficie propicia para apoyarse y controlar mejor la dirección de crecimiento.

Si se busca un efecto más decorativo, también es posible dejar que los tallos caigan desde una repisa o una maceta ubicada en altura. Esta alternativa resulta especialmente atractiva cuando las ramas son largas y frondosas.

Como cuidar un potus colgante
Como cuidar un potus colgante Foto: Pinterest

En qué lugares de la casa es mejor colocar un potus

El potus se adapta bien a distintos ambientes, pero necesita luz indirecta y abundante para desarrollarse correctamente. Una pared cercana a una ventana puede ser una buena ubicación siempre que los rayos del sol no incidan directamente sobre sus hojas durante períodos prolongados.

En espacios con poca iluminación también puede sobrevivir, aunque su crecimiento puede ser más lento y las variedades con hojas variegadas pueden perder parte de sus dibujos característicos.

El living, un pasillo luminoso, un dormitorio o incluso una oficina pueden ser buenas alternativas. En todos los casos, conviene mantenerlo alejado de fuentes directas de calor, como estufas y radiadores, y evitar sectores donde reciba corrientes de aire constantes.

Como cuidar un potus colgante
Como cuidar un potus colgante Foto: Pinterest

Qué cuidados necesita cuando crece en altura

Al estar colocado en una pared, es importante controlar periódicamente el estado de sus hojas y tallos. El riego debe realizarse cuando la capa superior del sustrato esté seca, sin dejar agua acumulada en la maceta.

También conviene girar el recipiente de vez en cuando si la iluminación llega principalmente desde un solo lado. Esto ayuda a que el crecimiento sea más equilibrado. Por otro lado, es necesario recordar que las podas suaves permiten controlar el largo de las ramas y favorecer una apariencia más tupida. Los esquejes obtenidos de los recortes incluso pueden utilizarse para multiplicar la planta.

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Guadalupe Santomé
Guadalupe Santomé

Redactora

Se recibió de Técnica en Periodismo General en TEA y de Licenciada en Comunicación Audiovisual en la UNSAM. Su carrera incluye la producción de radio, televisión y redacción de noticias. Leer bio

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