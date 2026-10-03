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Cómo cuidar las orquídeas durante todo el año: qué hacer en cada estación para que florezcan por mucho más tiempo

Las necesidades de esta planta cambian según la estación. Conocer cómo adaptar el riego y la luz serán claves para que crezcan saludables y favorezcan su floración.

Guadalupe Santomé
Por Guadalupe Santomé
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Orquídea, planta.
Orquídea, planta. Foto: Freepik.
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Las orquídeas son plantas muy apreciadas por sus flores llamativas y su capacidad para decorar cualquier espacio de la casa. Sin embargo, para que se mantengan saludables durante todo el año no alcanza con repetir siempre la misma rutina de cuidados.

La llegada de la primavera modifica las condiciones de luz, de temperatura y de humedad que reciben las plantas. Por eso, para que las orquídeas estén siempre sanas y con floración renovada, es necesario ajustar algunas tareas para evitar problemas en las raíces, la caída de las flores y el debilitamiento de las hojas.

Cómo cuidar las orquídeas en todas las estaciones del año Foto: Pinterest

Durante el resto de las estaciones del año, también es necesario entender qué cuidados necesita la planta para poder sobrevivir. Esta guía te ayudará a saber exactamente cuánto regarla, cuál es el mejor sustrato dependiendo la época y cuáles son los cuidados principales.

Primavera: cómo preparar la orquídea para una nueva etapa de crecimiento

La primavera suele marcar el comienzo de una etapa de mayor actividad para muchas orquídeas. Con el aumento gradual de las temperaturas y de las horas de luz, la planta puede comenzar a desarrollar nuevas hojas y raíces.

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Durante estos meses conviene revisar el estado general del ejemplar y comprobar si el sustrato se encuentra en buenas condiciones. Si está demasiado degradado o retiene agua durante mucho tiempo, puede ser necesario renovarlo.

La primavera también es un buen momento para retomar de forma progresiva la fertilización, siempre utilizando un producto adecuado para orquídeas y respetando las cantidades indicadas. La luz debe ser abundante, pero filtrada. Una ventana luminosa protegida con una cortina puede ser una buena ubicación para evitar que el sol intenso queme las hojas.

Cómo cuidar las orquídeas en todas las estaciones del año Foto: Pinterest

Verano: cómo proteger las orquídeas del calor

Las altas temperaturas pueden aumentar la velocidad con la que se seca el sustrato, pero eso no significa que haya que regar automáticamente todos los días. Lo importante es comprobar la humedad antes de volver a aportar agua.

Durante esta época también hay que prestar especial atención al sol directo. La exposición intensa puede provocar manchas o quemaduras en las hojas, especialmente si la planta se encuentra detrás de un vidrio que concentra el calor.

Una buena ventilación ayuda a reducir la acumulación de humedad y disminuye el riesgo de problemas relacionados con hongos. Sin embargo, conviene evitar colocar la planta justo delante de una corriente de aire muy fuerte o de un equipo de aire acondicionado.

Si la orquídea está florecida, tampoco es recomendable moverla constantemente. Un cambio brusco de ubicación puede generar estrés y hacer que pierda algunas flores.

Cómo cuidar las orquídeas en todas las estaciones del año Foto: Pinterest

Otoño: cómo adaptar los cuidados cuando bajan las temperaturas

Con la llegada del otoño, las condiciones empiezan a cambiar y la planta puede reducir progresivamente su ritmo de crecimiento. En esta etapa es conveniente observar con mayor atención el sustrato antes de regar.

Al haber menos horas de luz y las temperaturas más bajas, la humedad puede permanecer durante más tiempo alrededor de las raíces. Por eso, mantener la misma frecuencia de riego que durante el verano puede terminar provocando un exceso de agua para las orquídeas.

También es importante acercar la planta a un espacio luminoso, pero sin exponerla a temperaturas extremas. Si permanece cerca de una ventana, hay que controlar que durante la noche no reciba frío excesivo. El otoño también puede ser un buen momento para revisar las hojas y las raíces aéreas y detectar de manera temprana signos de plagas o deterioro.

Invierno: cómo cuidar las orquídeas durante el frío

El invierno requiere especial atención en aquellas viviendas donde las temperaturas descienden considerablemente. Las orquídeas tropicales pueden ser sensibles al frío, por lo que conviene mantenerlas en ambientes protegidos.

Durante esta estación, el riego suele necesitar ajustes porque el sustrato tarda más en secarse. Regar nuevamente cuando todavía conserva humedad puede generar condiciones poco favorables para las raíces.

La planta debe permanecer en un lugar luminoso, alejada de corrientes de aire frío. También hay que evitar que las hojas entren en contacto con vidrios muy fríos durante períodos prolongados.

Otro punto importante es no colocar la orquídea pegada a una fuente de calefacción. El aire caliente y seco que emiten algunos sistemas puede afectar las hojas y modificar demasiado las condiciones ambientales.

Planta de orquídeas. Foto: Pexels

Los errores que conviene evitar con las orquídeas

Cambiar todos los cuidados de manera brusca al comenzar una nueva estación tampoco es recomendable. Las modificaciones deben realizarse de forma gradual y teniendo en cuenta cómo responde cada ejemplar.

Entre los errores más frecuentes se encuentran:

  • Regar por calendario sin comprobar la humedad del sustrato.
  • Mantener la misma cantidad de agua durante todo el año.
  • Exponer las hojas al sol directo e intenso.
  • Dejar la planta en lugares con corrientes de aire frío.
  • Mantenerla demasiado cerca de una estufa o fuente de calor.
  • Utilizar más fertilizante del recomendado.
  • Dejar agua acumulada entre las hojas.
  • Cambiar constantemente la ubicación de la planta.

Adaptar los cuidados a cada estación permite acompañar mejor el ciclo natural de la orquídea. Más que seguir una rutina rígida, lo importante es observar la planta y modificar el riego, la iluminación y la protección frente a las temperaturas según las condiciones del ambiente.

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Guadalupe Santomé
Guadalupe Santomé

Redactora

Se recibió de Técnica en Periodismo General en TEA y de Licenciada en Comunicación Audiovisual en la UNSAM. Su carrera incluye la producción de radio, televisión y redacción de noticias. Leer bio

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