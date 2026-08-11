Cómo cuidar un potus: guía práctica para que crezca rápido y tenga hojas grandes y verdes

El potus es una de las plantas de interior más elegidas por su resistencia y facilidad de cuidado. Foto: Imagen generada con Gemini IA para Canal26.com. Foto: Gemini

El potus es una de las plantas de interior más elegidas por quienes buscan sumar verde a la casa sin dedicar demasiado tiempo a sus cuidados. Es resistente, se adapta a distintos ambientes y puede crecer tanto en maceta como en recipientes con agua.

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Sin embargo, que sea una planta resistente no significa que pueda mantenerse en cualquier condición. La cantidad de luz, el riego, el drenaje y la poda son algunos de los factores que determinan que sus hojas se mantengan verdes y que la planta pueda crecer con fuerza.

Una buena iluminación indirecta es clave para que el potus mantenga sus hojas verdes y crezca con fuerza. Foto: Gemini

Dónde colocar el potus para que crezca mejor

El potus necesita un lugar luminoso, pero no es recomendable exponerlo durante muchas horas al sol directo e intenso, ya que sus hojas pueden quemarse.

Una buena opción es ubicarlo cerca de una ventana donde reciba abundante luz indirecta. Si el ambiente tiene poca iluminación, la planta puede continuar viviendo, pero su crecimiento será más lento y algunas variedades pueden perder parte de sus características manchas o tonalidades.

Cada cuánto hay que regar un potus

Uno de los errores más frecuentes es regarlo siguiendo un calendario fijo. La necesidad de agua cambia según la temperatura, la humedad del ambiente, la cantidad de luz que recibe y la época del año.

El exceso de agua puede afectar las raíces del potus y provocar que algunas de sus hojas comiencen a ponerse amarillas. Foto: Foto: ChatGPT

Antes de volver a regar, conviene comprobar cómo está la tierra. Si todavía permanece húmeda, lo mejor es esperar. En cambio, si la parte superior del sustrato está seca, se puede realizar un nuevo riego.

El exceso de agua es uno de los principales problemas del potus: si las raíces permanecen constantemente húmedas, pueden deteriorarse y las hojas pueden comenzar a ponerse amarillas.

Qué tipo de maceta necesita

La maceta debe tener agujeros en la base para permitir que el exceso de agua salga después del riego.

También es importante evitar que quede agua acumulada en el plato debajo del recipiente. Un sustrato suelto y con buen drenaje ayuda a reducir el riesgo de que las raíces permanezcan demasiado tiempo en contacto con la humedad.

Las macetas con buen drenaje ayudan a evitar la acumulación de humedad que puede perjudicar a la planta. Foto: Freepik.

Cómo lograr que el potus tenga hojas grandes y verdes

Para favorecer el crecimiento de hojas saludables, hay que prestar atención principalmente a tres factores: luz, agua y nutrientes.

Una ubicación con buena iluminación indirecta ayuda a mantener un crecimiento vigoroso. El riego debe realizarse cuando el sustrato lo necesite, sin mantenerlo constantemente mojado.

Durante los períodos de crecimiento, también puede utilizarse un fertilizante adecuado para plantas de interior, siempre respetando las indicaciones del producto y evitando excederse.

La combinación de iluminación adecuada, riego equilibrado y una nutrición moderada puede favorecer un follaje más abundante y saludable.

Una poda adecuada permite controlar el crecimiento del potus y favorecer un follaje más compacto. Foto: Gemini IA.

Por qué las hojas del potus se ponen amarillas

Las hojas amarillas pueden aparecer por diferentes motivos, por lo que no siempre significan que a la planta le falte agua.

Uno de los motivos más frecuentes es el exceso de riego. Si la tierra permanece húmeda durante demasiado tiempo, las raíces pueden verse afectadas y la planta puede comenzar a mostrar hojas amarillas.

También hay que revisar la iluminación, el estado del sustrato y las condiciones generales de la planta. Si solo algunas hojas viejas de la parte inferior comienzan a amarillear mientras el resto del potus se mantiene saludable, puede tratarse simplemente del proceso natural de renovación del follaje.

Qué hacer si el potus tiene hojas amarillas

Antes de agregar más agua, hay que comprobar la humedad de la tierra.

Los tallos saludables del potus pueden utilizarse para obtener esquejes y reproducir la planta fácilmente. Foto: Unsplash.

Si el sustrato está muy mojado, conviene dejarlo secar antes de volver a regar y verificar que la maceta tenga un buen drenaje. Si la tierra permanece húmeda durante demasiado tiempo, puede ser necesario revisar el estado de las raíces y considerar un cambio de sustrato.

También se pueden retirar las hojas que estén completamente amarillas o secas y colocar la planta en un espacio con buena iluminación indirecta.

Cómo podar un potus para que crezca más frondoso

La poda permite controlar el tamaño de la planta y estimular un crecimiento más compacto.

Para hacerlo, se pueden cortar algunos tallos demasiado largos utilizando una herramienta limpia. Los cortes deben realizarse cerca de un nudo, que es el punto del tallo desde donde pueden desarrollarse nuevas hojas y raíces.

Además, los esquejes obtenidos durante la poda pueden utilizarse para reproducir la planta.

Con luz suficiente, riego moderado y un buen drenaje, el potus puede mantenerse saludable durante todo el año. Foto: Unsplash.

¿Se puede tener un potus en agua?

Sí, los esquejes de potus pueden mantenerse en agua y desarrollar raíces. Es una alternativa muy utilizada para reproducir la planta de manera sencilla.

Para hacerlo, se debe cortar un tramo saludable del tallo que incluya al menos un nudo y colocarlo en un recipiente con agua, procurando que las hojas no queden sumergidas.

Una vez que desarrolle raíces, el esqueje puede continuar en agua o trasladarse a un sustrato.

Los cuidados básicos para mantener un potus saludable

Para que el potus crezca fuerte y conserve sus hojas verdes, hay cuatro aspectos que no conviene descuidar:

Luz: necesita buena iluminación, preferentemente indirecta.

Riego: hay que comprobar la humedad del sustrato antes de volver a regar.

Drenaje: la maceta debe permitir que el exceso de agua salga.

Poda: recortar los tallos demasiado largos ayuda a controlar su forma y favorecer un crecimiento más compacto.

Aunque es una de las plantas de interior más resistentes, observar sus hojas y el estado de la tierra permite detectar rápidamente cuándo necesita un cambio en sus cuidados.

Los esquejes de potus pueden mantenerse en agua y desarrollar raíces. Es una alternativa muy utilizada para reproducir la planta de manera sencilla. Foto: unsplash

Cada cuánto conviene fertilizar el potus

Durante los meses de mayor crecimiento, el potus puede beneficiarse de un aporte adicional de nutrientes. Un fertilizante líquido para plantas de interior puede aplicarse siguiendo las indicaciones del fabricante, sin superar la dosis recomendada.

No es necesario fertilizarlo de manera constante: un exceso de nutrientes puede acumularse en el sustrato y terminar afectando las raíces. Durante los períodos de menor crecimiento, especialmente en los meses más fríos, las necesidades de la planta suelen disminuir.

Cómo reproducir un potus a partir de un esqueje

Una de las ventajas del potus es que se puede multiplicar fácilmente mediante esquejes. Para hacerlo, hay que cortar un tramo saludable del tallo que tenga uno o más nudos y colocarlo en agua o directamente en un sustrato húmedo.

Si se utiliza agua, el recipiente debe ubicarse en un lugar con buena luz indirecta y el agua debe mantenerse limpia. Con el paso de las semanas, comenzarán a aparecer raíces. Cuando estas tengan un desarrollo suficiente, el nuevo potus podrá trasladarse a una maceta con sustrato.