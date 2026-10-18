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Cómo conservar los jazmines frescos por más tiempo: el secreto para cuidar sus flores y mantener su aroma

Con algunos pocos cuidados, es posible prolongar la belleza de estas flores y evitar que se marchiten. Cuáles son las claves impulsadas por los jardineros.

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Cómo conservar los jazmines frescos por más tiempo
Cómo conservar los jazmines frescos por más tiempo Foto: Pinterest
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Los jazmines son una de las flores más elegidas para decorar el hogar gracias a su delicadeza, su color blanco brillante y su perfume característico. Sin embargo, cuando se cortan para armar ramos, pueden perder su frescura en pocos días y marchitarse incluso si están en un jarrón con agua.

Por eso, los expertos en plantas recomiendan prestar atención a la hidratación de los tallos para prolongar su belleza, además de tener en cuenta la calidad del agua y el ambiente en el que se colocan. Aunque parecen detalles menores, estos factores pueden ayudar a que los jazmines conserven su aspecto y aroma durante más tiempo.

Cómo conservar los jazmines frescos por más tiempo
Cómo conservar los jazmines frescos por más tiempo Foto: Pinterest

El secreto para mantener frescos los jazmines

Uno de los principales cuidados para conservar los jazmines cortados consiste en facilitar la absorción de agua desde sus tallos. Para lograrlo, conviene realizar un corte limpio en la base, preferentemente en diagonal, con una tijera bien afilada. Esto permite renovar la superficie de absorción y retirar la parte que puede haberse deteriorado.

Después, se recomienda colocar las flores en un recipiente limpio con agua fresca, procurando que las hojas no queden sumergidas. Es importante cambiar el agua con regularidad, idealmente todos los días, para evitar la proliferación de microorganismos que pueden obstruir los tallos y acelerar el deterioro.

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La ubicación lo es todo: la clave para prolongar la belleza de los ramos de jazmines

Para que el ramo dure mucho más tiempo, también es necesario tener en cuenta que la ubicación también influye en su conservación. Lo mejor es mantener los jazmines en un ambiente fresco, lejos de la luz solar directa, las fuentes de calor y las corrientes de aire caliente. También conviene evitar colocarlos cerca de frutas maduras, que liberan etileno y pueden acelerar el envejecimiento de algunas flores.

Por último, es recomendable retirar las flores y hojas que comiencen a marchitarse para mantener el recipiente limpio y reducir el deterioro del resto del ramo. Con estas medidas sencillas, los jazmines pueden conservar su apariencia durante más tiempo, aunque su duración dependerá de la variedad, el estado de las flores al cortarlas y las condiciones ambientales.

Cómo conservar los jazmines frescos por más tiempo
Cómo conservar los jazmines frescos por más tiempo Foto: Pinterest

Cuándo y cómo cortar las ramas para estimular la floración del jazmín

La poda permite controlar el tamaño de esta trepadora y darle una forma más ordenada, especialmente cuando se cultiva en espacios reducidos. También ayuda a eliminar ramas dañadas, secas o que hayan crecido en direcciones poco convenientes.

El mejor momento para realizar una poda importante suele ser después de la floración. De esta manera, la planta puede recuperarse y producir nuevos brotes durante la siguiente etapa de crecimiento.

Los cortes deben hacerse con herramientas limpias y bien afiladas. No es necesario retirar grandes cantidades de follaje: una poda moderada permite conservar la estructura de la planta y estimular la aparición de nuevos brotes.

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