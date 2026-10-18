Cómo cuidar un árbol de jade: cuánto regarlo y dónde colocarlo para que crezca con hojas carnosas y brillantes en 2026

Cuánto y cómo regar el árbol de jade. Foto: Foto: Gemini

El árbol de jade es una de las suculentas más elegidas para decorar ambientes, tanto en interiores como en balcones y patios. Sus hojas verdes, carnosas y brillantes y su porte compacto la convierten en una opción atractiva para quienes buscan una planta resistente y fácil de mantener.

Sin embargo, para que conserve su aspecto saludable y sus hojas firmes, es clave prestar atención a tres factores: la luz, el riego y el drenaje. Un exceso de agua o la falta de iluminación pueden provocar que las hojas se arruguen, se ablanden o incluso se caigan.

Cuánto y cómo regar el árbol de jade

Esta especie almacena agua en sus hojas y tallos, por lo que necesita menos riego que otras plantas de interior y tolera mejor la sequía que el exceso de humedad.

La recomendación principal es regar solo cuando el sustrato esté completamente seco. Para comprobarlo, se puede introducir un dedo en la tierra y verificar si aún conserva humedad.

Guía rápida: cómo lograr un árbol de jade con hojas grandes y carnosas. Foto: Foto: Gemini

En los meses cálidos, el sustrato suele secarse más rápido, por lo que conviene controlar la maceta con mayor frecuencia. En invierno, el crecimiento se ralentiza y la planta requiere menos agua.

Al regar, es importante hacerlo de manera abundante hasta que el agua salga por los orificios de drenaje, dejando que escurra por completo y retirando el excedente del plato. El error más común es regar por calendario sin revisar la humedad: si las raíces permanecen mojadas demasiado tiempo, pueden pudrirse y afectar la salud de la planta.

Dónde ubicar el árbol de jade para que crezca fuerte

La iluminación es fundamental para que el árbol de jade mantenga sus hojas firmes y su crecimiento compacto. Lo ideal es ubicarlo en un lugar muy luminoso, cerca de una ventana con abundante luz natural.

También puede desarrollarse en balcones o patios con algunas horas de sol directo, especialmente por la mañana. Si la planta estuvo mucho tiempo en un ambiente oscuro, es recomendable acostumbrarla de a poco al sol para evitar que las hojas se quemen.

En interiores, una ventana orientada al este es una buena alternativa para aprovechar el sol suave de la mañana. Si recibe poca luz, los tallos pueden alargarse y las hojas perder firmeza.

Además, es importante protegerla de las heladas y de temperaturas muy bajas, ya que no tolera el frío intenso.

Cómo lograr hojas carnosas y brillantes

Para que el árbol de jade conserve su aspecto característico, no alcanza con regar bien: también necesita un sustrato con buen drenaje. Lo más recomendable es usar una mezcla para cactus y suculentas y elegir una maceta con agujeros en la base.

Las hojas carnosas son reserva de agua. Si están firmes y turgentes, la planta está bien hidratada. Si se arrugan, puede faltarle agua, pero también conviene revisar el estado de las raíces antes de aumentar el riego.

Si las hojas se vuelven amarillas, blandas o translúcidas, suele ser por exceso de humedad. En ese caso, hay que revisar el sustrato y asegurarse de que la maceta drene correctamente.

Para mantener las hojas limpias, basta con pasar un paño suave apenas humedecido. No es necesario usar aceites ni abrillantadores, ya que pueden dejar residuos.

Cada cuánto cambiar la maceta y cómo hacerlo

El árbol de jade crece lentamente y no necesita trasplantes frecuentes. Conviene cambiar la maceta solo cuando las raíces ocupan demasiado espacio, salen por los orificios de drenaje o el sustrato se deteriora.

Lo ideal es elegir un recipiente apenas más grande que el anterior, ya que una maceta demasiado grande puede retener humedad y aumentar el riesgo de pudrición.