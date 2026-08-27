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Guía rápida: cómo lograr un árbol de jade con hojas grandes y carnosas

Esta planta es famosa por su resistencia y su valor en el Feng Shui, pero necesita ciertos secretos de cultivo para lucir hojas gruesas y relucientes.

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Guía rápida: cómo lograr un árbol de jade con hojas grandes y carnosas.
Guía rápida: cómo lograr un árbol de jade con hojas grandes y carnosas. Foto: Foto: Gemini
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El Árbol de Jade (Crassula ovata) es una de las plantas más populares en los hogares, tanto por su capacidad de adaptación como por el significado de prosperidad que le atribuye el Feng Shui. Sin embargo, para que sus hojas crezcan grandes, gruesas y con ese brillo característico, es fundamental ajustar algunos aspectos del cuidado diario.

La clave está en combinar una iluminación estratégica, un riego controlado, el sustrato correcto, una nutrición adecuada y tareas de mantenimiento que potencien el desarrollo de la planta. Cada uno de estos factores influye directamente en la salud y el aspecto de las hojas.

Dónde ubicar el Árbol de Jade y cuánta luz necesita

El Jade requiere entre 4 y 6 horas de luz solar directa o muy brillante cada día. Lo ideal es ubicarlo cerca de una ventana orientada al este, donde reciba el sol suave de la mañana, o en el exterior bajo semisombra.

La ubicación del Árbol de jade es clave. Foto: -

Es importante evitar el sol fuerte del mediodía en verano, ya que puede quemar las hojas. Por el contrario, la falta de luz provoca que las hojas se vuelvan pequeñas, delgadas y caídas.

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Cómo regar y qué sustrato elegir para hojas más firmes

El riego debe ser profundo pero espaciado: hay que mojar bien el sustrato hasta que drene por completo y no volver a regar hasta que la tierra esté totalmente seca. En verano, esto suele ser cada 10 a 15 días; en invierno, cada 20 a 30 días.

Árbol de Jade. Foto: Wikipedia.

El exceso de agua es uno de los errores más comunes y puede causar hojas flojas, transparentes o incluso pudrición de raíces. Por eso, el sustrato debe ser muy suelto y con excelente drenaje: lo ideal es mezclar partes iguales de sustrato para cactus o suculentas con perlita, pumita o arena de río gruesa.

La maceta también importa: debe tener orificio de drenaje y, si es posible, ser de barro o terracota para ayudar a eliminar el exceso de humedad.

Fertilización, poda y limpieza: el plus para hojas grandes y brillantes

Durante la primavera y el verano, el Árbol de Jade agradece un fertilizante específico para suculentas diluido en agua, aplicado cada 4 a 6 semanas. El potasio y el nitrógeno son nutrientes clave para que las hojas crezcan más turgentes y expansivas. Es fundamental suspender el abono en otoño e invierno.

La poda de estimulación (pinzado) en primavera ayuda a que la planta ramifique y concentre su energía en hojas más fuertes. Además, limpiar el polvo de las hojas con un paño apenas húmedo mejora la fotosíntesis y favorece el crecimiento de hojas más grandes y brillantes.

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