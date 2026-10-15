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Abuelita Ofelia recomienda colocar rosas en aloe vera: “Primero limpiamos los esquejes y así vamos a lograr muy buenos rosales”

La creadora de contenido mostró su técnica casera para reproducir rosales utilizando una hoja de sábila. Explicó cómo preparar las ramas y evitar el exceso de agua.

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Abuelita Ofelia sobre las rosas y el aloe vera.
La reproducción por esquejes es una técnica utilizada en horticultura. Foto: Abuelita Ofelia/Google Gemini.
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La Abuelita Ofelia, creadora de contenido especializada en jardinería, compartió en su canal de YouTube el método casero que utiliza para reproducir rosales mediante esquejes y aloe vera. Su técnica consiste en limpiar las ramas, introducirlas en un trozo de sábila y plantarlas en macetas con sustrato preparado, procurando evitar el exceso de agua.

Cómo preparar los esquejes de rosas para reproducirlos

“Lo primero que yo hago es limpiar mis esquejes quitándoles todas las hojas”, explica Ofelia mientras muestra las ramas seleccionadas.

La jardinera también retira las puntas antes de continuar. Según explica, esta preparación forma parte de su procedimiento habitual para obtener nuevas plantas de rosas.

La reproducción por esquejes es una técnica utilizada en horticultura. Sin embargo, su éxito depende de factores como la variedad del rosal, las condiciones ambientales y el cuidado posterior.

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Cómo utilizar el aloe vera para plantar los esquejes

El ingrediente central del procedimiento es una hoja fresca de aloe vera, también conocida como sábila. “Limpiamos muy bien la rama y así vamos a lograr muy buenas matas de rosa”.

“Es colocar mi esqueje dentro del aloe vera de esta manera”, señala Ofelia mientras introduce las ramas en la parte interna de la hoja.

Después corta un segmento de sábila alrededor de cada tallo y prepara una maceta con sustrato. Allí realiza un agujero suficientemente amplio para introducir el trozo de aloe junto con el esqueje.

Rosas en un balcón en plena primavera, sol, calor.
El ingrediente central del procedimiento es una hoja fresca de aloe vera, también conocida como sábila. Foto: Google Gemini.

Aunque Ofelia recomienda este método para diferentes plantas, el aloe vera no garantiza el desarrollo de raíces. Su eficacia como estimulante natural puede variar según la especie y las condiciones de cultivo.

Cuánta agua necesitan los esquejes después de plantarlos

El último paso consiste en regar cuidadosamente la maceta. Ofelia recomienda agregar “un poquito de agua” y asegurarse de que el recipiente tenga un drenaje adecuado.

El exceso de humedad puede favorecer la pudrición de los tallos, mientras que un sustrato demasiado seco dificulta el enraizamiento.

Por eso, mantener una humedad equilibrada resulta fundamental. La técnica compartida por Ofelia puede probarse en casa, aunque la formación de nuevas raíces dependerá de las condiciones de propagación.

Este artículo fue elaborado por un periodista de Canal26.com con la asistencia de la IA.

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Equipo de Canal 26 dedicado especialmente a la redacción de contenidos sobre la ecología, los animales y el planeta en general. Leer bio

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