Lengua de suegra: guía práctica para trasplantarla y que crezca sana y fuerte. Foto: Gemini

La lengua de suegra es una de las plantas de interior más populares de la Argentina, debido a que son sumamente resistentes y decorativas y, además, son fáciles de cuidar. Ellas pueden vivir durante años con poco riego y algo de luz, pero también se expande y necesita más espacio para poder seguir estando sana.

En este punto, la planta comienza a pedir un trasplante para seguir echando raíces. Sin embargo, hay un momento exacto para hacerlo, sin correr el riesgo de maltratar o incluso matar la lengua de suegra, aunque suene fatalista.

La clave para poder mantenerla sana y fuerte es saber cuándo trasplantarla y cómo hacerlo de la forma adecuada. Esto, sin dudas, marca la diferencia entre una planta estancada y una que crece con fuerza y vitalidad.

Floración de la lengua de suegra Foto: Pinterest

¿Por qué trasplantar la lengua de suegra?

Aunque es una planta que crece lentamente, con el tiempo sus raíces pueden quedar apretadas en la maceta o incluso deformar el contenedor. Esto se conoce como estar “enraizada” o “raíz apretada”, y puede limitar su desarrollo. Además, un trasplante permite renovar el sustrato, mejorar el drenaje y dividir la planta si ha producido hijuelos.

El mejor momento para trasplantar la lengua de suegra es a finales de la primavera o durante el verano, cuando la planta está en su período de mayor actividad. Evitá hacerlo en invierno, ya que durante esa estación entra en reposo y es más vulnerable al estrés del cambio.

Para saber si tu planta necesita ser trasplantada, deberás tener en cuenta estos factores:

Las raíces salen por los orificios de drenaje

La planta se ve demasiado apretada o deformó la maceta

El sustrato ya no absorbe bien el agua o está muy compactado

Han pasado 2 o más años desde el último trasplante

Lengua de suegra. Foto: Unsplash.

El paso a paso: cómo trasplantar una lengua de suegra correctamente