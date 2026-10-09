comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Si aparecen horneros en tu jardín, no los ignores: esto es lo que significa su presencia

La visita de esta ave tan característica puede ser una buena señal para el entorno, especialmente cuando encuentra alimento, refugio y condiciones adecuadas para permanecer en la zona.

Canal 26
Por Canal 26
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Si aparecen horneros en tu jardín, no lo ignores: esto es lo que significa su presencia.
Si aparecen horneros en tu jardín, no lo ignores: esto es lo que significa su presencia. Foto: Foto: Gemini
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

El hornero es una de las aves más reconocibles de la Argentina. Su particular nido de barro, su comportamiento y su presencia habitual cerca de las personas hicieron que se convirtiera en una especie muy vinculada a los hogares y espacios verdes.

Por eso, si uno aparece en el patio o jardín, no necesariamente se trata de una visita casual. Su presencia puede indicar que encontró allí recursos que necesita para alimentarse, refugiarse o desplazarse.

¿Qué significa que aparezca un hornero en el jardín?

En términos naturales, significa principalmente que el lugar forma parte de un ambiente que la especie puede utilizar.

El hornero común (Furnarius rufus) se adapta a distintos ambientes y puede encontrarse tanto en zonas rurales como en áreas urbanas. Los jardines, patios, plazas y parques pueden ofrecerle algunos de los recursos que necesita para vivir.

Contenido Recomendado

En 1871, Argentina soltó cientos de gorriones para combatir insectos:ahora viven en casi todo el país y desplazaron a aves nativas

En 1871, Argentina soltó cientos de gorriones para combatir insectos: ahora viven en casi todo el país y desplazaron a aves nativas

El impactante secreto del pájaro carpintero que desafía todo lo que sabías

El impactante secreto del pájaro carpintero que desafía todo lo que sabías
Hornero. Fuente: Pinterest
Hornero. Fuente: Pinterest

Entre ellos se encuentran espacios abiertos para desplazarse, lugares donde buscar alimento y estructuras donde eventualmente puede construir su característico nido.

Por eso, ver un hornero en el jardín puede ser una señal de que ese espacio todavía conserva condiciones capaces de atraer a la fauna local.

El alimento también puede explicar su visita

El hornero se alimenta principalmente de pequeños invertebrados que encuentra en el suelo, como insectos y otros organismos.

Por ese motivo, suele verse caminando por el césped, la tierra o sectores descubiertos del jardín mientras busca alimento.

Hornero; ave. Foto: CONICET.

A diferencia de otras aves que pueden acercarse principalmente a los comederos, el hornero suele obtener buena parte de su alimento directamente del suelo.

Esto hace que un jardín con sectores de tierra, vegetación y presencia de pequeños invertebrados pueda resultarle atractivo.

¿Por qué es bueno que haya un hornero?

La presencia de aves nativas en espacios urbanos es positiva porque forma parte de la biodiversidad del entorno.

El hornero participa de las redes alimentarias del ecosistema y, al alimentarse de pequeños invertebrados, cumple una función dentro de esas relaciones naturales.

Además, observar aves nativas en patios y jardines permite comprobar que incluso los espacios verdes pequeños pueden funcionar como refugios o zonas de alimentación para distintas especies.

Por eso, más que interpretar su aparición como un “mensaje”, lo interesante es observarla desde una perspectiva ambiental: un hornero está utilizando ese espacio porque encuentra allí algo que necesita.

PájarosAvesJardínEvergreen
Canal 26
Canal 26

Mesa de redacción

Nota Más leídas

  1. Los jardineros la recomiendan:la planta trepadora que puede vivir más de 100 años, da mucha sombra y es igual de bonita que la Santa Rita

    Los jardineros la recomiendan: la planta trepadora que puede vivir más de 100 años, da mucha sombra y es igual de bonita que la Santa Rita

  2. Qué es la capa blanca que aparece sobre la tierra de las plantas en las macetas y cómo eliminarla

    Qué es la capa blanca que aparece sobre la tierra de las plantas en las macetas y cómo eliminarla

  3. Cómo cuidar un kalanchoe:cuánto regarlo y dónde colocarlo para que florezca durante meses

    Cómo cuidar un kalanchoe: cuánto regarlo y dónde colocarlo para que florezca durante meses

  4. En 1825, plantaron un árbol frutal de Sudamérica para alimentar a sus ciudadanos:200 años después, se convirtió en una especie invasora que buscan eliminar con drones e insectos

    En 1825, plantaron un árbol frutal de Sudamérica para alimentar a sus ciudadanos: 200 años después, se convirtió en una especie invasora que buscan eliminar con drones e insectos

  5. Las 3 flores para plantar desde el 1° de octubre:crecen rápido y llenan de color el jardín durante la primavera

    Las 3 flores para plantar desde el 1° de octubre: crecen rápido y llenan de color el jardín durante la primavera
Lo Ultimo

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Espectáculos

Otra pérdida para el folklore:murió a los 76 años una leyenda que grabó 8 discos y llevó la música popular por el mundo

Otra pérdida para el folklore: murió a los 76 años una leyenda que grabó 8 discos y llevó la música popular por el mundo

Atahualpa Yupanqui lo dijo antes que nadie:“Ninguna fuerza abatirá tus sueños, porque ellos se nutren con su propia luz. Se alimentan de su propia pasión”

Llanto en el folklore:murió a los 53 años una inconfundible voz de la música popular que dejó su enorme huella en La Pampa

De Sergio Galleguillo a Desakata2 y Q’ Lokura:la grilla oficial y confirmada de la Fiesta de la Chaya 2027

Bienestar y Salud

La voz podría revelar cómo envejece el cerebro:el “reloj del habla” hecho con IA que detecta el deterioro cognitivo

La voz podría revelar cómo envejece el cerebro: el “reloj del habla” hecho con IA que detecta el deterioro cognitivo

Zoox, el nuevo servicio de transporte de Amazon que llega a las calles con sus “tostadoras sobre ruedas”

Las empresas que usan correctamente la inteligencia artificial tienen 15 veces más probabilidades de lograr un alto retorno de inversión

De “AI” a “SI”:Elon Musk reapareció junto a Trump tras el polémico cambio de nombre de la inteligencia artificial

Turismo

El festival de las brasas Meat & Fire llega por primera vez a Buenos Aires:cuándo, dónde y cómo comprar las entradas

El festival de las brasas Meat & Fire llega por primera vez a Buenos Aires: cuándo, dónde y cómo comprar las entradas

Renault Fuego, Ford Falcon, Chevy y más:los autos históricos que se podrán ver gratis en Buenos Aires

La Expo AutoClásica 2026 llega a San Isidro con 1200 vehículos de colección:cuándo y cómo comprar las entradas

Fiesta de la Cerveza 2026 en Mendoza:cuándo se celebra, quiénes son los artistas invitados y cómo comprar las entradas