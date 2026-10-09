Si aparecen horneros en tu jardín, no los ignores: esto es lo que significa su presencia

Si aparecen horneros en tu jardín, no lo ignores: esto es lo que significa su presencia. Foto: Foto: Gemini

El hornero es una de las aves más reconocibles de la Argentina. Su particular nido de barro, su comportamiento y su presencia habitual cerca de las personas hicieron que se convirtiera en una especie muy vinculada a los hogares y espacios verdes.

Por eso, si uno aparece en el patio o jardín, no necesariamente se trata de una visita casual. Su presencia puede indicar que encontró allí recursos que necesita para alimentarse, refugiarse o desplazarse.

¿Qué significa que aparezca un hornero en el jardín?

En términos naturales, significa principalmente que el lugar forma parte de un ambiente que la especie puede utilizar.

El hornero común (Furnarius rufus) se adapta a distintos ambientes y puede encontrarse tanto en zonas rurales como en áreas urbanas. Los jardines, patios, plazas y parques pueden ofrecerle algunos de los recursos que necesita para vivir.

Hornero. Fuente: Pinterest

Entre ellos se encuentran espacios abiertos para desplazarse, lugares donde buscar alimento y estructuras donde eventualmente puede construir su característico nido.

Por eso, ver un hornero en el jardín puede ser una señal de que ese espacio todavía conserva condiciones capaces de atraer a la fauna local.

El alimento también puede explicar su visita

El hornero se alimenta principalmente de pequeños invertebrados que encuentra en el suelo, como insectos y otros organismos.

Por ese motivo, suele verse caminando por el césped, la tierra o sectores descubiertos del jardín mientras busca alimento.

Hornero; ave. Foto: CONICET.

A diferencia de otras aves que pueden acercarse principalmente a los comederos, el hornero suele obtener buena parte de su alimento directamente del suelo.

Esto hace que un jardín con sectores de tierra, vegetación y presencia de pequeños invertebrados pueda resultarle atractivo.

¿Por qué es bueno que haya un hornero?

La presencia de aves nativas en espacios urbanos es positiva porque forma parte de la biodiversidad del entorno.

El hornero participa de las redes alimentarias del ecosistema y, al alimentarse de pequeños invertebrados, cumple una función dentro de esas relaciones naturales.

Además, observar aves nativas en patios y jardines permite comprobar que incluso los espacios verdes pequeños pueden funcionar como refugios o zonas de alimentación para distintas especies.

Por eso, más que interpretar su aparición como un “mensaje”, lo interesante es observarla desde una perspectiva ambiental: un hornero está utilizando ese espacio porque encuentra allí algo que necesita.