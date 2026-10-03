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Hablarle a tu perro no es una locura: la ciencia demuestra la capacidad de crear vínculos a través del habla entre especies

Hablarle a nuestra mascota puede parecer curioso, pero sin embargo, esta comunicación juega un papel muy importante en la relación afectiva.

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Los perros pueden detectar enfermedades en los humanos
Los perros pueden detectar enfermedades en los humanos Foto: Freepik
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Quienes viven con perros probablemente saben que son extremadamente observadores: ellos reconocen cuando estamos felices, tristes e incluso con incertidumbre. Es que una de las claves se encuentra en nuestra voz; la forma en la que hablamos y nuestra tonalidad. Y aunque hablarle a una mascota muchas veces parece una locura, lo cierto es que la psicología lo aprueba ampliamente.

Hablarle al perro puede ayudar a generar interacciones sociales más facilmente Foto: Foto: Gemini

Lejos de ser una conducta extraña, hablar con un perro forma parte de una interacción social que puede favorecer la comunicación y reforzar el vínculo entre ambas especies. Los perros, aunque no comprendan cada palabra como lo haría una persona, son capaces de prestar atención al tono, la entonación y determinadas palabras o señales.

Además, una investigación científica publicada en Proceedings of the Royal Society B indica que la relación del perro y el humano encontró una forma determinada de comunicación a través del habla.

Por qué hablarle a tu perro puede fortalecer el vínculo

Cuando una persona habla con su perro suele modificar espontáneamente la manera de hacerlo: utiliza un tono más agudo, una entonación exagerada, palabras sencillas y expresiones afectuosas. Los científicos denominan a este registro “dog-directed speech”, o habla dirigida a perros.

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Interacción entre perros y humanos Foto: Imagen generada con IA (Copilot)

El mismo estudio de Proceedings of the Royal Society B analizó precisamente esta forma de comunicación y encontró que las personas utilizan características particulares al hablar con perros. En el caso de los cachorros, además, determinados rasgos de la voz conseguían generar una mayor respuesta conductual.

Por otro lado, otra investigación publicada en Animal Cognition, fue todavía más interesante: al comparar el habla dirigida a perros con el lenguaje utilizado normalmente entre adultos, los perros adultos prestaron más atención y mostraron más conductas afiliativas frente al primer tipo de comunicación.

Los autores plantearon que esta forma de hablar puede facilitar la interacción y contribuir al mantenimiento de la relación entre el animal y su dueño. Sin embargo, esto no significa que el perro entienda toda la conversación, pero combina palabras conocidas e interpreta el tono de voz, la mirada y el contexto para poder comprender exactamente qué está sucediendo.

Perros y niños Foto: Freepik

Además, la comunicación es solamente una parte de una relación mucho más amplia. El contacto, la mirada, las caricias y las interacciones positivas también participan en la construcción del vínculo entre una persona y su perro.

Una de las sustancias más estudiadas en este proceso es la oxitocina, una hormona relacionada con diferentes comportamientos sociales y con la formación de vínculos. De hecho, aumenta ante determinadas conductas sociales de los perros hacia sus dueños y que las interacciones sociales positivas entre perros también estaban asociadas con la liberación de oxitocina.

Por eso, hablarle al perro puede entenderse como una parte más de una interacción cotidiana que fortalece la relación. No se trata de que el animal necesite entender cada frase, sino de que la comunicación, la atención y las experiencias positivas compartidas ayudan a construir confianza y cercanía.

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