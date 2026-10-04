Una veterinaria explica cómo es el Bull Terrier: “Conocí muchos Bull Terriers y la mayoría fueron increíblemente amigables, con solo uno o dos que mostraron algún comportamiento desafiante”

El Bull Terrier es una raza muy divertida. Foto: Gemini

Detrás de la imagen de perro musculoso y cabeza en forma de huevo, el Bull Terrier esconde una personalidad mucho más amigable de lo que muchos imaginan. Así lo aseguró la veterinaria británica Hannah Godfrey, graduada del Royal Veterinary College, quien compartió su experiencia con esta raza y derribó varios mitos.

Godfrey contó que la mayoría de los Bull Terriers ingleses que conoció fueron “increíblemente amigables”, y solo unos pocos mostraron algún comportamiento desafiante. Según la especialista, estos perros pueden ser “leales, afectuosos y generalmente amigables”, sobre todo cuando reciben una buena educación y socialización desde cachorros.

Un perro que necesita estar acompañado y activo

Uno de los rasgos más destacados del Bull Terrier es su necesidad de interacción humana. Según la veterinaria y el sitio especializado PetMD, estos perros pueden desarrollar conductas destructivas si pasan mucho tiempo solos. Por eso, Godfrey recomienda mantenerlos ocupados con juegos y actividades que estimulen tanto el cuerpo como la mente.

El Bull Terrier puede ser un compañero amigable, afectuoso y cercano a las personas Foto: Freepik

“Esta raza puede ser propensa al aburrimiento, lo que puede llevar a comportamientos destructivos en casa”, advirtió la especialista. Además de los paseos diarios, es clave ofrecerles tiempo de juego y desafíos mentales para evitar problemas de conducta.

Problemas de piel y cuidados especiales

Godfrey también señaló que muchos Bull Terriers que atiende en su consultorio presentan problemas dermatológicos, como picazón o erupciones, debido a su tendencia a sufrir alergias. Por eso, recomendó prestar atención a la salud de la piel y consultar al veterinario ante cualquier síntoma.

En definitiva, aunque su aspecto pueda intimidar, la experiencia de la especialista demuestra que el Bull Terrier puede ser un compañero amigable, afectuoso y cercano a las personas, siempre que reciba la educación, socialización y compañía necesarias para desarrollar un buen comportamiento.