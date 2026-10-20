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A mediados del siglo XIX, Leonardo Higinio Pereyra Iraola trajo 12 “árboles de cristal”: más de 165 años después, solo sobrevive un ejemplar en una reserva natural de La Plata

Se trata del único ejemplar vivo de toda Sudamérica. Fue declarado Monumento Natural de la provincia de Buenos Aires en 1992 y su nombre viene de una particular sustancia.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Árbol de Cristal ubicado en el Parque Pereyra Iraola.
El único Árbol de Cristal de Sudamérica se encuentra en el Parque Pereyra Iraola. Foto: bafilma.gba.gob.ar
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A mediados del siglo XIX, Leonardo Higinio Pereyra Iraola, pionero en la modernización del campo y cofundador de la Sociedad Rural Argentina, trajo del archipiélago Malayo 12 ejemplares del “Árbol de Cristal”, pero las dificultades de supervivencia de una especie tropical en suelo argentino provocaron que solo sobreviva uno de ellos en la actualidad.

El único ejemplar vivo de toda Sudamérica se encuentra protegido dentro del Parque Pereyra Iraola, reserva natural ubicada entre La Plata, Ensenada, Berazategui y Florencio Varela, en la provincia de Buenos Aires.

Expertos señalan que el árbol está destinado a “vivir en soledad”, ya que para poder reproducirse necesita otro árbol de sus características.

Árbol de Cristal ubicado en el Parque Pereyra Iraola.
El único Árbol de Cristal de Sudamérica se encuentra en el Parque Pereyra Iraola. Foto: bafilma.gba.gob.ar

Cómo es el Árbol de Cristal de Buenos Aires

El Árbol de Cristal pertenece a la especie Agathis alba y es una conífera de la familia de las araucariáceas. Presenta un tronco alto y recto, corteza grisácea con tonalidades rojizas, ramas extendidas y una copa de hojas perennes, gruesas y de color verde oscuro.

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Su característica más llamativa es la resina que libera a través de la corteza, que se acumula en pequeñas gotas semejantes a lágrimas. Cuando recibe luz, especialmente durante las noches de luna llena, esa sustancia puede producir reflejos que recuerdan a pequeños cristales, fenómeno que explica su nombre popular.

Por qué el Árbol de Cristal fue declarado Monumento Natural

El Árbol de Cristal traído por Pereyra Iraola fue declarado Monumento Natural de la provincia de Buenos Aires en 1992, mediante la Ley 11.341, por su singularidad, su valor histórico y sus características ornamentales.

Su permanencia también representa un testimonio de las especies exóticas introducidas durante la formación del parque en el siglo XIX.

Parque Pereyra Iraola, un pulmón verde imperdible Foto: Instagram @parquepereyrairaolamda

En tanto, la declaración tiene consecuencias concretas, ya que el artículo 11 de la Ley provincial 10.907 establece una protección absoluta para los monumentos naturales y únicamente contempla investigaciones científicas autorizadas e inspecciones gubernamentales sobre ellos.

Dónde se encuentra el único sobreviviente y qué se sabe de su futuro

El ejemplar está ubicado en el sector de la Estancia San Juan del Parque Pereyra Iraola, en el predio de la Escuela Juan Vucetich, dentro del partido de Berazategui. Su presencia forma parte del patrimonio natural de este espacio verde, incorporado en 2007 a la Red Mundial de Reservas de Biosfera de la UNESCO.

De acuerdo con el Ministerio de Ambiente bonaerense, de los doce árboles plantados alrededor de 1860, solamente dos alcanzaron la adultez y uno llegó hasta nuestros días.

La conservación del Árbol de Cristal queda respaldada por su categoría legal. Su historia también permite observar cómo una especie originaria de los bosques tropicales del sudeste asiático consiguió mantenerse durante más de un siglo y medio en territorio bonaerense.

El Árbol de Cristal se encuentra en el Parque Pereyra Iraola. Foto: Instagram @parquepereyrairaolamda

Quién fue Leonardo Higinio Pereyra Iraola, el hombre que trajo los 12 árboles de cristal a la Argentina

Leonardo Higinio Pereyra Iraola fue un estanciero argentino del siglo XIX y uno de los impulsores de la forestación en la provincia de Buenos Aires.

Tras la muerte de su padre, Simón Pereyra, en 1852, heredó la Estancia San Juan, cuyas tierras forman parte del actual Parque Pereyra Iraola. Allí desarrolló un proyecto de transformación paisajística inspirado en los parques y jardines europeos que había conocido durante sus viajes.

Su interés por la botánica lo llevó a introducir especies provenientes de distintas regiones del mundo. Entre ellas se encontraban 12 ejemplares del Árbol de Cristal, originarios del archipiélago malayo, que llegaron durante el siglo XIX y fueron plantados alrededor de 1860.

Para desarrollar el parque, también trabajó con el paisajista belga Carlos Vereecke, quien contribuyó al diseño de sus jardines y a la incorporación de vegetación exótica.

ÁrbolLa Plata
Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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