comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Hasta el año 2000, los gansos egipcios ingresaron sin freno a Europa: 26 años después, revelan cómo afectan cultivos y transportan parásitos en Alemania

Una investigación científica de cuatro años en Alemania reveló cómo estas aves originarias de África aprovechan los campos agrícolas para alimentarse. Los especialistas identificaron que el maíz representa el 58% del peso de su dieta y detectaron siete registros parasitarios inéditos en gansos egipcios europeos.

Evelyn Quinteros Rios
Por Evelyn Quinteros Rios
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Un estudio de cuatro años en Alemania reveló que los gansos egipcios consumen cultivos de maíz y transportan 17 especies de parásitos.
Los gansos egipcios llegaron a Europa como aves ornamentales entre los siglos XVII y XX, pero su expansión encendió las alarmas por su impacto en los ecosistemas y la agricultura. Foto: Imagen generada con IA para Canal26.com.
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Lo que comenzó siglos atrás como la introducción de una especie ornamental en Europa terminó convirtiéndose en un desafío para la biodiversidad y la producción agrícola. Los gansos egipcios, aves originarias de África que fueron trasladadas al continente europeo entre los siglos XVII y XX, lograron establecer poblaciones silvestres y expandirse por distintos territorios.

Ahora, una investigación desarrollada durante cuatro años en Alemania reveló nuevos detalles sobre las consecuencias de esa expansión. Los científicos descubrieron que estas aves aprovechan intensamente los cultivos agrícolas para alimentarse y pueden transportar una amplia diversidad de parásitos, algunos de los cuales no habían sido registrados anteriormente en ejemplares europeos de la especie.

Un estudio de cuatro años en Alemania reveló que los gansos egipcios consumen cultivos de maíz y transportan 17 especies de parásitos.
Una investigación de cuatro años en Alemania reveló que el maíz representa el 58% del peso de los alimentos consumidos por los gansos egipcios analizados. Foto: Imagen generada con IA para Canal26.com.

El trabajo fue realizado por especialistas del Centro de Investigación sobre Biodiversidad y Clima Senckenberg y la Universidad Goethe de Fráncfort, en el marco del proyecto ZOWIAC, y publicado en la revista científica International Journal for Parasitology: Parasites and Wildlife.

Los resultados aportan información sobre los hábitos alimentarios del ganso egipcio (Alopochen aegyptiaca) y los posibles riesgos ecológicos y económicos asociados con su presencia en ambientes modificados por el ser humano.

Contenido Recomendado

En 1960, creyeron que era un pájaro común de Brasil:66 años después, la genética confirmó la existencia de una especie única

Fotografía real del verdillo del Beni.

En la década de 1920, Argentina introdujo codornices de California:un siglo después llegaron hasta Santa Cruz y continúan avanzando por la Patagonia

Codorniz de California

La historia del ganso egipcio en Europa: cómo fueron introducidos entre el siglo XVII y XX

El ganso egipcio es una especie de ave acuática originaria de África que llegó a Europa como animal ornamental. Entre los siglos XVII y XX, fue introducido en distintos países para formar parte de colecciones privadas, parques y espacios recreativos.

Con el paso del tiempo, algunos ejemplares escaparon o fueron liberados, lo que favoreció el establecimiento de poblaciones en libertad. Su capacidad de adaptación a diferentes ambientes permitió que la especie se extendiera progresivamente por distintas regiones europeas.

En Alemania, su presencia adquirió una dimensión considerable. Un relevamiento nacional realizado entre 2017 y 2022 estimó que existían entre 11.000 y 15.500 parejas reproductoras, una cifra que refleja el establecimiento de la especie en el territorio.

Un estudio de cuatro años en Alemania reveló que los gansos egipcios consumen cultivos de maíz y transportan 17 especies de parásitos.
Originarios de África, los gansos egipcios se expandieron por Europa y hoy son considerados una especie exótica invasora que puede generar conflictos con la producción agrícola. Foto: Imagen generada con IA para Canal26.com.

Desde 2017, el ganso egipcio figura en la lista de especies exóticas invasoras preocupantes para la Unión Europea, una clasificación que responde a los riesgos que puede representar para los ecosistemas y otras actividades humanas.

Su expansión despertó el interés de los investigadores, especialmente por su capacidad para utilizar ambientes agrícolas, espacios urbanos y zonas cercanas a cursos de agua.

Un nuevo estudio detalla los ataques directos de la especie a la producción agrícola en Alemania

Para comprender los hábitos alimentarios de estas aves, los científicos examinaron el contenido del buche de 100 gansos egipcios capturados durante operaciones habituales de caza en la región alemana de Wetterau, particularmente en áreas próximas a Nieder-Wöllstadt y Dortelweil.

El buche es una parte del aparato digestivo en la que los alimentos permanecen prácticamente sin digerir, lo que permite identificar con precisión qué consumieron los animales antes de ser examinados.

Los resultados mostraron una marcada preferencia por recursos presentes en los terrenos agrícolas, especialmente maíz, cereales y gramíneas. El maíz representó el 46% de los componentes alimentarios identificados y concentró el 58% del peso total de los alimentos analizados.

Uno de los hallazgos más llamativos se produjo durante el período 2021-2022, cuando los investigadores detectaron restos de maíz en el 95% de los ejemplares estudiados.

Un estudio de cuatro años en Alemania reveló que los gansos egipcios consumen cultivos de maíz y transportan 17 especies de parásitos.
Científicos alemanes identificaron 17 especies de parásitos en gansos egipcios, siete de ellas registradas por primera vez en ejemplares europeos de esta ave. Foto: Imagen generada con IA para Canal26.com.

Estos datos evidencian que las aves utilizan de manera frecuente los recursos disponibles en los campos cultivados, aunque el consumo de productos agrícolas no demuestra, por sí solo, la existencia de pérdidas económicas significativas.

El investigador Sven Klimpel, del Centro Senckenberg y de la Universidad Goethe de Fráncfort, explicó este comportamiento: “Los gansos egipcios consumen los alimentos que son abundantes y están fácilmente disponibles; comen lo que encuentran a su paso”.

El análisis también permitió descubrir que, aunque la especie se considera principalmente herbívora, su alimentación puede incluir recursos de origen animal, como lombrices de tierra y moluscos bivalvos.

Incluso se encontraron restos de fresas durante uno de los períodos de estudio. Según los investigadores, estos frutos todavía no habían alcanzado su madurez natural, por lo que no descartaron que hubieran sido proporcionados por personas o conseguidos mediante otras fuentes.

La autora principal de la investigación, Anna Viktoria Schantz, explicó: “Dado que el alimento en el buche aún está en gran parte sin digerir, esto proporciona una forma particularmente buena de determinar qué comen las aves”.

La presencia de numerosos ejemplares en un mismo sector agrícola podría generar conflictos con los productores, especialmente cuando los grupos se concentran de manera recurrente sobre cultivos de maíz.

De hecho, los investigadores señalaron que en áreas pertenecientes a la distribución natural de la especie ya se documentaron efectos negativos sobre el rendimiento de determinadas producciones.

El peligro oculto: qué revelaron los parásitos transportados por los gansos egipcios

Además de estudiar su alimentación, los especialistas analizaron los organismos parásitos presentes en los gansos egipcios para comprender mejor su relación con los ecosistemas europeos.

Durante cuatro años, examinaron 25 ejemplares anuales y buscaron tanto ectoparásitos, que viven sobre la superficie corporal de los animales, como endoparásitos, que habitan dentro de su organismo.

Un estudio de cuatro años en Alemania reveló que los gansos egipcios consumen cultivos de maíz y transportan 17 especies de parásitos.
Un estudio realizado en la región alemana de Wetterau descubrió cómo los gansos egipcios aprovechan los cultivos agrícolas y transportan parásitos que podrían afectar a otras especies de aves. Foto: Imagen generada con IA para Canal26.com.

Los resultados permitieron identificar 17 especies de parásitos, de las cuales siete fueron registradas por primera vez en gansos egipcios de Europa.

Entre los hallazgos más relevantes apareció Polymorphus minutus, un gusano de cabeza espinosa que puede alojarse en el intestino delgado de las aves acuáticas.

Por este motivo, la presencia del organismo también aporta información indirecta sobre la alimentación y los ambientes frecuentados por los gansos. “Los parásitos pueden servir como indicadores fiables de la dieta y el estilo de vida de los animales huéspedes”, explicó Schantz.

La identificación de esta diversidad parasitaria despertó especial interés por las posibles interacciones entre los gansos egipcios y otras especies de aves, incluidas aquellas criadas en establecimientos domésticos y de producción.

Sin embargo, la detección de parásitos no significa necesariamente que exista una transmisión comprobada hacia las aves de corral ni permite establecer, por sí sola, un riesgo sanitario concreto para las personas.

AvesBiodiversidadEuropaInvestigación
Evelyn Quinteros Rios
Evelyn Quinteros Rios

Redactora

Técnica Universitaria en Periodismo por la Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM) y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Social. Especializada en realeza europea, lifestyle y música. Leer bio

Nota Más leídas

  1. Abuelita Ofelia lo tiene claro:“Los crisantemos necesitan cal, borra del café, poda y sol para mantener una excelente floración todo el tiempo”

    Abuelita Ofelia lo tiene claro: “Los crisantemos necesitan cal, borra del café, poda y sol para mantener una excelente floración todo el tiempo”

  2. Los jardineros coinciden sobre la alegría del hogar:“Esto es lo que tienes que hacer para que se llene de flores en poco tiempo”

    Los jardineros coinciden sobre la alegría del hogar: “Esto es lo que tienes que hacer para que se llene de flores en poco tiempo”

  3. Si tenés bombillas viejas de mate, tenés un tesoro:cómo reutilizarlas para ayudar a tus plantas

    Si tenés bombillas viejas de mate, tenés un tesoro: cómo reutilizarlas para ayudar a tus plantas

  4. Cómo cuidar la lengua de suegra para evitar que sus hojas se doblen y pierdan su esencia

    Cómo cuidar la lengua de suegra para evitar que sus hojas se doblen y pierdan su esencia

  5. Poner piedras en la maceta de la lengua de suegra:por qué lo recomiendan y qué beneficios tiene

    Poner piedras en la maceta de la lengua de suegra: por qué lo recomiendan y qué beneficios tiene
Lo Ultimo

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Música

FMS Argentina 2026:dónde ver en vivo Mecha vs. Dybbuk por Canal 26

FMS Argentina transmite en vivo Canal 26.

Dónde queda Huanguelén, el pueblo que vio nacer al histórico José Larralde y cuyo nombre de origen mapuche significa “lucero del alba”

Desconsuelo en el folklore:murió a los 78 años uno de los maestros que dejó su huella en la música y la danza por más de 6 décadas

Bailar folklore después de los 65:esto dice la ciencia sobre memoria, equilibrio y la salud del cerebro

Autos

El nuevo Tesla Roadster tiene una limitación que sorprende:necesita 7 horas de carga para funcionar solo 6 segundos

Presentación del nuevo Tesla Roadster.

Mide menos de 300 centímetros, alcanza los 90 km/h y promete ser la gran estrella de los autos eléctricos en 2027

No es ciencia ficción:China desarrolla robots autónomos tipo “manada de lobos” para la guerra

Regalos del Día de la Madre:precios, marcas y modelos de celulares que se consiguen con descuento y 18 cuotas sin interés

Turismo

Los Charros tocarán gratis en una fiesta de Lobos:fecha y lugar del evento que tendrá al lechón de campo asado como protagonista

Fiesta de La Lechonada con Los Charros

En 2016, una familia del puerto de Mar del Plata convirtió una receta casera en un alfajor de 100 gramos:lo hizo con 50 gramos de dulce de leche y sin conservantes

Tiene 120 surtidores de combustible y una curiosa prohibición para los camioneros:así es la estación de servicio más grande del mundo

Freddy, maestro en empanadas de la pizzería Pin-Pun:“Uso 4 dedos y soy el único empleado que hace el repulgue al revés”