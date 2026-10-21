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Analizaron 1.300 años de historia de las Islas Malvinas y descubrieron un fenómeno que afecta al Atlántico Sur

Una investigación internacional utilizó sedimentos de las Islas Malvinas para reconstruir la evolución del nivel del mar. Los resultados permitieron estimar un aumento de 1,6 milímetros anuales en el Atlántico Sur durante el siglo XX. El hallazgo permitió identificar una tendencia que había sido difícil de medir durante décadas.

Evelyn Quinteros Rios
Por Evelyn Quinteros Rios
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Islas Malvinas.
Las Islas Malvinas conservan registros naturales que permiten reconstruir cómo evolucionó el océano durante más de un milenio. Foto: Unsplash.
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Las Islas Malvinas conservan bajo sus suelos un registro natural que permite reconstruir cómo cambió el océano durante más de un milenio. A partir del análisis de sedimentos y microorganismos, un grupo internacional de científicos consiguió recuperar información sobre las variaciones del nivel del mar a lo largo de aproximadamente 1.300 años.

Los resultados fueron incorporados a una investigación publicada en febrero de 2021 en la revista científica Journal of Geophysical Research: Oceans. El trabajo, titulado Constraining 20th-Century Sea-Level Rise in the South Atlantic Ocean, permitió mejorar las estimaciones sobre el aumento del nivel del mar en el Atlántico Sur durante el siglo XX.

Islas Malvinas.
Un equipo internacional de científicos encontró nuevas evidencias sobre los cambios del nivel del mar en el Atlántico Sur. Foto: Unsplash.

El hallazgo principal fue que el nivel del mar en el Atlántico Sur aumentó a una tasa estimada de 1,6 milímetros por año durante el siglo XX, con un intervalo probable de entre 1,1 y 2,2 milímetros anuales.

Cómo reconstruyeron 1.300 años de cambios en el nivel del mar de las Islas Malvinas

Para desarrollar la investigación, los científicos utilizaron un registro sedimentario obtenido en Swan Inlet, una marisma situada en la isla Soledad, en el archipiélago de las Malvinas.

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Las marismas son ambientes costeros que acumulan sedimentos a lo largo del tiempo. En ellos pueden conservarse restos de organismos microscópicos cuya distribución está relacionada con la altura de las mareas.

Los sedimentos acumulados en las costas del archipiélago guardan información sobre las transformaciones del ambiente a lo largo de los siglos. Foto: Foto generada con IA Canal 26

El equipo trabajó con un núcleo de sedimentos de aproximadamente 90 centímetros de profundidad, que permitió reconstruir una secuencia de unos 1.300 años.

Mediante técnicas de datación con carbono 14 y cesio 137, los especialistas determinaron la antigüedad de las distintas capas de material acumulado.

También analizaron diatomeas, microorganismos cuyas características y distribución permiten estimar a qué altura respecto del nivel del mar se encontraba una superficie costera en el pasado.

De esta manera, los sedimentos de las Malvinas se convirtieron en una fuente de información para estudiar períodos anteriores a la existencia de mediciones instrumentales sistemáticas.

Qué descubrieron los científicos sobre el aumento del nivel del mar en el Atlántico Sur

Uno de los principales problemas que enfrentaban los investigadores era la escasez de registros históricos del nivel del mar en el Atlántico Sur.

Islas Malvinas.
Una investigación publicada en 2021 permitió mejorar las estimaciones históricas del aumento del nivel del mar en el hemisferio sur. Foto: Unsplash.

A diferencia de otras regiones oceánicas, esta zona cuenta con relativamente pocas estaciones mareográficas con series extensas de observaciones. Esa limitación dificultaba establecer con precisión cuánto había aumentado el nivel del mar durante el siglo XX.

Para resolverlo, el equipo combinó mediciones históricas, registros recuperados de Dakar, en Senegal, y la reconstrucción obtenida a partir de los sedimentos de las Islas Malvinas.

El análisis permitió estimar que el nivel del mar del Atlántico Sur aumentó a una tasa central de 1,6 milímetros anuales durante el siglo XX.

Los investigadores también calcularon que el aumento pudo haber sido aproximadamente 0,3 milímetros por año superior al promedio global.

El Atlántico Sur registró un aumento estimado del nivel del mar de 1,6 milímetros anuales durante el siglo XX, según el estudio. Foto: Captura video @tripinargentina

Sin embargo, destacaron que el margen de incertidumbre seguía siendo demasiado amplio para establecer una diferencia estadísticamente significativa. Por eso, el estudio no demuestra que las aguas alrededor de las Malvinas hayan aumentado exactamente 1,6 milímetros anuales, sino que utiliza información del archipiélago para mejorar una estimación regional del Atlántico Sur.

Por qué el nivel del mar podría haber aumentado más rápido en esta región

La investigación también examinó los procesos físicos que podrían explicar las variaciones observadas. Entre los factores analizados se encuentra la expansión térmica del agua: cuando el océano aumenta su temperatura, el agua se expande y contribuye al incremento del nivel del mar.

Otro elemento importante es la pérdida de masa de glaciares y grandes capas de hielo, que modifica la distribución del agua en los océanos.

Los científicos consideraron, además, los efectos de la gravedad, la rotación terrestre y las deformaciones de la corteza vinculadas con la redistribución de masas de agua y hielo.

Los investigadores analizaron microorganismos conservados en sedimentos costeros para reconstruir las variaciones del océano. Foto: Unsplash.

Según los resultados, estos procesos son compatibles con la posibilidad de que el Atlántico Sur haya experimentado un aumento del nivel del mar ligeramente superior al promedio mundial durante el siglo XX.

Qué significa este descubrimiento para las Islas Malvinas

La importancia de la investigación no radica en demostrar que las Islas Malvinas se están hundiendo, sino en haber recuperado un registro natural que ayuda a comprender cómo evolucionó el nivel del mar en una región con escasas observaciones históricas.

De hecho, los científicos incorporaron estimaciones del movimiento vertical del terreno para evitar confundir los desplazamientos de la superficie terrestre con las variaciones del océano.

Islas Malvinas - Foto Reuters
La escasez de mediciones históricas convirtió a las Islas Malvinas en un punto clave para comprender los cambios del nivel del mar en la región. Foto: Reuters.

El estudio tampoco establece que el archipiélago vaya a desaparecer bajo el agua ni presenta una fecha para un escenario semejante. Su aporte consiste en mejorar la reconstrucción histórica del nivel del mar del Atlántico Sur y proporcionar nuevas herramientas para interpretar los cambios oceánicos.

Así, un núcleo de sedimentos de apenas 90 centímetros, formado durante unos 1.300 años en las Islas Malvinas, permitió aportar información clave sobre la evolución de una extensa región del océano.

El trabajo demuestra cómo los registros naturales conservados en ambientes costeros pueden complementar las mediciones modernas y ayudar a reconstruir cambios que comenzaron mucho antes de la llegada de los satélites.

Islas MalvinasAtlántico SurInvestigación
Evelyn Quinteros Rios
Evelyn Quinteros Rios

Redactora

Técnica Universitaria en Periodismo por la Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM) y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Social. Especializada en realeza europea, lifestyle y música. Leer bio

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