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La represa más grande de Sudamérica abrió sus compuertas por la crecida del Paraná: qué puede pasar en Itaipú por el avance de El Niño

La central hidroeléctrica de Paraguay y Brasil podría continuar liberando agua hasta febrero de 2027. Las autoridades monitorean posibles inundaciones.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Fotografía de la represa de Itaipú, la central hidroeléctrica más grande de Sudamérica.
La represa de Itaipú abrió sus compuertas para controlar la crecida del río Paraná provocada por el fenómeno de El Niño. Foto: itaipu.gov.py
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La represa de Itaipú, la central hidroeléctrica más grande de Sudamérica por potencia instalada, abrió sus compuertas para controlar la crecida del río Paraná provocada por las intensas precipitaciones asociadas al fenómeno de El Niño.

La operación en la estructura ubicada entre Paraguay y Brasil podría extenderse, de manera continua o intermitente, hasta febrero de 2027. Mientras las autoridades monitorean el caudal, crece la atención sobre las posibles consecuencias de las nuevas lluvias para las poblaciones ribereñas, incluida la provincia argentina de Corrientes.

Fotografía de la represa de Itaipú, la central hidroeléctrica más grande de Sudamérica.
La represa de Itaipú abrió sus compuertas para controlar la crecida del río Paraná provocada por el fenómeno de El Niño. Foto: itaipu.gov.py

Qué puede pasar en la represa de Itaipú por el avance de El Niño

El aumento de las precipitaciones adelantó el crecimiento estacional del caudal, que normalmente se registra entre noviembre y febrero. Según explicó Rodrigo García, gerente de Operaciones de Itaipú del lado paraguayo, las descargas podrían prolongarse durante los próximos meses, aunque su continuidad dependerá de las condiciones meteorológicas.

“Hace muchísimo tiempo que no tenemos esta cantidad de agua. La última vez que llegó más o menos esta cantidad fue alrededor de 2015-2016”, señaló García durante una entrevista con TN.

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La apertura de las compuertas permite liberar de manera controlada el exceso de agua que ingresa al embalse. Según informó Itaipú, el 13 de octubre fue necesario habilitar una segunda canaleta del vertedero debido al incremento del caudal. La maniobra forma parte de los procedimientos previstos para mantener la seguridad operativa de la central.

Fotografía de la represa de Itaipú, la central hidroeléctrica más grande de Sudamérica.
La represa de Itaipú abrió sus compuertas para controlar la crecida del río Paraná provocada por el fenómeno de El Niño. Foto: itaipu.gov.py

El sistema cuenta con tres canaletas de descarga: izquierda, central y derecha. De acuerdo con García, la primera permite evacuar hasta 10.600 metros cúbicos por segundo, mientras que la operación combinada con la segunda puede alcanzar aproximadamente los 30.000 metros cúbicos por segundo.

Cómo afecta la apertura de las compuertas de Itaipú al río Paraná y a Argentina

Una de las principales preocupaciones se concentra en las poblaciones ubicadas aguas abajo. El agua liberada desde Itaipú tarda aproximadamente 24 horas en llegar a la represa de Yacyretá, compartida por Argentina y Paraguay.

El último informe de la Entidad Binacional Yacyretá, publicado el 19 de octubre, advirtió que los caudales recibidos durante el mes se encuentran un 88% por encima del promedio histórico correspondiente a octubre.

En Ituzaingó, Corrientes, el río Paraná alcanzó los 4,68 metros, por encima del nivel de evacuación establecido en 4 metros. Aunque se prevé un descenso gradual, el organismo mantiene el seguimiento de la situación debido a las condiciones hidrológicas y la posibilidad de nuevas precipitaciones.

Fotografía de la represa de Itaipú, la central hidroeléctrica más grande de Sudamérica.
La represa de Itaipú abrió sus compuertas para controlar la crecida del río Paraná provocada por el fenómeno de El Niño. Foto: itaipu.gov.py

La evolución del río depende tanto de las descargas realizadas por las centrales hidroeléctricas como de las lluvias y los aportes de otros afluentes.

Hasta cuándo seguirán abiertas las compuertas y qué se espera para los próximos días

El informe oficial de Itaipú del lunes 19 de octubre señaló que el Paraná registraba un leve descenso y se encontraba en una cota de 117,57 metros sobre el nivel del mar en el sector monitoreado aguas abajo. Sin embargo, el organismo advirtió sobre el regreso de precipitaciones moderadas a fuertes.

Trabajador de rescate observa la inundación en un barrio de Paraguay.
Inundaciones en Paraguay por El Niño. Foto: itaipu.gov.py

Por su parte, Yacyretá anticipó nuevas lluvias desde el miércoles 21 de octubre, con acumulados generales de entre 50 y 90 milímetros y registros locales que podrían alcanzar los 230 milímetros en el escenario más lluvioso.

Las autoridades mantienen el monitoreo permanente del caudal para determinar si será necesario ajustar las descargas. Las proyecciones de operación de Itaipú hasta febrero de 2027 están sujetas a revisión y no implican que las compuertas deban permanecer abiertas durante todo ese período.

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Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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