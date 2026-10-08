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Cómo cuidar un kalanchoe: cuánto regarlo y dónde colocarlo para que florezca durante meses

Con una buena ubicación y el riego adecuado, puede mantenerse saludable y prolongar su floración durante meses.

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Cómo cuidar un kalanchoe: cuánto regarlo y dónde colocarlo para que florezca durante meses.
Cómo cuidar un kalanchoe: cuánto regarlo y dónde colocarlo para que florezca durante meses. Foto: Foto: Gemini
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El kalanchoe es una de las plantas más elegidas para decorar interiores, balcones y patios gracias a sus flores de colores intensos y a que no requiere cuidados demasiado complejos. Sin embargo, para mantener una floración prolongada es importante prestar atención principalmente a la luz y al riego.

Dónde colocar el kalanchoe

Esta especie necesita mucha luz para desarrollarse correctamente. Lo ideal es ubicarlo en un espacio luminoso, cerca de una ventana, donde pueda recibir buena cantidad de luz natural.

En interiores, una ventana con buena iluminación puede ser una excelente ubicación. Si se lo coloca en un lugar demasiado oscuro, puede crecer de manera débil y producir menos flores.

También puede mantenerse en exteriores, siempre que las condiciones sean adecuadas. Si recibe sol directo muy intenso durante muchas horas, especialmente en los momentos de mayor temperatura, conviene protegerlo para evitar daños en las hojas.

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Cada cuánto hay que regarlo

Uno de los principales errores al cuidar un kalanchoe es regarlo demasiado. Al ser una planta suculenta, sus hojas pueden almacenar agua, por lo que tolera mejor cierta falta de riego que el exceso de humedad.

La mejor referencia no es establecer un día fijo de la semana, sino comprobar primero el estado del sustrato. Antes de volver a regarlo, la parte superior de la tierra debe estar seca.

Cuando llegue el momento del riego, conviene hacerlo de manera abundante hasta que el agua salga por los agujeros inferiores de la maceta. Después, es importante dejar escurrir bien el excedente y evitar que la planta quede apoyada sobre un plato con agua acumulada.

La frecuencia dependerá de factores como la temperatura, la cantidad de luz, el tamaño de la maceta y el tipo de sustrato.

La importancia del drenaje

Además del riego, la maceta cumple un papel fundamental. El recipiente debe contar con agujeros de drenaje que permitan eliminar el exceso de agua.

Un sustrato que drene correctamente también ayuda a evitar que las raíces permanezcan constantemente húmedas. Esto es especialmente importante en una planta como el kalanchoe, que puede sufrir problemas cuando recibe agua en exceso.

Cómo favorecer la floración

Para mantener una buena floración, el kalanchoe necesita suficiente luz y un riego adecuado. Una vez que las flores comienzan a marchitarse, retirar las flores secas puede ayudar a mantener la planta prolija y favorecer su crecimiento.

También es recomendable observar el estado general de la planta. Hojas blandas, amarillentas o con signos de deterioro pueden ser una señal de que las condiciones de cultivo no son las adecuadas, especialmente si se combinan con un sustrato constantemente húmedo.

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