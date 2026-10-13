Un hombre intentó incendiar una estación de servicio en Merlo: roció con nafta los surtidores y un auto

Un hombre intentó incendiar una estación de servicio en Merlo Foto: captura video cámara de seguridad.

Un hombre intentó provocar un incendio en una estación de servicio Shell de Merlo, luego de arrojar nafta sobre los surtidores y un vehículo que estaba cargando combustible.

El episodio ocurrió este domingo, alrededor de las 14.30, y generó una situación de peligro para los empleados y clientes que se encontraban en el establecimiento.

Un hombre intentó incendiar una estación de servicio en Merlo. Video: Cámara de seguridad.

Cómo se desató el hecho

El hecho se registró en la estación Shell ubicada sobre la avenida Ricardo Balbín al 5145, en Barrio Pompeya, partido de Merlo. Según consta en las actuaciones judiciales, el hombre se acercó a uno de los empleados y le pidió que le cargara nafta en un bidón.

Sin embargo, después de recibir el combustible, comenzó a arrojarlo sobre los surtidores y un automóvil que se encontraba en el lugar. Luego, intentó prender fuego todos los elementos que había rociado con nafta.

Un joven de 20 años intentó incendiar una estación de servicio en Merlo. Foto: captura video cámara de seguridad.

La situación provocó momentos de peligro debido a la presencia de combustible y al riesgo de que las llamas se extendieran hacia otros sectores del lugar. Ante lo ocurrido, los trabajadores de la estación de servicio intervinieron rápidamente y consiguieron extinguir el fuego, evitando que el episodio tuviera consecuencias más graves.

La maniobra también puso en riesgo al propio hombre que inició el fuego, además de las personas que se encontraban trabajando o cargando combustible en ese momento.

La Justicia investiga el intento de incendio y solicitaron la internación del hombre

Tras el episodio, se iniciaron actuaciones judiciales para determinar las circunstancias en las que ocurrió el hecho y establecer las responsabilidades correspondientes.

De acuerdo con la información incorporada al expediente, la conducta fue encuadrada inicialmente como un presunto delito de incendio, previsto en el artículo 186, inciso primero, del Código Penal.

En paralelo, se solicitó la internación del hombre involucrado. No obstante, hasta el momento no se precisó el alcance de ese pedido ni si la Justicia adoptó alguna resolución sobre la medida. La investigación continúa para esclarecer lo sucedido en la estación de servicio de Merlo y definir las medidas judiciales correspondientes.