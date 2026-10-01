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Incendio en Constitución: evacuaron la estación y los bomberos lograron controlar el fuego

Personal de Trenes Argentinos calmaron a los pasajeros y se despliega un gran operativo dentro del lugar.

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Estación Constitución.
Estación Constitución. Foto: Gobierno de la Ciudad.
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Se vivieron momentos de preocupación este jueves por la mañana en la estación Constitución, luego de que se registrara un incendio en uno de los sectores de la terminal ferroviaria, donde se encontraban los pasajeros esperando el tren.

Según informó el personal de bomberos de la Ciudad, el fuego generó una gran cantidad de humo en el subsuelo y afectó a toda la estación en un horario clave para el trasbordo de pasajeros que llegan desde la zona sur del conurbano bonaerense, cerca de las 8:30 de la mañana.

Incendio en la estación Constitución. Fuente: X

Por este motivo, personal de Trenes Argentinos comenzó a desalojar la estación para evitar que quedaran personas en el interior. La evacuación se realiza mientras continúan arribando pasajeros desde los trenes.

En el lugar trabajan tres dotaciones de Bomberos, tres del SAME y efectivos policiales. Se montó un cordón de seguridad para permitir el ingreso y trabajo de las ambulancias.

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Por otro lado, el SAME trasladó a una persona que sufrió inhalación de humo, y está siendo atendida en una de las ambulancias. Además, fue interrumpido el tránsito en uno de los brazos de la avenida Brasil, en las inmediaciones de la estación.

Incendio en Constitución Foto: X

Según las últimas informaciones, el personal especializado de bomberos extinguió el fuego y trabaja en la zona afectada. Las causas son materia de investigación, aunque un comerciante de la estación confirmó ante la prensa que la escalera en cuestión no estaba en funcionamiento.

Desde EMOVA y Trenes Argentinos informaron que el servicio de trenes no sufre afectaciones y se desarrolla según sus cronogramas habituales.

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