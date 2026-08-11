El ex de Romina Gaetani, denunciado por violencia de género, negó las acusaciones: “Yo fui agredido”

Romina Gaetani denunció a su expareja, Luis Cavanagh, por violencia de género en diciembre pasado. Foto: Redes Sociales

Romina Gaetani (49) denunció por violencia de género a su expareja, Luis Cavanagh (59), en diciembre de 2025 y, este lunes, el sujeto se sometió a una declaración indagatoria frente a la fiscal del caso, María José Basiglio. El acusado negó rotundamente la denuncia de la actriz y aseguró que el que sufrió episodios de agresión durante la relación “fue él”.

Cavanagh indicó que, a diferencia de la versión de la intérprete, fue ella la que “lo golpeó en la zona del estómago” luego de una operación a la que debió someterse.

El empresario también mencionó que la terapeuta de pareja “estaba al tanto de lo ocurrido”. Sin embargo, sostuvo que nunca realizó las denuncias pertinentes.

Qué pasó el día del ataque, según Luis Cavanagh

En la indagatoria, Cavanagh manifestó que él fue víctima de violencia de género. “Yo sufrí violencia de género de su parte, varias veces. Ella reconoció que yo jamás la golpeé y que a ella le había dado un ataque de rabia”, precisó, según Infobae.

Más adelante, se refirió concretamente a la denuncia de Romina Gaetani que se fundamenta en un hecho ocurrido el 28 de diciembre de 2025 por la noche en su casa ubicada en el barrio cerrado de Tortugas Country Club, en el partido bonaerense de Pilar. En la indagatoria, Cavanagh relató una situación muy distinta a la de la actriz.

El sujeto mencionó que ese día vio el celular de Gaetani y detectó que tenía varios mensajes sin leer de un hombre llamado “Fena”, con el que la intérprete había tenido una relación.

El acusado negó la denuncia de la actriz y dijo que él había sido "golpeado". Foto: Redes Sociales

Cavanagh sostuvo que la enfrentó y le dijo que la relación “había terminado”. A los pocos minutos, siempre según su versión, le pidió que se fuera de la casa. Sin embargo, segundos después, Gaetani habría regresado para empezar a golpear una puerta de vidrio.

El empresario indicó que le “dio miedo” la situación, pero decidió abrirle para que “no se lastimara”. Una vez dentro, Cavanagh dijo que comenzaron a discutir nuevamente y que la actriz quiso lanzar una silla para romper una ventana. De acuerdo a su relato, intentó sacarla de la vivienda otra vez, pero como la actriz se habría tirado al suelo, él tuvo que sujetarla para que supuestamente “dejara de golpearlo”.

Cuando finalmente la soltó, Gaetani se fue del domicilio y él cerró la puerta para que no volviera a ingresar. Cavanagh admitió ante la fiscal que hubo un forcejeo entre ambos, pero que él “no ejecutó ningún golpe” contra la actriz.

Cuál es el situación judicial de Luis Cavanagh, expareja de Romina Gaetani acusado de violencia de género

Luis Cavanagh está imputado por “lesiones agravadas en contexto de violencia de género”. En febrero, la Fiscalía Especializada en delitos vinculados con violencia de género, a través de la funcionaria María José Basiglio, había pedido la detención del empresario por considerar su libertad “un riesgo procesal” y un “alto peligro para la integridad física y psíquica de la víctima”.

La fiscal del caso había pedido la detención de Cavanagh. Foto: captura LAM.

Sin embargo, el Juzgado de Garantías N°7, a cargo de Walter Saettone, desestimó el pedido e hizo lugar al requerimiento de la defensa del acusado de continuar en libertad. Ahora bien, el fiscal solicitó la eximición de la prisión preventiva “bajo la caución real de siete millones de pesos”. Además, le exigió residir en el domicilio detallado en autos y entregar el arma de fuego que tenía a su nombre”.