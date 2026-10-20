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Cómo fue el accidente en el que murió la actriz Marcela Ortiz, expareja de Raúl Taibo

La exmodelo y actriz tenía antecedentes de afecciones cardíacas y, según trascendió, había comprado medicamentos minutos antes del hecho. Qué sucedió minutos previos al accidente.

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Marcela Ortiz murió tras un accidente.
Marcela Ortiz murió tras un accidente. Foto: redes sociales.
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La muerte de la exmodelo y actriz Marcela Ortiz, de 61 años, es investigada por la Justicia luego de que falleciera durante la madrugada del domingo en un accidente vial en Villa La Ñata, partido bonaerense de Tigre.

El hecho ocurrió en la esquina de Deán Funes y Seguí, donde el Renault Sandero que conducía la mujer despistó y terminó volcado dentro de una zanja.

A pesar de la rápida llegada de los médicos y de las maniobras de reanimación cardiopulmonar que le practicaron, los profesionales de emergencias constataron su fallecimiento en el lugar.

La causa quedó en manos de la UFI de Benavídez y fue caratulada de manera preventiva como “averiguación de causales de muerte”.

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Marcela Ortiz murió tras un accidente.
Marcela Ortiz murió tras un accidente. Foto: redes sociales.

Ahora, los investigadores esperan los resultados de la autopsia para determinar qué ocurrió antes del accidente.

Ortiz tenía antecedentes de afecciones cardíacas y, según trascendió, había comprado medicamentos minutos antes del hecho. Por ese motivo, una de las hipótesis es que haya sufrido una descompensación mientras conducía y perdido el control del vehículo.

Qué se sabe sobre los últimos momentos de Marcela Ortiz antes de morir

De acuerdo con el relato que difundió la periodista Fernanda Iglesias, Ortiz había compartido una salida al cine y a tomar un helado con Samantha Farjat poco antes del accidente. Antes de despedirse, ambas habrían pasado por una farmacia para comprar un medicamento que la actriz tomaba por un problema cardíaco. Posteriormente, Ortiz continuó sola hacia su domicilio.

Según Iglesias, mientras los médicos intentaban reanimarla, Farjat llamó al teléfono de su amiga para comprobar si había llegado a su casa. Al conocer lo sucedido, se dirigió hasta el lugar del accidente.

Los familiares informaron a los investigadores que Ortiz tenía antecedentes cardíacos. Sin embargo, todavía no está confirmado que esos problemas de salud hayan causado el accidente.

Marcela Ortiz murió tras un accidente.
Marcela Ortiz murió tras un accidente. Foto: redes sociales.

Quién era Marcela Ortiz, la exmodelo que estuvo casada con Raúl Taibo

Marcela Ortiz alcanzó popularidad durante las décadas de 1980 y 1990 cuando desarrolló una carrera como modelo y actriz. Formó parte de las conocidas “chicas de Olmedo”, el grupo de mujeres que acompañaba al humorista Alberto Olmedo en sus producciones televisivas. También participó en comedias argentinas y mantuvo una importante exposición mediática por su cercanía con figuras del espectáculo.

En 1992 se casó con Raúl Taibo, uno de los actores más reconocidos de la televisión argentina. La relación terminó tiempo después en medio de una separación conflictiva que incluyó denuncias y disputas judiciales.

Raúl Taibo y Marcela Ortíz
Se casó en 1992 y al tiempo se separaron. Foto: Captura de pantalla

Posteriormente, Ortiz contrajo matrimonio con el empresario Samy Saúl, sobrino de Alejandro Romay, con quien tuvo a su hija Shelsian. La joven, de 26 años, expresó su dolor mediante una publicación en redes sociales, en coincidencia con el Día de la Madre.

“Mami, te me fuiste. Día de la Madre”, escribió en una emotiva despedida. También compartió unas palabras dedicadas a su madre: “Te amo mucho. Gracias por ser mi mamá. Volá alto”.

Mientras familiares y allegados atraviesan el duelo, la investigación judicial continúa a la espera de los resultados de la autopsia, que permitirán esclarecer las circunstancias de la muerte de Marcela Ortiz.

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