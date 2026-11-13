Detuvieron a un pastor evangélico acusado de abusar sexualmente a una menor: los detalles de la denuncia

Un pastor evangélico fue detenido por la Policía de la Ciudad tras haber sido denunciado por abuso sexual contra un menor. Foto: Policía de la Ciudad

Este viernes 13 de noviembre la Policía de la Ciudad detuvo a un hombre de 68 años en el barrio porteño de Boedo tras haber sido denunciado por el delito de abuso sexual contra una menor edad. Las autoridades indicaron que se trata de un sujeto que se desempeñaba como pastor evangélico.

De acuerdo a la información brindada por la División Delitos Contra la Integridad Sexual, la denunciante actualmente tiene 22 años. La joven acudió a la Policía para denunciar una serie de violaciones que había sufrido entre sus 8 y 9 años perpetrados presuntamente por el pastor evangélico.

Actualmente, la causa está a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Número 29, cuya titular es Carina Rodríguez. También interviene la Secretaría 152 de Federico Laderech. En este momento, el hombre, que fue interceptado esta mañana al salir de una iglesia, se encuentra alojado en una dependencia policial y está siendo investigado por “abuso sexual agravado”.

Las autoridades policiales indicaron que individuo hasta el día de hoy continuaba desempeñando su cargo como pastor evangélico en un iglesia que profesa esta religión.

La Policía de la Ciudad detuvo al sujeto en el barrio porteño de Boedo. Foto: Policía de la Ciudad

Una joven de 22 años denunció a un pastor evangélico por abuso sexual

En su testimonio, la víctima indicó los abusos sexuales que sufrió durante su infancia se cometieron dentro de una parroquia mientras ella se quedaba a dormir en el lugar luego de participar en campamentos y actividades religiosas como retiros y campañas solidarias.

De acuerdo a la joven, el sujeto se aprovechaba de esta situación de vulnerabilidad y de la confianza que ella le tenía para cometer las violaciones.

Por el momento, el pastor evangélico de 68 años continuará detenido en la dependencia de Policía de la Ciudad y será llamado a declaración indagatoria en los próximos días para que la Justicia obtenga su versión de los hechos.

Un pastor evangélico fue detenido por la Policía de la Ciudad tras haber sido denunciado por abuso sexual contra un menor. Video: Policía de la Ciudad

Una adolescente denunció a su padre por abuso sexual en Mendoza

El pasado 17 de septiembre una adolescente denunció a su padre por un abuso sexual ocurrido en la provincia de Mendoza, más precisamente en la ciudad de Guaymallén. La denuncia se radicó en la Comisaría del barrio de Puente de Hierro.

La víctima se encontraba con su madre de 45 años, quien indicó a las autoridades policiales que algo le ocurría a su hija con su ciclo menstrual. A los pocos días, la joven le confesó que su padre la había violado y que, además, estaba embarazada.

En este momento, el sujeto se encuentra detenido e imputado en una causa judicial por el delito de “abuso sexual con acceso carnal agravado por el vínculo y por tratarse de una persona menor de edad y conviviente”.

El individuo actualmente tiene prisión preventiva y se dispuso el comienzo de una investigación en su contra a cargo de la Fiscalía de Delitos Sexuales de Mendoza. De ser hallado culpable, le podría caber una pena de entre 8 y 20 años de prisión, según estipula el Código Penal Argentino.

Ahora bien, lo resultados del análisis de ADN serán claves para determinar si el abusador es el padre del bebé y eso podría agravar la imputación.