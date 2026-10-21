Saavedra: intentó llevarse la propina de una cafetería, lo descubrieron y la historia tuvo un inesperado final

Intentó llevarse la propina de una cafetería, lo descubrieron y la historia tuvo un inesperado final. Foto: NA (Captura de video)

Un intento de robo ocurrido en una cafetería del barrio porteño de Saavedra se volvió viral en las últimas horas después de que una empleada del local enfrentara al responsable, lograra recuperar el dinero sustraído y, para sorpresa de quienes presenciaron la escena, terminara ofreciéndole comida.

El episodio tuvo lugar en un comercio ubicado sobre la calle Amenábar al 3821. Las cámaras de seguridad registraron el momento en que un joven que circulaba con un cochecito de bebé ingresó al local y tomó el dinero de las propinas que se encontraba dentro de un jarrón colocado sobre el mostrador.

El insólito hecho ocurrió en un local de la calle Amenábar al 3821 y quedó registrado por las cámaras de seguridad. Video: NA.

Sin embargo, la maniobra fue advertida por una trabajadora del establecimiento, que reaccionó de inmediato para impedir que el hombre escapara con el dinero.

Lo descubrieron robando la propina de una cafetería y una empleada lo enfrentó cara a cara

La empleada, identificada como Luciana Gabriela Acevedo, observó toda la secuencia y decidió intervenir. Según se aprecia en las imágenes de seguridad, tomó una cuchilla de trabajo y encaró al sospechoso para exigirle que devolviera el dinero.

“Dame la propina que sacaste”, le reclamó Acevedo. En un primer momento, el joven negó haber cometido el hecho. Sin embargo, Luciana insistió y mantuvo el reclamo hasta que finalmente logró que devolviera la totalidad del dinero que había tomado del mostrador.

La empleada tomó una cuchilla de trabajo y encaró al sospechoso para exigirle que devolviera el dinero. Foto: NA (Captura de video)

Luego de varios segundos de tensión, el hombre terminó reconociendo lo sucedido y pidió disculpas por su accionar delante de los presentes.

El inesperado gesto de la empleada que sorprendió a todos tras recuperar el dinero robado

Cuando parecía que la historia concluía con la recuperación de la propina, la trabajadora tomó una decisión que sorprendió incluso a quienes seguían las imágenes en las redes sociales. Luego de guardar nuevamente el dinero en el interior del local, Acevedo se dirigió al hombre y le dijo: “Vení, te voy a dar de comer igual”.

Acto seguido, ingresó a la cafetería y le entregó una medialuna. El joven volvió a disculparse por lo ocurrido y agradeció el gesto de la empleada, que optó por responder con solidaridad, a pesar a haber sido víctima del intento de robo.

La trabajadora tomó una decisión que sorprendió incluso a quienes seguían las imágenes en las redes sociales. Foto: NA (Captura de video)

Las imágenes del episodio comenzaron a circular rápidamente en distintas plataformas y generaron numerosas repercusiones entre los usuarios. Mientras algunos destacaron la valentía de la trabajadora para recuperar el dinero, otros resaltaron el gesto humanitario que tuvo con el protagonista del hecho una vez finalizado el conflicto.