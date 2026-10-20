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Denunciaron a una cajera de supermercado de La Plata por el desvío de casi medio millón de pesos diarios a un QR personal

La dueña del supermercado descubrió que la presunta maniobra se habría extendido durante casi dos meses. Cómo descubrieron la maniobra.

Matias Greisert
Por Matias Greisert
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Robo de una cajera de supermercado con un QR.
Robo de una cajera de supermercado con un QR. Foto: Captura de video.
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Una cajera de un supermercado de La Plata fue denunciada por el supuesto desvío de unos $400.000 diarios a un QR personal.

La dueña del comercio descubrió la presunta maniobra el 16 de octubre, después de casi dos meses, y presentó una denuncia ante la Justicia.

Según la demanda, la empleada, identificada como R.B.A., habría comenzado a quedarse con los pagos electrónicos el 21 de agosto. La joven trabajaba en el establecimiento desde abril de este año y estaba encargada de atender la caja.

Robo de una cajera de supermercado de La Plata con un falso QR.
Robo de una cajera de supermercado de La Plata con un falso QR.

Según se investiga, la joven colocaba todos los días un código QR propio sobre el que utilizaba el negocio. De esa manera, los clientes creían que estaban pagando sus compras al supermercado, pero el dinero habría terminado en la cuenta de la empleada.

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Además, la denunciante confirmó que, durante dicho período, la cajera compró un auto y se fue una semana de vacaciones a Brasil.

¿Cómo descubrieron la maniobra?

La dueña del comercio aseguró que descubrió lo que ocurría cuando sorprendieron a la empleada colocando su código QR sobre el que utilizaba el negocio.

Robo de una cajera de supermercado con un QR.
Robo de una cajera de supermercado con un QR. Foto: Captura de video.

Además, la denunciante aseguró que la joven también eliminaba del sistema los productos que registraba en la caja, una práctica que habría permitido ocultar las diferencias entre las ventas realizadas y el dinero efectivamente ingresado al supermercado.

La investigación quedó a cargo de la Fiscalía N° 8, encabezada por Martín Almirón. Al momento, no se informó si la cajera fue detenida ni imputada formalmente.

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Matias Greisert
Matias Greisert

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