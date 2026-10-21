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Fue a atender a un paciente y terminó siendo víctima de un brutal robo: el dramático video de una enfermera de San Juan

La mujer de 57 años fue atacada por dos delincuentes que circulaban en una moto negra. Todo quedó registrado en las cámaras de seguridad.

Camila Tomaselli
Por Camila Tomaselli
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Brutal asalto en San Juan.
Brutal asalto en San Juan. Foto: cámara de seguridad.
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Una enfermera de 57 años fue atacada por dos delincuentes mientras cumplía su trabajo con una visita domiciliaria en el barrio Del Bono, en Capital, San Juan. Durante el asalto, uno de los sospechosos la tiró al piso brutalmente y se llevó su moto. El hecho quedó filmado por una cámara de seguridad.

El episodio ocurrió el fin de semana y tuvo como víctima a Míriam Salgaua, quien estaba en la zona de Del Bono y Rivadavia cuando fue abordada por dos hombres que circulaban en una moto negra. Uno de ellos bajó del rodado, se acercó a la mujer y la empujó con violencia hasta hacerla caer.

Brutal asalto en San Juan.
Brutal asalto en San Juan. Video: Cámara de seguridad.

Con la enfermera en el suelo, el asaltante tomó su vehículo y escapó por calle Del Bono hacia el norte. Las imágenes registradas por una cámara de la zona podrían aportar elementos para avanzar en la investigación.

Según informó el medio local 0264noticias, la denuncia fue radicada en la Comisaría 4.ª y la causa quedó en manos de la UFI Delitos contra la Propiedad, bajo la carátula de robo. Según fuentes judiciales citadas por 0264 Noticias, hasta el momento no se logró identificar a los responsables.

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Además, al robo de la moto se sumó otra preocupación para la víctima: detectó movimientos sospechosos en una tarjeta que había guardado en el compartimento de la motocicleta, por lo que pudo haber sido utilizada después del robo.

Brutal asalto en San Juan.
Brutal asalto en San Juan. Foto: cámara de seguridad.

Alardeaba de sus robos en TikTok, tenía pedido de captura y 14 antecedentes: así fue detenido el motochorro influencer

Un joven de 23 años, acusado de robar motos en distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires, fue detenido en Villa Caraza, partido de Lanús, luego de una investigación de la Policía de la Ciudad. El sospechoso tenía un pedido de captura vigente y 14 antecedentes por distintos delitos.

La investigación comenzó a partir de dos robos de motos ocurridos en Recoleta durante julio y agosto. Según determinaron los investigadores, el delincuente habría utilizado el mismo método en ambos casos: violentar los sistemas de arranque de los vehículos para poder llevárselos.

Alardeaba de sus robos en TikTok, tenía pedido de captura y 14 antecedentes: así fue detenido el motochorro influencer.
Alardeaba de sus robos en TikTok, tenía pedido de captura y 14 antecedentes: así fue detenido el motochorro influencer. Foto: Policía de la Ciudad.

Lo identificaron por las cámaras y sus publicaciones en TikTok

Los agentes de la División Investigaciones Comunales 2 analizaron las imágenes de las cámaras de seguridad de la zona y lograron identificar al sospechoso. A partir de allí, también revisaron perfiles públicos de redes sociales y encontraron material que permitió avanzar con la investigación.

El joven publicaba en su cuenta de TikTok fotos en las que aparecía junto a las motos que, según la investigación, habían sido robadas. Esas publicaciones ayudaron a los policías a vincularlo con los hechos denunciados y a establecer dónde se encontraba viviendo.

Con esa información, los efectivos localizaron su domicilio en Villa Caraza. Finalmente, fue detenido cuando salía de la casa.

AsaltoRoboSan Juan
Camila Tomaselli
Camila Tomaselli

Redactora

Es Productora de Radio y Televisión por el Instituto Sudamericano para la Enseñanza de la Comunicación (ISEC). Se especializa en contenidos sobre policiales, turismo, cultura y música. Leer bio

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