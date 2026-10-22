Tragedia en Tierra del Fuego: un empresario de 38 años murió en la misma ruta donde falleció su padre hace siete años

Muerte de Santiago Felipe Fiocchi. Foto: Actualidad TDF

Un empresario de 38 años murió este miércoles en un accidente de tránsito sobre la Ruta Nacional 3, en Tierra del Fuego. La víctima fue identificada como Santiago Felipe Fiocchi, propietario de Patagonia Maquinarias, quien perdió el control de su vehículo y volcó.

El hecho tiene una coincidencia trágica: su padre también había fallecido en un siniestro vial sobre la misma ruta, siete años atrás.

Cómo fue el accidente en el que murió Santiago Felipe Fiocchi

Según informó el medio local Resumen Policial, el empresario circulaba solo a bordo de un auto deportivo cuando, por motivos que todavía se investigan, se despistó en un tramo recto de la Ruta Nacional 3.

Los investigadores encontraron marcas de frenado sobre el asfalto y rastros del recorrido del vehículo hacia la banquina. Una vez fuera de la calzada, el automóvil dio varios tumbos y terminó sobre su lateral derecho, a casi 100 metros de la ruta.

Cuando llegaron los equipos de emergencia, encontraron a Fiocchi dentro del habitáculo, con el cinturón de seguridad colocado. Los primeros datos indican que posiblemente se dirigía hacia la localidad de Tolhuin.

Muerte de Santiago Felipe Fiocchi. Foto: FM Fuego.

Uno de los aspectos que llamó la atención de los investigadores fue el estado de transitabilidad del sector donde ocurrió el despiste. Aunque la distancia recorrida por el automóvil podría indicar que circulaba a una velocidad elevada, las causas del accidente todavía no fueron establecidas y se aguardan los resultados de las pericias.

En la región es frecuente la presencia de guanacos sobre las rutas, pero los rescatistas no encontraron animales afectados en las inmediaciones. También se descartó la hipótesis de una distracción por el uso del teléfono celular debido a la falta de señal en ese tramo.

La tragedia familiar: su padre también murió en la Ruta Nacional 3

La muerte de Santiago Fiocchi recordó otro episodio que había golpeado a su familia en mayo de 2019, cuando su padre, Pablo Fiocchi, de 60 años, falleció en un accidente de tránsito sobre la misma Ruta Nacional 3. En aquella oportunidad, el hombre circulaba en motocicleta por la zona urbana de Campamento YPF cuando fue embestido por una camioneta que salía de una obra en construcción.

Muerte de Santiago Felipe Fiocchi. Foto: FM Fuego.

Tras esa pérdida, Santiago asumió a los 31 años la conducción de la empresa familiar, Patagonia Maquinarias, dedicada a la comercialización de maquinaria agrícola y pesada. La compañía, con sede en Río Grande, opera en Tierra del Fuego, Santa Cruz y Chubut, y comercializa equipos de la marca John Deere.

El empresario compartía la gestión del negocio con sus hermanas, quienes ocupaban funciones vinculadas con la administración, las finanzas y el marketing corporativo.