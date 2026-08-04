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Declaró Candela Arizaga ante la Justicia: negó una agresión por parte de Facundo Moyano

La joven, de 23 años, dio testimonio ante la División Protección Familiar de la Policía de la Ciudad en el Hospital Pirovano, donde permanece luego del hecho.

Guadalupe Santomé
Por Guadalupe Santomé
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Declaró Candela Arizaga y negó una agresión por parte de Facundo Moyano
Declaró Candela Arizaga y negó una agresión por parte de Facundo Moyano Foto: CANAL26
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La modelo e influencer Candela Arizaga, quien se encuentra en observación en el Hospital Pirovano tras el confuso episodio que tiene detenido al dirigente político Facundo Moyano, declaró y negó una agresión por parte del ex diputado.

Ante personal de la División Protección Familiar de la Policía de la Ciudad en el Hospital Pirovano, la joven, de 23 años, dio testimonio donde destacó que Moyano “no le hizo nada”.

Candela Arizaga. Foto: Instagram.

Aunque daría a entender que no existió un hecho de violencia de género, resta saber si la influencer decide continuar con la causa. Por su parte, el fiscal Julián Pistone de la UFLA NORTE dispuso la detención de Moyano por los delitos de lesiones y privación ilegítima de la libertad.

Como parte de la investigación y medidas de prueba, se dispusieron análisis de las cámaras de seguridad, toma de testimonios y entrevista a la víctima. Diego Storto, abogado de Candela, explicó que recién asumirá la defesa si la joven “decida seguir adelante con el proceso”.

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Facundo Moyano
Facundo Moyano

Qué sucedió con Facundo Moyano y Candela Arizaga

El fiscal Julián Pistone, de la UFLA Norte, ordenó la detención de Facundo Moyano por los presuntos delitos de lesiones y privación ilegítima de la libertad.

Además, se confirmó que el abogado Miguel Molina asumirá su defensa. “Está yendo a la comisaría con su socio, Alfredo Gascón”, informaron fuentes a NA. Molina ya había representado a Moyano anteriormente, ya que intervino en su divorcio de Eva Bargiela en 2025.

Como parte de la investigación, la Fiscalía ordenó allanamiento en la casa de Moyano, el análisis de las cámaras de seguridad, la toma de testimonios y una entrevista a la víctima para esclarecer lo sucedido.

Según la denuncia, Arizaga fue asistida por el SAME y trasladada al Hospital Pirovano. La causa quedó a cargo del Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N.º 4, subrogado por la jueza Julia Correa.

Quién es Candela Arizaga

Candela Arizaga tiene 23 años, es oriunda de Rosario, Santa Fe, y trabaja como modelo e influencer de las redes sociales. También ganó popularidad por su relación sentimental con L-Gante y por haber sido vinculada con Enzo Fernández.

El vínculo entre Arizaga y Moyano habría comenzado a principios de este año y se conoció en febrero, cuando fueron fotografiados juntos. A pesar de esas imágenes, ninguno de los dos confirmó oficialmente el romance.

Antes de su relación con Facundo Moyano, la modelo había sido vinculada sentimentalmente con L-Gante a comienzos de 2024, durante el período en que el cantante estaba separado de Wanda Nara. Esa relación terminó en abril de ese año.

Además, su nombre también apareció relacionado con Enzo Fernández durante una etapa en la que el jugador se encontraba distanciado de Valentina Cervantes. Sin embargo, esos rumores nunca fueron confirmados.

Facundo MoyanoDetenido
Guadalupe Santomé
Guadalupe Santomé

Redactora

Se recibió de Técnica en Periodismo General en TEA y de Licenciada en Comunicación Audiovisual en la UNSAM. Su carrera incluye la producción de radio, televisión y redacción de noticias. Leer bio

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