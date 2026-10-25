comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Hallaron muerta a una joven de 27 años en un departamento en Retiro: había pactado un encuentro con un hombre

El cuerpo de la mujer fue encontrado por su amiga, quien acudió a la vivienda luego de perder contacto con ella la noche anterior. Investigan qué sucedió horas antes de su muerte.

Camila Tomaselli
Por Camila Tomaselli
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Encontraron a una joven de 27 años muerta en un departamento en Retiro.
Encontraron a una joven de 27 años muerta en un departamento en Retiro. Foto: Google Maps.
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Una joven de 27 años fue encontrada muerta este domingo por la mañana en un departamento de alquiler temporario ubicado sobre la calle Libertad al 1200, en el barrio porteño de Retiro. La mujer se dedicaba al trabajo sexual y había acordado un encuentro con un hombre a través de una plataforma digital.

Según fuentes oficiales a las que accedió Canal 26, el hallazgo se produjo cerca de las 8.40, cuando una amiga de la víctima llegó al departamento tras perder contacto con ella durante la noche anterior.

Ante la falta de respuestas, la mujer se presentó en el departamento y, al no poder ingresar, solicitó la ayuda de un cerrajero. Una vez dentro, encontró a su amiga recostada sobre la cama y dio aviso a las autoridades.

Encontraron a una joven de 27 años muerta en un departamento en Retiro.
Encontraron a una joven de 27 años muerta en un departamento en Retiro. Foto: TN.

Qué se sabe sobre la muerte de la joven en Retiro

De acuerdo con las primeras pericias, el cuerpo no presentaba signos visibles de violencia. Tampoco se detectaron indicios de desorden en el departamento, que se encuentra frente al edificio de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE).

Contenido Recomendado

Tenía 36 años, estaba disfrutando de unas vacaciones en los Dolomitas Italianos y terminó muriendo tras caer de 300 metros de altura

Dolomitas italianos: murió una joven de 36 años

Murió Marcelo Trepat, reconocido actor de “Montaña rusa”, “La niñera” y “Los simuladores”

Marcelo Trepat.

Según trascendió, la mujer de 27 años había pactado un encuentro durante la noche del sábado con un hombre que se identificó como “Iván”, a quien habría contactado a través de las redes sociales. Cuando los investigadores ingresaron al inmueble, el hombre ya no se encontraba allí.

Ahora buscan establecer qué ocurrió durante las horas previas al hallazgo y reconstruir las últimas actividades de la víctima.

La investigación quedó en manos de Homicidios

Tras el hallazgo, la Justicia dispuso la intervención de la Unidad Criminalística Móvil (UCM) y de la División Homicidios de la Policía de la Ciudad.

Los peritos trabajan para determinar las circunstancias del fallecimiento y establecer la causa de la muerte mediante los estudios forenses correspondientes.

La investigación continúa para esclarecer lo ocurrido en el departamento y determinar si hubo participación de terceros.

MuerteRetiro
Camila Tomaselli
Camila Tomaselli

Redactora

Es Productora de Radio y Televisión por el Instituto Sudamericano para la Enseñanza de la Comunicación (ISEC). Se especializa en contenidos sobre policiales, turismo, cultura y música. Leer bio

Notas Más leídas

  1. Terminó el juicio por la muerte de Diego Armando Maradona:absolvieron a un médico y la sentencia se conocerá el 22 de diciembre

    Terminó el juicio por la muerte de Diego Armando Maradona: absolvieron a un médico y la sentencia se conocerá el 22 de diciembre

  2. Caso Daniela Villalba:quién era la joven asesinada en su departamento de Córdoba y la pista que se investiga sobre el presunto asesino

    Caso Daniela Villalba: quién era la joven asesinada en su departamento de Córdoba y la pista que se investiga sobre el presunto asesino

  3. Un crimen sin resolver, una condena en ausencia y un sospechoso que no pasó ni un día en prisión:el intrigante caso de Sophie Toscan du Plantier

    Un crimen sin resolver, una condena en ausencia y un sospechoso que no pasó ni un día en prisión: el intrigante caso de Sophie Toscan du Plantier

  4. Buscaban armas por una denuncia de violencia de género y encontraron 52 plantas de marihuana:así fue el allanamiento

    Buscaban armas por una denuncia de violencia de género y encontraron 52 plantas de marihuana: así fue el allanamiento

  5. Tenía 36 años, estaba disfrutando de unas vacaciones en los Dolomitas Italianos y terminó muriendo tras caer de 300 metros de altura

    Tenía 36 años, estaba disfrutando de unas vacaciones en los Dolomitas Italianos y terminó muriendo tras caer de 300 metros de altura
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Caso $LIBRA:Milei no descartó iniciar acciones legales contra “periodistas delincuentes” que realizaron una “operación” en su contra

Javier Milei asiste a una reunión de la coalición política y de seguridad multinacional "Escudo de las Américas" en el marco de la 81.ª Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, EE. UU.

Javier Milei festejó que Benjamín Netanyahu haya respaldado el reclamo de la Argentina por las Malvinas

Momo y Dalto convocaron a más de 15.000 jóvenes en José C. Paz:educación, tecnología e inteligencia artificial

Así son la corbeta Avante 2200 y la fragata F-112 que ponen a Navantia bajo la mirada argentina

Economía

Reintegros de Cuenta DNI:cómo ahorrar hasta $35.000 en compras este domingo 25 de octubre

Cuenta DNI. Foto: Cuenta DNI.

El Banco Central compró más de USD 1.200 millones en lo que va de octubre y las reservas superan los USD 50.000 millones

Jubilación anticipada de ANSES:quiénes pueden retirarse antes de los 60 años y qué requisitos deben cumplir

ANSES:cómo activar el domicilio electrónico en Mi ANSES y qué tener en cuenta

Internacionales

Balotaje en Brasil, EN VIVO:Lula da Silva y Flávio Bolsonaro se enfrentan en una elección histórica y de gran impacto regional

Elecciones en Brasil.

La líder venezolana y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, logró volver a Venezuela tras más de 10 meses en el exilio:“Estoy aquí, con ustedes”

Quién es Flávio Bolsonaro, el candidato elegido por Jair para enfrentar a Lula da Silva en las elecciones en Brasil

Lula da Silva:vendió naranjas, fue obrero metalúrgico y ahora busca su cuarto mandato como presidente de Brasil a los 80 años