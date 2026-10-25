Hallaron muerta a una joven de 27 años en un departamento en Retiro: había pactado un encuentro con un hombre

Encontraron a una joven de 27 años muerta en un departamento en Retiro. Foto: Google Maps.

Una joven de 27 años fue encontrada muerta este domingo por la mañana en un departamento de alquiler temporario ubicado sobre la calle Libertad al 1200, en el barrio porteño de Retiro. La mujer se dedicaba al trabajo sexual y había acordado un encuentro con un hombre a través de una plataforma digital.

Según fuentes oficiales a las que accedió Canal 26, el hallazgo se produjo cerca de las 8.40, cuando una amiga de la víctima llegó al departamento tras perder contacto con ella durante la noche anterior.

Ante la falta de respuestas, la mujer se presentó en el departamento y, al no poder ingresar, solicitó la ayuda de un cerrajero. Una vez dentro, encontró a su amiga recostada sobre la cama y dio aviso a las autoridades.

Encontraron a una joven de 27 años muerta en un departamento en Retiro. Foto: TN.

Qué se sabe sobre la muerte de la joven en Retiro

De acuerdo con las primeras pericias, el cuerpo no presentaba signos visibles de violencia. Tampoco se detectaron indicios de desorden en el departamento, que se encuentra frente al edificio de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE).

Según trascendió, la mujer de 27 años había pactado un encuentro durante la noche del sábado con un hombre que se identificó como “Iván”, a quien habría contactado a través de las redes sociales. Cuando los investigadores ingresaron al inmueble, el hombre ya no se encontraba allí.

Ahora buscan establecer qué ocurrió durante las horas previas al hallazgo y reconstruir las últimas actividades de la víctima.

La investigación quedó en manos de Homicidios

Tras el hallazgo, la Justicia dispuso la intervención de la Unidad Criminalística Móvil (UCM) y de la División Homicidios de la Policía de la Ciudad.

Los peritos trabajan para determinar las circunstancias del fallecimiento y establecer la causa de la muerte mediante los estudios forenses correspondientes.

La investigación continúa para esclarecer lo ocurrido en el departamento y determinar si hubo participación de terceros.