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Tusi, ketamina, cocaína y un arma: detuvieron a un dealer venezolano que tenía una cocina de drogas en Villa Crespo

La causa comenzó días atrás, cuando efectivos de la Policía de la Ciudad detuvieron en Balvanera a un ciudadano venezolano de 31 años acusado de comercializar drogas. Según la investigación, el departamento era utilizado como punto de venta y también para preparar y fraccionar los estupefacientes.

Camila Tomaselli
Por Camila Tomaselli
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Desbarataron una cocina de drogas sintéticas montada por un dealer venezolano en Villa Crespo.
Desbarataron una cocina de drogas sintéticas montada por un dealer venezolano en Villa Crespo. Foto: Policía de la Ciudad.
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Una investigación iniciada a partir de la detención de un hombre acusado de vender estupefacientes terminó con un allanamiento en un departamento de Villa Crespo. En el lugar, la Policía de la Ciudad encontró distintas drogas, elementos utilizados para su preparación y fraccionamiento, además de una pistola con la numeración limada.

El procedimiento fue realizado por agentes de la División Investigaciones Antidrogas Zona Norte en una vivienda ubicada sobre la calle Villarroel al 1300.

Desbarataron una cocina de drogas sintéticas montada por un dealer venezolano en Villa Crespo. Video: Policía de la Ciudad.

La causa comenzó días atrás, cuando efectivos detuvieron en el barrio de Balvanera a un ciudadano venezolano de 31 años acusado de comercializar drogas.

A partir de esa detención, los investigadores reunieron información sobre el sospechoso y su domicilio. Los datos fueron elevados al Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 12, a cargo de Juan Manuel Neumann, que autorizó el allanamiento para avanzar con la investigación.

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Desbarataron una cocina de drogas sintéticas montada por un dealer venezolano en Villa Crespo. Foto: Policía de la Ciudad.

Qué hallaron dentro del departamento tras el allanamiento

Al ingresar a la propiedad, los policías detectaron que el lugar era utilizado para la elaboración y preparación de drogas sintéticas y durante la requisa secuestraron lo siguiente:

  • 23,06 gramos de cocaína
  • 53,02 gramos de tusi
  • 26 gramos de marihuana
  • Dos litros de ketamina
  • 881,09 gramos de creatina y lactosa, utilizados como sustancias de corte
  • Una licuadora
  • Coladores
  • Bandejas de vidrio con restos de tusi
  • Una carpa negra con bolsas transparentes
  • Dos balanzas de precisión
  • Dos cucharitas
  • Un anotador
  • Documentación considerada de interés para la causa
Desbarataron una cocina de drogas sintéticas montada por un dealer venezolano en Villa Crespo. Foto: Policía de la Ciudad.

Los elementos encontrados, según los investigadores, daban cuenta de que el departamento no solo era utilizado para almacenar estupefacientes, sino también para preparar y fraccionar las sustancias antes de su comercialización.

Además, durante el operativo, los agentes hallaron una pistola semiautomática Bersa TPR9 bicolor calibre 9 milímetros. El arma tenía la numeración limada y estaba acompañada por cuatro cargadores y municiones, por lo que también quedó incorporada al procedimiento.

Desbarataron una cocina de drogas sintéticas montada por un dealer venezolano en Villa Crespo. Foto: Policía de la Ciudad.

Finalmente, el magistrado que interviene en la causa ordenó el secuestro de las drogas, el arma y todos los elementos considerados relevantes para continuar con la investigación.

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Camila Tomaselli
Camila Tomaselli

Redactora

Es Productora de Radio y Televisión por el Instituto Sudamericano para la Enseñanza de la Comunicación (ISEC). Se especializa en contenidos sobre policiales, turismo, cultura y música. Leer bio

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