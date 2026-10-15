La oposición no logró quórum y se cayó la sesión en Diputados para rechazar el DNU de Milei

Debido a la falta de quórum, se cayó la sesión en la Cámara de Diputados para intentar rechazar el DNU 70/2023 del presidente Javier Milei. Foto: Captura de pantalla Diputados

Debido a la falta de quórum, se cayó la sesión en la Cámara de Diputados impulsada por la oposición y otros bloques para intentar rechazar el DNU 70/2023 del presidente Javier Milei, que estableció una amplia desregulación de la economía. Los bloques convocantes no lograron reunir a los 129 diputados necesarios para habilitar el debate.

La caída de la sesión representó un alivio para el Gobierno, que evitó una discusión parlamentaria sobre uno de los instrumentos centrales de su programa económico. La oposición también buscaba avanzar con temas sensibles para la Casa Rosada, entre ellos iniciativas vinculadas con Discapacidad y Endeudamiento Familiar.

La convocatoria había sido impulsada por el jefe del bloque de Unión por la Patria y otros legisladores de distintos espacios, entre ellos Miguel Pichetto, de Encuentro Federal; Martín Lousteau, de Provincias Unidas; Myriam Bregman, del Frente de Izquierda; Jorge Fernández, de Primero San Luis; Natalia de la Sota, de Defendamos Córdoba, y Mónica Frade, de la Coalición Cívica.

Sin embargo, no acompañaron la convocatoria los representantes de Argentina Federal, espacio vinculado con los gobernadores de Misiones, Hugo Passalacqua, y de Salta, Gustavo Sáenz.

Martín Menem convocó a una sesión para el 21 de octubre

En paralelo, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, convocó a una sesión para el próximo 21 de octubre a las 12, con un temario que incluye discapacidad y endeudamiento familiar.

La agenda parlamentaria también contempla iniciativas vinculadas con la propiedad privada y el ámbito rural. Entre ellas figura un proyecto del PRO contra el vandalismo rural y un dictamen sobre inviolabilidad de la propiedad, que incorpora disposiciones relacionadas con la Ley de Tierras Rurales y las restricciones a la venta de tierras a extranjeros.

La iniciativa obtuvo el acompañamiento de representantes del PRO, la Unión Cívica Radical y el diputado santafesino José Núñez, de Provincias Unidas.

Qué diputados no dieron quórum

Entre los bloques y legisladores que no participaron de la sesión se encuentran los integrantes de La Libertad Avanza, encabezados por Gabriel Bornoroni; los 12 diputados del PRO referenciados en Cristian Ritondo; seis representantes de la UCR vinculados con Pamela Verasay; y los dos integrantes del MID, espacio asociado a Oscar Zago.

Tampoco dieron quórum los dos diputados de Producción y Trabajo de San Juan, alineados con el gobernador Marcelo Orrego, además de representantes de Adelante Buenos Aires, la Neuquinidad y Por Santa Cruz.

Entre estos últimos espacios figuran Karina Banfi, Karina Maureira y José Luis Garrido, respectivamente. La ausencia de estos legisladores contribuyó a que la oposición no alcanzara el número necesario para abrir el recinto.