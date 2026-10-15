comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

La oposición no logró quórum y se cayó la sesión en Diputados para rechazar el DNU de Milei

La oposición no reunió los 129 diputados necesarios para abrir el debate en la Cámara Baja, donde buscaba rechazar el decreto de desregulación económica y avanzar con otros temas sensibles para el Gobierno.

Canal 26
Por Canal 26
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Sesión en la Cámara de Diputados
Debido a la falta de quórum, se cayó la sesión en la Cámara de Diputados para intentar rechazar el DNU 70/2023 del presidente Javier Milei. Foto: Captura de pantalla Diputados
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Debido a la falta de quórum, se cayó la sesión en la Cámara de Diputados impulsada por la oposición y otros bloques para intentar rechazar el DNU 70/2023 del presidente Javier Milei, que estableció una amplia desregulación de la economía. Los bloques convocantes no lograron reunir a los 129 diputados necesarios para habilitar el debate.

La caída de la sesión representó un alivio para el Gobierno, que evitó una discusión parlamentaria sobre uno de los instrumentos centrales de su programa económico. La oposición también buscaba avanzar con temas sensibles para la Casa Rosada, entre ellos iniciativas vinculadas con Discapacidad y Endeudamiento Familiar.

La convocatoria había sido impulsada por el jefe del bloque de Unión por la Patria y otros legisladores de distintos espacios, entre ellos Miguel Pichetto, de Encuentro Federal; Martín Lousteau, de Provincias Unidas; Myriam Bregman, del Frente de Izquierda; Jorge Fernández, de Primero San Luis; Natalia de la Sota, de Defendamos Córdoba, y Mónica Frade, de la Coalición Cívica.

Sin embargo, no acompañaron la convocatoria los representantes de Argentina Federal, espacio vinculado con los gobernadores de Misiones, Hugo Passalacqua, y de Salta, Gustavo Sáenz.

Contenido Recomendado

El oficialismo aceptó restituir las restricciones de la venta de tierras a extranjeros para garantizar la aprobación del proyecto sobre propiedad privada

LLA aceptó restituir las restricciones a la venta de tierras a extranjeros

El Consejo de la Magistratura de la Provincia aprobó la incorporación de las Reglas “Papa Francisco” para el plan de estudios de la Escuela Judicial

Facundo Tignanelli

Martín Menem convocó a una sesión para el 21 de octubre

En paralelo, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, convocó a una sesión para el próximo 21 de octubre a las 12, con un temario que incluye discapacidad y endeudamiento familiar.

La agenda parlamentaria también contempla iniciativas vinculadas con la propiedad privada y el ámbito rural. Entre ellas figura un proyecto del PRO contra el vandalismo rural y un dictamen sobre inviolabilidad de la propiedad, que incorpora disposiciones relacionadas con la Ley de Tierras Rurales y las restricciones a la venta de tierras a extranjeros.

La iniciativa obtuvo el acompañamiento de representantes del PRO, la Unión Cívica Radical y el diputado santafesino José Núñez, de Provincias Unidas.

Qué diputados no dieron quórum

Entre los bloques y legisladores que no participaron de la sesión se encuentran los integrantes de La Libertad Avanza, encabezados por Gabriel Bornoroni; los 12 diputados del PRO referenciados en Cristian Ritondo; seis representantes de la UCR vinculados con Pamela Verasay; y los dos integrantes del MID, espacio asociado a Oscar Zago.

Tampoco dieron quórum los dos diputados de Producción y Trabajo de San Juan, alineados con el gobernador Marcelo Orrego, además de representantes de Adelante Buenos Aires, la Neuquinidad y Por Santa Cruz.

Entre estos últimos espacios figuran Karina Banfi, Karina Maureira y José Luis Garrido, respectivamente. La ausencia de estos legisladores contribuyó a que la oposición no alcanzara el número necesario para abrir el recinto.

Cámara de DiputadosOposiciónJavier MileiGobierno
Canal 26
Canal 26

Mesa de redacción

Notas Más leídas

  1. Paro nacional de ATE confirmado:cómo funcionará ANSES, PAMI y el transporte público durante este jueves 15 de octubre

    Paro nacional de ATE confirmado: cómo funcionará ANSES, PAMI y el transporte público durante este jueves 15 de octubre

  2. Desde Estados Unidos, Javier Milei ratificó su apoyo a Bolsonaro:“Ahora vamos a sacar a patadas al comunista dictador de Brasil”

    Desde Estados Unidos, Javier Milei ratificó su apoyo a Bolsonaro: “Ahora vamos a sacar a patadas al comunista dictador de Brasil”
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

El Consejo de la Magistratura aprobó 21 ternas para cubrir vacantes judiciales y avanza con nuevos concursos

Sesión del Consejo de la Magistratura de la Nación.

La oposición no logró quórum y se cayó la sesión en Diputados para rechazar el DNU de Milei

Alejandra Monteoliva encabezó una mesa de control y monitoreo ante el fenómeno de El Niño

Ley de Financiamiento:qué está dispuesto a ceder el Gobierno y qué pide el Consejo Interuniversitario Nacional

Economía

Kristalina Georgieva aseguró que confía en que la Argentina pagará su deuda con el FMI antes de 2034

Kristalina Georgieva en la asamblea del FMI y el Banco Mundial.

Un clima adverso en los mercados golpeó a la Argentina y el riesgo país volvió a romper la barrera de los 600 puntos

Fue a comer a Elena, el restaurante del Four Seasons, y el ticket se viralizó:cuánto gastó y qué consumió

Argentina y Estados Unidos avanzan con el acuerdo comercial:los detalles del protocolo firmado por Quirno

Internacionales

Nayib Bukele evalúa liberar al 50% de los presos acusados de colaborar con las pandillas

Nayib Bukele, presidente de El Salvador. Foto: Reuters.

Atención Malvinas:Chile podría fabricar buques de guerra para el Reino Unido

En 2017, Estados Unidos usó “la madre de todas las bombas”:hoy, la poderosa arma siembra terror en Medio Oriente

Crece la tensión entre Rusia y Ucrania:Zelenski pone fin al acuerdo impulsado por Trump y anuncia nuevos ataques