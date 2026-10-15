comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

El oficialismo aceptó restituir las restricciones de la venta de tierras a extranjeros para garantizar la aprobación del proyecto sobre propiedad privada

La decisión se conoció luego de que la Corte Suprema restituyera de manera provisoria la vigencia de la Ley de Tierras mediante una medida cautelar interina.

Canal 26
Por Canal 26
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
LLA aceptó restituir las restricciones a la venta de tierras a extranjeros
LLA aceptó restituir las restricciones a la venta de tierras a extranjeros Foto: Diputados
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

En un trámite exprés en la Cámara de Diputados, dos años y medio después de que el Gobierno haya derogado la Ley de Tierras Rurales sancionada a fines del 2011, el oficialismo incluyó en el dictamen de mayoría del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada la ratificación de la vigencia de la norma que pone límites a la extranjerización del territorio argentino.

A poco más de dos meses de la media sanción del proyecto en el Senado, La Libertad Avanza se vio amenazada por la posibilidad de que la oposición le dinamite el DNU 70/23 y desempolvó esa iniciativa con el propósito de ratificar la vigencia de la norma y retrotraer al estado de situación previa a la derogación de Javier Milei.

El plenario de las comisiones de Legislación General y Asuntos Constitucionales se realizó un día antes de la sesión convocada por la oposición para tratar la derogación del mega DNU desregulador.

Diputados
El proyecto debe tratarse en Diputados y luego en el Senado Foto: Diputados

“¡Que manotazo de ahogado que se pegaron!”, dijo con sarcasmo la diputada de Unión por la Patria Paula Penacca. “Pensé que había visto todo en el gobierno de Milei, pero se ve que no”, siguió.

Contenido Recomendado

La economía se mete de lleno en la agenda oficialista y moldea la discusión electoral

La economía se mete de lleno en la agenda oficialista y moldea la discusión electoral

El Gobierno busca frenar la sesión sobre la Ley de Tierras y negocia cambios a proyectos de Malvinas y el Presupuesto 2027

Congreso de la Nación, NA

La legisladora hizo hincapié en el “recule en chancletas” de la Corte Suprema respecto a la Ley de Tierras, y sumó también el giro del oficialismo.

“Me resulta extraño que los diputados de la Libertad Avanza firmen algo hoy que va en contra de lo que firmó el presidente”, chicaneó.

La Ley de Tierras, sancionada en 2011, establece que las personas físicas y jurídicas extranjeras no pueden ser titulares de más del 15% de las tierras rurales del país, de cada provincia ni de cada departamento, y limita al 30% la proporción que puede concentrar una misma nacionalidad dentro de ese cupo.

También restringe la adquisición de tierras con cuerpos de agua relevantes y en zonas de seguridad de frontera.

En paralelo, el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que ya tiene media sanción en el Senado, introduce cambios en materia de expropiaciones, restitución de inmuebles y desalojos por falta de pago. Si Diputados lo aprueba con modificaciones, deberá regresar al Senado para su sanción definitiva.

Medidas de GobiernoCámara de DiputadosLa Libertad Avanza
Canal 26
Canal 26

Mesa de redacción

Notas Más leídas

  1. La Corte Suprema ratificó que los municipios no pueden dejar en manos de empresas privadas la determinación y recaudación de impuestos

    La Corte Suprema ratificó que los municipios no pueden dejar en manos de empresas privadas la determinación y recaudación de impuestos

  2. Paro nacional de ATE confirmado:cómo funcionará ANSES, PAMI y el transporte público durante este jueves 15 de octubre

    Paro nacional de ATE confirmado: cómo funcionará ANSES, PAMI y el transporte público durante este jueves 15 de octubre

  3. La Corte suprema dejó firme la condena a cinco años de prisión contra un exjuez federal por beneficiar a un poderoso narco

    La Corte suprema dejó firme la condena a cinco años de prisión contra un exjuez federal por beneficiar a un poderoso narco

  4. De cuánto es la multa diaria que deberá pagar el Gobierno por incumplir la Ley de Financiamiento Universitario

    De cuánto es la multa diaria que deberá pagar el Gobierno por incumplir la Ley de Financiamiento Universitario

  5. Murió Norberto Di Próspero, histórico secretario general de APL y referente del sindicalismo legislativo

    Murió Norberto Di Próspero, histórico secretario general de APL y referente del sindicalismo legislativo
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Desde Estados Unidos, Javier Milei ratificó su apoyo a Bolsonaro:“Ahora vamos a sacar a patadas al comunista dictador de Brasil”

Javier Milei ratificó su apoyo a Bolsonaro

Murió Norberto Di Próspero, histórico secretario general de APL y referente del sindicalismo legislativo

El oficialismo aceptó restituir las restricciones de la venta de tierras a extranjeros para garantizar la aprobación del proyecto sobre propiedad privada

La Corte Suprema ratificó que los municipios no pueden dejar en manos de empresas privadas la determinación y recaudación de impuestos

Economía

Un clima adverso en los mercados golpeó a la Argentina y el riesgo país volvió a romper la barrera de los 600 puntos

Un clima adverso en los mercados golpeó a la Argentina y el riesgo país volvió a romper la barrera de los 600 puntos

Fue a comer a Elena, el restaurante del Four Seasons, y el ticket se viralizó:cuánto gastó y qué consumió

Argentina y Estados Unidos avanzan con el acuerdo comercial:los detalles del protocolo firmado por Quirno

“No va a haber volatilidad ni tensión”:la promesa del Gobierno para la economía argentina en 2027

Internacionales

La salud del papa León XIV:los fieles rezan por su recuperación mientras el Vaticano redefine su agenda

Rezos por la salud del papa León XIV.

En 1854 construyeron un puente de madera que se derrumbó:21 años después fue reemplazado por uno de hierro que aún funciona

Miles de personas salieron a las calles en Colombia en el primer primer paro nacional contra el gobierno de Abelardo de la Espriella

Levantar la vista, ver las estrellas y perderse en la belleza del cielo:la propuesta de Escocia que genera un auge de turismo