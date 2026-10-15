El oficialismo aceptó restituir las restricciones de la venta de tierras a extranjeros para garantizar la aprobación del proyecto sobre propiedad privada

LLA aceptó restituir las restricciones a la venta de tierras a extranjeros Foto: Diputados

En un trámite exprés en la Cámara de Diputados, dos años y medio después de que el Gobierno haya derogado la Ley de Tierras Rurales sancionada a fines del 2011, el oficialismo incluyó en el dictamen de mayoría del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada la ratificación de la vigencia de la norma que pone límites a la extranjerización del territorio argentino.

A poco más de dos meses de la media sanción del proyecto en el Senado, La Libertad Avanza se vio amenazada por la posibilidad de que la oposición le dinamite el DNU 70/23 y desempolvó esa iniciativa con el propósito de ratificar la vigencia de la norma y retrotraer al estado de situación previa a la derogación de Javier Milei.

El plenario de las comisiones de Legislación General y Asuntos Constitucionales se realizó un día antes de la sesión convocada por la oposición para tratar la derogación del mega DNU desregulador.

El proyecto debe tratarse en Diputados y luego en el Senado Foto: Diputados

“¡Que manotazo de ahogado que se pegaron!”, dijo con sarcasmo la diputada de Unión por la Patria Paula Penacca. “Pensé que había visto todo en el gobierno de Milei, pero se ve que no”, siguió.

La legisladora hizo hincapié en el “recule en chancletas” de la Corte Suprema respecto a la Ley de Tierras, y sumó también el giro del oficialismo.

“Me resulta extraño que los diputados de la Libertad Avanza firmen algo hoy que va en contra de lo que firmó el presidente”, chicaneó.

La Ley de Tierras, sancionada en 2011, establece que las personas físicas y jurídicas extranjeras no pueden ser titulares de más del 15% de las tierras rurales del país, de cada provincia ni de cada departamento, y limita al 30% la proporción que puede concentrar una misma nacionalidad dentro de ese cupo.

También restringe la adquisición de tierras con cuerpos de agua relevantes y en zonas de seguridad de frontera.

En paralelo, el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que ya tiene media sanción en el Senado, introduce cambios en materia de expropiaciones, restitución de inmuebles y desalojos por falta de pago. Si Diputados lo aprueba con modificaciones, deberá regresar al Senado para su sanción definitiva.