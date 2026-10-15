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La reacción del Gobierno por los incidentes en la marcha universitaria: “Los mismos violentos de siempre”

La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, cuestionó a quienes protagonizaron los enfrentamientos frente al Congreso y advirtió que quienes agredan a los efectivos o dañen bienes públicos deberán responder ante la Justicia.

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Incidentes en la Marcha Federal Universitaria.
Incidentes en la Marcha Federal Universitaria. Foto: Captura de video.
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El Gobierno condenó los incidentes registrados durante la Marcha Federal Universitaria de este jueves en las inmediaciones del Congreso, donde un grupo de manifestantes arrojó piedras contra las fuerzas de seguridad y la Policía respondió con gases lacrimógenos y un camión hidrante. La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, cuestionó a los protagonistas de los enfrentamientos y aseguró que buscaron generar desorden durante la movilización.

Los mismos violentos de siempre quieren imponer el caos”, sostuvo la funcionaria a través de sus redes sociales oficiales. “Buscan desafiar a las fuerzas de seguridad y convertir las calles en una zona liberada. El derecho a manifestarse no es un permiso para ejercer la violencia”, remarcó.

En ese sentido, Monteoliva advirtió que quienes hayan participado de agresiones o daños deberán afrontar consecuencias judiciales. “Quienes agredan a nuestros efectivos, destruyan bienes públicos o cometan delitos deberán responder ante la Justicia”, expresó. Y concluyó: “En Argentina, nadie está por encima de la ley”.

Cómo fueron los incidentes en la Marcha Federal Universitaria

Los enfrentamientos comenzaron minutos antes de las 16 en medio de un importante operativo policial desplegado en las inmediaciones del Congreso para contener la movilización de estudiantes, docentes, gremios y organizaciones sociales. Según las imágenes difundidas por TN, un grupo de personas comenzó a romper bancos y veredas y a arrojar piedras contra los efectivos.

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La situación escaló cuando manifestantes lanzaron piedras de gran tamaño contra los gendarmes, que habían formado un cordón frente al vallado dispuesto en la zona. En respuesta, los agentes utilizaron gases lacrimógenos y un camión hidrante para intentar dispersar al grupo y contener los enfrentamientos.

Incidentes en la Marcha Federal Universitaria.
Incidentes en la Marcha Federal Universitaria. Foto: Captura de video.

El reclamo de los manifestantes y la respuesta policial

Durante la movilización también hubo cuestionamientos al accionar de las fuerzas de seguridad. Un estudiante de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) aseguró en declaraciones a TN que había concurrido a la protesta de manera pacífica y denunció que la Policía comenzó a reprimir a los presentes.

La Policía empezó a reprimir a todos los que vinimos a manifestarnos de manera pacífica”, afirmó el joven. “El pueblo se cansó, estamos hartos”, agregó.

Los incidentes se produjeron durante la quinta Marcha Federal Universitaria, convocada para reclamar la aplicación plena de la Ley de Financiamiento Universitario, la recomposición de los salarios docentes y no docentes y mayores recursos para las universidades públicas. La movilización tuvo su epicentro frente al Congreso, en una jornada marcada por la tensión entre el Gobierno y la comunidad universitaria.

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