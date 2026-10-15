comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Tensión e incidentes en la Marcha Federal Universitaria: piedrazos, gases lacrimógenos y carros hidrantes frente al Congreso

Manifestantes intentaron intentaron derribar el vallado que cubre al Parlamento, mientras las fuerzas de seguridad lograron dispersarlos.

Matias Greisert
Por Matias Greisert
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Incidentes en la Marcha Federal Universitaria.
Incidentes en la Marcha Federal Universitaria. Foto: Captura de video.
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

En el marco de la 5° Marcha Federal Universitaria, se produjeron incidentes frente al Congreso y las fuerzas de seguridad presentes tiraron gases lacrimógenos y enviaron camiones hidrantes contra los manifestantes, quienes a su vez, arrojaron piedras a la Policía.

Estos hechos sucedieron minutos antes del acto central, encabezado por la Universidad de Buenos Aires (UBA) en la Plaza del Congreso.

En pleno discurso de los oradores en el escenario, se escuchaban los ruidos de los estruendos.

Algunas personas intentaban resguardarse en los bares, pero los locales no quieren que ingrese nadie y algunos bajaron las persianas.

Contenido Recomendado

La CGT marchó en “defensa de la industria nacional”:“Proponemos otra idea de sociedad”

Marcha de la CGT al ex Ministerio de Industria.

Marcha de la Bronca:la historia detrás de la canción de Miguel Cantilo que musicalizó una época en Argentina

Miguel Cantilo escribió "La Marcha de la bronca" a finales de los años 60
Incidentes en la Marcha Federal Universitaria.
Incidentes en la Marcha Federal Universitaria. Foto: Captura de video.

La quinta Marcha Federal Universitaria se realizará este jueves 15 de octubre en la Ciudad de Buenos Aires con concentraciones en distintos puntos del centro porteño y un acto central previsto para las 16 en Plaza de Mayo.

La movilización reclama la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, la recomposición salarial y mayores recursos para las universidades públicas.

MarchaUniversidadIncidentesNP2026
Matias Greisert
Matias Greisert

Redactor

Coberturas deportivas nacionales e internacionales. Elecciones nacionales. Leer bio

Notas Más leídas

  1. La Corte Suprema ratificó que los municipios no pueden dejar en manos de empresas privadas la determinación y recaudación de impuestos

    La Corte Suprema ratificó que los municipios no pueden dejar en manos de empresas privadas la determinación y recaudación de impuestos

  2. Marcha Federal Universitaria:a qué hora empieza, qué calles estarán cortadas y cómo funcionará el transporte público

    Marcha Federal Universitaria: a qué hora empieza, qué calles estarán cortadas y cómo funcionará el transporte público

  3. La Justicia suspendió provisoriamente la multa diaria de $100.000 al Gobierno por la Ley de Financiamiento Universitario

    La Justicia suspendió provisoriamente la multa diaria de $100.000 al Gobierno por la Ley de Financiamiento Universitario

  4. Paro nacional de ATE confirmado:cómo funcionará ANSES, PAMI y el transporte público durante este jueves 15 de octubre

    Paro nacional de ATE confirmado: cómo funcionará ANSES, PAMI y el transporte público durante este jueves 15 de octubre

  5. Ley de Financiamiento:qué está dispuesto a ceder el Gobierno y qué pide el Consejo Interuniversitario Nacional

    Ley de Financiamiento: qué está dispuesto a ceder el Gobierno y qué pide el Consejo Interuniversitario Nacional
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

La reacción del Gobierno por los incidentes en la marcha universitaria:“Los mismos violentos de siempre”

Incidentes en la Marcha Federal Universitaria.

Alerta en Malvinas:Reino Unido recreó la guerra de 1982 con paracaidistas, cazas Typhoon y drones en las islas

Tensión e incidentes en la Marcha Federal Universitaria:piedrazos, gases lacrimógenos y carros hidrantes frente al Congreso

La Justicia suspendió provisoriamente la multa diaria de $100.000 al Gobierno por la Ley de Financiamiento Universitario

Economía

Kristalina Georgieva aseguró que confía en que la Argentina pagará su deuda con el FMI antes de 2034

Kristalina Georgieva en la asamblea del FMI y el Banco Mundial.

Un clima adverso en los mercados golpeó a la Argentina y el riesgo país volvió a romper la barrera de los 600 puntos

Fue a comer a Elena, el restaurante del Four Seasons, y el ticket se viralizó:cuánto gastó y qué consumió

Argentina y Estados Unidos avanzan con el acuerdo comercial:los detalles del protocolo firmado por Quirno

Internacionales

Alerta en Malvinas:Reino Unido recreó la guerra de 1982 con paracaidistas, cazas Typhoon y drones en las islas

Ejercicios militares

Diego González Rivas, cirujano español que creó la técnica usada para operar al Papa León XIV:“ Tiene una mejor recuperación, el paciente se va antes para casa”

Amazon vende una “casa lunar” de 10 metros por 14.995 dólares:así es el domo de madera que se arma en 3 o 4 días

Tenía 40 años, brilló en Mr. Olympia y falleció a menos de un mes de competir:dolor en Chile por la muerte de Marianne von Gierke