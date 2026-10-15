Tensión e incidentes en la Marcha Federal Universitaria: piedrazos, gases lacrimógenos y carros hidrantes frente al Congreso

Incidentes en la Marcha Federal Universitaria. Foto: Captura de video.

En el marco de la 5° Marcha Federal Universitaria, se produjeron incidentes frente al Congreso y las fuerzas de seguridad presentes tiraron gases lacrimógenos y enviaron camiones hidrantes contra los manifestantes, quienes a su vez, arrojaron piedras a la Policía.

Estos hechos sucedieron minutos antes del acto central, encabezado por la Universidad de Buenos Aires (UBA) en la Plaza del Congreso.

En pleno discurso de los oradores en el escenario, se escuchaban los ruidos de los estruendos.

Algunas personas intentaban resguardarse en los bares, pero los locales no quieren que ingrese nadie y algunos bajaron las persianas.

Incidentes en la Marcha Federal Universitaria. Foto: Captura de video.

La quinta Marcha Federal Universitaria se realizará este jueves 15 de octubre en la Ciudad de Buenos Aires con concentraciones en distintos puntos del centro porteño y un acto central previsto para las 16 en Plaza de Mayo.

La movilización reclama la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, la recomposición salarial y mayores recursos para las universidades públicas.