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Tras el alta médica del Papa León XIV, desde el Gobierno afirman que no hay cambios en su visita a la Argentina

Una alta fuente oficial dijo que los equipos siguen trabajando para la visita del pontífice prevista para noviembre.

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Javier Milei junto a León XIV en el Vaticano. Foto: REUTERS.
Javier Milei junto a León XIV en el Vaticano. Foto: REUTERS.
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Este sábado 17 de octubre, el Papa León XIV recibió el alta médica luego de cuatro días de internación debido a una operación por cáncer de pulmón. Cuando trascendió la noticia, se puso en duda su visita a la Argentina, prevista entre el 8 y 11 de noviembre, pero el Gobierno confirmó que por el momento no hay cambios en su visita.

Después de que se difundieron videos en el que se puede ver al Sumo Pontífice salir del hospital Gemelli, desde Casa Rosada aseguraron que Cancillería está en contacto con la Santa Sede y avisaron no hay cambios en la organización para el mes que viene. Es decir, siguen trabajando en el cronograma inicial.

“Estamos monitoreando constantemente y seguimos en contacto con el Vaticano vía Cancillería. Los equipos siguen trabajando para la visita bajo la premisa de que viene. No cambió nada”, comunicaron desde Nación.

El papa León X llega al hospital Gemelli antes de la cirugía a la que se someterá para extirpar un nódulo pulmonar.
El Papa León XIV fue operado de un nódulo pulmonar. Foto: REUTERS

En Casa Rosada hicieron hincapié en que no recibieron una nueva comunicación desde la Santa Sede en el que adviertan de una posible alteración de fechas o actividades que están previstas en la Argentina. Tampoco les transmitieron información adicional sobre la evolución médica del Papa.

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De todas formas, desde el Gobierno de Javier Milei dejaron saber su predisposición a introducir cambios la planificación, sea en el recorrido, los horarios y las actividades si así lo consideran los médicos para la recuperación de León XIV. “Estamos dispuestos a hacer los cambios necesarios para que venga. Por ahora nos comunicaron que sigue todo igual y que tiene intenciones de venir”, explicó una fuente oficial y aseguró que el objetivo es concretar la visita siempre y cuando el Papa esté en condiciones de hacerlo.

El cirujano que operó a León XIV dijo que “no hay motivos para no realizar el viaje a Sudamérica”

Horas más tarde de que el Papa saliera del hospital, Stefano Margaritora, el cirujano que lo operó el 13 de octubre, habló y afirmó que “no hay motivos para no realizar el viaje a Sudamérica”, el cual está organizado del 6 al 17 de noviembre y que tendrá a la Argentina como uno de sus destinos.

El Papa León sale del Hospital Gemelli tras su cirugía pulmonar y diagnóstico de cáncer, en Roma.
El Papa León XIV recibió el alta este sábado 17 de octubre. Foto: via REUTERS

“Diría que no hay motivos clínicos por los que no se pueda realizar este viaje”, dijo Margaritora en una entrevista concedida a los medios vaticanos. Y comunicó que, en el momento del alta hospitalaria, León XIV se encontraba en condiciones clínicas absolutamente satisfactorias.

“La reexpansión del pulmón después de la intervención está siguiendo los plazos previstos habitualmente. Por tanto, en términos generales, su estado es bueno”, explicó el cirujano.

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