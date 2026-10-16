El Vaticano puso en duda el próximo viaje de León XIV: qué dijo Pietro Parolin sobre su salud

Cómo sigue la recuperación del papa León XIV. Foto: REUTERS

El primer viaje apostólico del papa León XIV a América Latina quedó sujeto a su evolución médica, luego de que el pontífice fuera operado por un adenocarcinoma pulmonar. La gira, prevista entre el 6 y el 17 de noviembre, incluye visitas a Uruguay, Argentina y Perú, pero el Vaticano todavía no confirmó si se mantendrá el itinerario original.

El secretario de Estado de la Santa Sede, el cardenal Pietro Parolin, advirtió que la decisión dependerá de la recuperación del Papa y de la evaluación de los especialistas que lo atienden en Roma. “Dependerá de cómo evolucionen las cosas; debemos esperar a que salga del hospital y ver qué dicen los doctores sobre si está en condiciones de viajar”, afirmó el funcionario, quien describió la travesía como un recorrido largo y exigente.

La agenda contempla 14 vuelos y visitas a 10 ciudades de los tres países sudamericanos. Por el momento, no se anunciaron modificaciones oficiales, aunque la recuperación del pontífice podría obligar a revisar los compromisos previstos.

Está en duda el viaje del papa León XIV a la Argentina. Foto: REUTERS

En Perú, la presidenta Keiko Fujimori también expresó cautela y señaló que la recuperación podría demorar más de lo esperado, por lo que no descartó cambios en el calendario de la visita prevista a partir del 11 de noviembre.

Pietro Parolin habló sobre la recuperación del pontífice

En declaraciones realizadas al margen de un encuentro diplomático, Parolin sostuvo que la evolución médica del Papa es favorable, aunque reconoció que todavía deben conocerse detalles importantes sobre su estado de salud y su capacidad para retomar las actividades habituales.

“La pregunta ahora es cuándo regresará, en qué condiciones regresará y qué digan los médicos. Y en función de todos esos factores, el papa ajustará su pontificado, si es que necesita ser ajustado”, explicó el cardenal. El secretario de Estado vaticano admitió que está preocupado por la salud de León XIV, de 71 años, aunque aclaró que también le sorprendió conocer la necesidad de una intervención quirúrgica.

De acuerdo con sus declaraciones, la Santa Sede mantiene la esperanza de que la situación se resuelva favorablemente y aguarda las indicaciones del equipo médico antes de tomar decisiones sobre los próximos compromisos del pontífice.

Las primeras imágenes del papa León XIV tras la operación

Este viernes se difundieron las primeras fotografías de León XIV desde la cirugía. En las imágenes, el pontífice aparece celebrando misa en una capilla improvisada en el décimo piso del hospital Gemelli, en Roma, y de pie sin asistencia.

Además, el Vaticano confirmó que el Papa realizará su primera aparición pública desde la intervención el domingo 18 de octubre, cuando encabezará el tradicional rezo del Ángelus.

El portavoz vaticano Matteo Bruni confirmó que la ceremonia se llevará a cabo, aunque no precisó si será transmitida desde el hospital o desde otro lugar. Mientras tanto, personal vinculado a los medios de comunicación de la Santa Sede fue visto instalando cables en el centro médico para una posible emisión en directo.

El Papa León XIV celebra misa en el hospital tras la operación. Foto: EFE

El último boletín médico informó que los análisis de sangre y una radiografía de tórax realizados durante la mañana confirmaron una mejora sostenida en el estado general del pontífice.

La recuperación también le permite realizar sus actividades cotidianas de manera independiente. León XIV retomó parte de sus tareas desde la habitación del hospital, donde mantuvo reuniones de trabajo y continuó con ejercicios de fisioterapia respiratoria.

Qué se sabe sobre el cáncer de pulmón del papa

A León XIV le diagnosticaron un adenocarcinoma pulmonar, una de las formas más frecuentes de cáncer de pulmón. El martes 13 de octubre fue sometido a una intervención videoasistida de aproximadamente tres horas, durante la cual le extirparon el lóbulo inferior del pulmón derecho.

Sin embargo, los médicos todavía esperan los resultados de estudios adicionales para establecer las características moleculares y genéticas del tumor, determinar si la enfermedad se extendió más allá de la zona extirpada y evaluar si necesita tratamiento complementario.

El pronóstico dependerá, entre otros factores, de los resultados de esos análisis y del estadio de la enfermedad.

El doctor Matthew Triplette, director del Programa de Detección de Cáncer de Pulmón del Centro Oncológico Fred Hutchinson de Seattle, señaló a CNN que los resultados pueden ser favorables cuando la enfermedad se detecta en sus etapas iniciales. En esos casos, la supervivencia libre de enfermedad a cinco años puede superar el 80%, aunque esa estimación no permite anticipar el pronóstico individual del pontífice.

León XIV mantuvo contactos diplomáticos desde el hospital

Pese a la internación, el Papa continuó atendiendo algunos asuntos de la agenda internacional. El Vaticano informó que mantuvo una conversación telefónica con el presidente ruso, Vladímir Putin.

Durante el diálogo, León XIV manifestó su preocupación por la situación humanitaria en la ciudad de Oleshky, en la región ucraniana de Kherson, y reclamó un alto el fuego que permita la entrega de ayuda a la población afectada.

Por ahora, la prioridad de la Santa Sede es la recuperación del pontífice. La posibilidad de que visite la Argentina en noviembre dependerá de los resultados médicos y de que los especialistas consideren que está en condiciones de afrontar una gira internacional con una agenda exigente.