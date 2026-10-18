Diputados: los proyectos clave que el Gobierno buscará aprobar en una sesión decisiva

El recinto trata la reforma del Banco Central e Inocencia Fiscal II. Foto: Captura de pantalla Diputados

El Gobierno nacional se prepara para una nueva pulseada en la Cámara de Diputados. Después de que la oposición no consiguiera sesionar para rechazar el DNU 70/2023, el oficialismo buscará avanzar con una agenda legislativa propia.

La sesión fue convocada para este miércoles 21 de octubre a las 12. La Libertad Avanza confía en alcanzar los 129 diputados necesarios para habilitar el debate, aunque necesitará el respaldo de bloques aliados y legisladores provinciales.

Discapacidad: qué propone el proyecto oficialista

Uno de los principales temas será la Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad.

La iniciativa busca establecer un sistema estable para las prestaciones y pensiones, además de definir mecanismos de actualización. El objetivo del oficialismo es evitar que las políticas del sector dependan de declaraciones periódicas de emergencia.

El recinto prevé una sesión de más de doce horas. Foto: Noticias Argentinas

El proyecto contempla la continuidad de las pensiones no contributivas por discapacidad y la posibilidad de compatibilizarlas con determinados empleos registrados. Esta última medida dependerá del nivel de ingresos de cada beneficiario.

La oposición, en cambio, reclama extender la emergencia prevista en la Ley 27.793 hasta el 31 de diciembre de 2027.

Endeudamiento familiar: las diferencias entre los bloques

El tratamiento del sobreendeudamiento de las familias argentinas podría generar uno de los debates más intensos de la sesión.

Algunos bloques opositores impulsan una emergencia temporal y mecanismos de refinanciación para determinadas deudas. El oficialismo propone concentrarse en la educación financiera, la transparencia de los créditos y la prevención de estafas digitales.

En el Congreso existen cerca de 50 proyectos relacionados con la morosidad, las tarjetas de crédito, las tasas de interés y las alternativas de refinanciación.

Propiedad privada y control de medicamentos

La agenda también contempla el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que ya cuenta con media sanción del Senado.

El oficialismo introdujo modificaciones vinculadas con los límites para la compra de tierras por parte de extranjeros. Si Diputados aprueba los cambios, el texto deberá regresar a la Cámara alta.

También se discutirá una iniciativa para fortalecer la trazabilidad de los medicamentos. La propuesta establece registros digitales y protocolos especiales ante posibles casos de contaminación.

Malvinas: el proyecto que podría sumarse

El Gobierno buscará incorporar la iniciativa de Defensa de la Soberanía Nacional, siempre que obtenga previamente el dictamen de las comisiones correspondientes.

El proyecto establece sanciones contra la explotación no autorizada de recursos naturales en las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y sus espacios marítimos.

Vista panorámica de las viviendas en las Islas Malvinas. Foto: Wikipedia

Las penalidades analizadas incluyen multas, inhabilitaciones y penas de prisión. El debate también se produce en medio de cuestionamientos por una conexión marítima proyectada entre Punta Arenas y las islas.

El quórum, la primera batalla del Gobierno

Antes de debatir los proyectos, el oficialismo deberá conseguir los 129 diputados necesarios para abrir el recinto.

La oposición reunió 121 legisladores en su último intento de sesionar y quedó a ocho del quórum. Por eso, los bloques dialoguistas y los representantes de las provincias volverán a desempeñar un papel decisivo.

La sesión permitirá medir la capacidad del Gobierno de Javier Milei para construir acuerdos y avanzar con una agenda que combina reclamos sociales, problemas económicos y cuestiones estratégicas como la soberanía argentina sobre Malvinas.