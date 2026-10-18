La reforma política se demora: el Gobierno no consigue los votos y cambia su estrategia para 2027

La secretaria general de la Presidencia encabezará una reunión con gobernadores en San Juan. Foto: REUTERS

El Gobierno decidió frenar el avance de la reforma política ante la falta de acuerdos en el Senado. La Casa Rosada no convocará nuevamente a comisión hasta garantizar los votos para suspender las PASO y modificar la Boleta Única de Papel.

La intención inicial era conseguir un dictamen durante octubre, pero las negociaciones con los bloques aliados y los gobernadores avanzan con más lentitud de la esperada. Por ese motivo, la administración de Javier Milei comenzó a revisar su estrategia electoral para 2027.

La falta de votos demora la reforma política

El principal obstáculo se encuentra en el Senado. La Libertad Avanza tiene 21 legisladores y necesita llegar a 37 votos para aprobar los cambios electorales.

El oficialismo debe conseguir, por lo menos, 16 respaldos entre la UCR, el PRO, los bloques provinciales y sectores del peronismo disidente. Sin embargo, los acuerdos con los gobernadores no garantizan el acompañamiento automático de los senadores vinculados con cada provincia.

El recinto debate Inocencia Fiscal II y Ley de Biocombustibles. Foto: Noticias Argentinas

Ante esta dificultad, la Casa Rosada resolvió evitar una votación sin garantías. La Comisión de Asuntos Constitucionales no será convocada hasta que exista un acuerdo cerrado.

Qué pasará con las PASO de 2027

Uno de los puntos centrales es la suspensión de las PASO nacionales para las elecciones de 2027. El proyecto original proponía eliminarlas definitivamente, pero el Gobierno ahora analiza una solución limitada al próximo proceso presidencial.

El oficialismo considera que suspender las primarias permitiría reducir costos y evitar una disputa interna que pueda afectar las expectativas políticas y económicas durante el año electoral.

De todos modos, en algunos sectores del Ejecutivo aseguran que La Libertad Avanza podría competir con las reglas actuales si el Congreso no aprueba la modificación.

Los cambios previstos para la Boleta Única

La reforma también contempla incorporar un casillero para votar la lista completa en la Boleta Única de Papel.

Esta opción permitiría seleccionar con una sola marca todas las categorías de una agrupación. Cerca del oficialismo creen que el nuevo sistema podría favorecer a las listas legislativas que acompañen una eventual candidatura presidencial de Javier Milei.

Javier Milei disertó en el Foro Económico de París, donde recibió el premio “Economista más influyente”. Foto: Presidencia

Además, se analiza un mecanismo para crear alianzas diferentes en cada provincia. De esta manera, La Libertad Avanza podría competir contra un gobernador en el plano local y, al mismo tiempo, acordar su respaldo para la elección presidencial.

La reforma podría quedar para diciembre

El calendario legislativo también complica los planes oficiales. El Congreso debe discutir el Presupuesto 2027 y otros proyectos antes de finalizar el año.

Por eso, el Ejecutivo evalúa prorrogar las sesiones ordinarias durante diciembre. Esa extensión permitiría ganar tiempo para cerrar acuerdos y retomar el tratamiento de la reforma política.

Mientras tanto, el Gobierno mantendrá una estrategia cautelosa. La reforma seguirá demorada hasta que el oficialismo consiga los votos necesarios, mientras continúan las negociaciones por las PASO, la Boleta Única y las alianzas electorales de 2027.