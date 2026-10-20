Javier Milei cuestionó la frase “la gente no llega a fin de mes”: “Es una pelot... del tamaño de una casa”

Discurso de Javier Milei en la Argentina Oil & Gas Expo, en Neuquén. Foto: Presidencia

El presidente Javier Milei cuestionó a quienes aseguran que los argentinos no llegan a fin de mes y calificó esa expresión como “una pelotudez del tamaño de una casa”.

Lo hizo este lunes, durante su participación en la apertura de la Argentina Oil & Gas Expo Patagonia 2026, en Neuquén, donde defendió su política económica y apuntó contra el kirchnerismo y los medios de comunicación.

Qué dijo Javier Milei sobre los argentinos que no llegan a fin de mes

Durante su exposición frente a empresarios del sector energético, el mandatario cuestionó las afirmaciones sobre la pérdida del poder adquisitivo y sostuvo que determinados mensajes instalados en el debate público carecen de fundamentos.

“Yo entiendo que a veces los eslóganes suenan lindo, pero eso no los convierte en algo razonable. Una pelotudez, por más que la digan de manera linda, es una pelotudez”, expresó.

Javier Milei en la Argentina Oil & Gas Expo.

A continuación, identificó lo que consideró uno de esos mensajes y responsabilizó al kirchnerismo por su difusión. “Voy a usar una pelotudez emblemática que impulsó el kirchnerismo”, anticipó antes de referirse a las dificultades económicas de los hogares.

El presidente reprodujo las afirmaciones de que “dos tercios de los argentinos no llegan a fin de mes” y de que parte de la población se queda sin dinero antes del día 20. Luego, planteó una pregunta para cuestionar esa interpretación.

“Si se quedan sin plata verdaderamente al día 20, ¿me pueden decir cómo hacen para vivir 10 días sin comer y sin beber?”, preguntó ante los presentes.

“¿Nadie se hizo la pregunta? No se dan cuenta al contestarla que la frase suena linda pero es una pelotudez del tamaño de una casa”, insistió.

Las críticas de Milei al kirchnerismo y su defensa del rumbo económico

El jefe de Estado también dirigió cuestionamientos a los medios de comunicación, a los que acusó de instalar ese tipo de afirmaciones, y vinculó las críticas sobre la situación económica con sus adversarios políticos.

Javier Milei en la Argentina Oil & Gas Expo.

“No nos dejemos psicopatear por los hijos de puta que hicieron mierda el país”, lanzó Milei, antes de cuestionar las políticas de las administraciones anteriores.

En otro tramo de su discurso, el mandatario defendió el equilibrio fiscal y rechazó las propuestas de devaluación como herramienta para mejorar la competitividad. Según sostuvo, una medida de ese tipo terminaría perjudicando el poder adquisitivo de la población.

También reivindicó el rumbo económico de su Gobierno y destacó el potencial del sector energético, en particular el desarrollo de Vaca Muerta, como parte de su estrategia de crecimiento.

Javier Milei en la Argentina Oil & Gas Expo.

Qué dijo Milei sobre la inflación, el dólar y la posibilidad de bajar impuestos

En otro tramo de su discurso, Milei defendió el rumbo económico del Gobierno y rechazó los planteos que reclaman una devaluación del peso para recuperar competitividad.

“La devaluación es una propuesta cortoplacista que lo único que deja en el mediano y largo plazo es una ciudadanía más empobrecida”, sostuvo. También atribuyó la desaceleración económica y las dificultades para reducir la inflación a un escenario internacional marcado por el encarecimiento de la energía y las tasas de interés.

Respecto de las próximas reformas, Milei anticipó que buscará profundizar la reducción de impuestos si su modelo obtiene respaldo electoral y se consolida el crecimiento económico.

“Si logramos consolidar en las urnas y validar el modelo”, sostuvo, el crecimiento permitiría una reducción tributaria que, según su escenario base, equivaldría a US$500.000 millones en ocho años. Se trata de una proyección condicionada y no de una rebaja impositiva ya aprobada.

De esta manera, el mandatario dejó planteada su estrategia de cara a 2027: presentar la estabilidad económica, la acumulación de divisas y las inversiones como argumentos para conseguir respaldo electoral y avanzar con una nueva etapa de reformas.