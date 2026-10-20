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Leonardo Nardini continúa su agenda bonaerense con actividades en Mar del Plata

El intendente y precandidato a la gobernación de la provincia acompañó a la delegación de Malvinas Argentinas en los Juegos Bonaerenses, recorrió una empresa de la industria pesquera y mantuvo encuentros con referentes sindicales y sociales en la ciudad balnearia.

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Leonardo Nardini en Mar del Plata.
Leonardo Nardini en Mar del Plata. Foto: Municipalidad de Malvinas Argentinas
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En el marco de la agenda bonaerense que viene desarrollando tras expresar su voluntad de ser candidato a gobernador de la provincia, Leonardo Nardini acompañó a la delegación de deportistas que participará de las finales de la 35° edición de los Juegos Bonaerenses en Mar del Plata.

Una vez llegados a la ciudad, dirigió unas palabras de aliento a la comitiva, deseándoles suerte en las competencias y agradeciéndoles por representar a todo Malvinas Argentinas. “Son un orgullo para todos los malvinenses”, sostuvo.

Más tarde, visitó la empresa familiar Frío Sur, productora de la marca Mare Pronto, donde conoció en detalle el trabajo que realiza esta firma con más de 35 años de trayectoria y 70 empleados, que lleva sus productos a distintos puntos del país y del mundo.

Leonardo Nardini en Mar del Plata.
Leonardo Nardini en Mar del Plata. Foto: Municipalidad de Malvinas Argentinas

Mare Pronto forma parte de una cadena productiva clave para la ciudad y para toda la Costa Atlántica. “Conocer a quienes producen, invierten y generan trabajo es fundamental para pensar una provincia con más desarrollo y oportunidades”, afirmó.

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Por la tarde, Nardini participó de un encuentro con referentes sindicales, deportivos y de organizaciones sociales en la sede local de La Fraternidad. Allí expresó su preocupación por la situación económica, la generación de empleo, la pérdida de actividad turística y la necesidad de pensar políticas integrales de seguridad, desarrollo productivo y fortalecimiento de la actividad económica para toda la provincia.

La jornada finalizó con la presencia del jefe comunal en la apertura de la instancia final de los Juegos Bonaerenses, que se realiza en Las Toscas y reúne a más de 30 mil participantes de los 135 municipios de la provincia, con competencias que se extenderán hasta el 23 de octubre.

Leonardo Nardini en Mar del Plata.
Leonardo Nardini en Mar del Plata. Foto: Municipalidad de Malvinas Argentinas

En ese contexto, Nardini remarcó el importante rol de los municipios en la continuidad de políticas esenciales para la construcción de una sociedad más justa e inclusiva: “Ninguno de nuestros municipios, a lo largo y a lo ancho de la provincia, está exento de las políticas públicas nacionales, del incremento de las tarifas o de los recortes en la obra pública. Los municipios sostenemos con mucho esfuerzo y pocos recursos, y aun así logramos seguir llevando adelante políticas para que los chicos y los grandes puedan venir a Mar del Plata a disfrutar de estas finales. Para seguir con políticas educativas para que tengan la posibilidad de transformarse y, a futuro, seguir fortaleciendo la educación universitaria y terciaria para que mañana puedan repuntar la economía a nivel general y acceder a un empleo mucho mejor. Tenemos que seguir trabajando para cambiar esta realidad que nos golpea a todos”, concluyó.

La agenda bonaerense de Nardini continuará este martes con actividades en Pinamar y General Madariaga. Durante la jornada, recorrerá la fábrica de pastas Palote Pastas, mantendrá un encuentro con referentes locales y compartirá un almuerzo con comerciantes de Pinamar. Luego visitará la Bodega Gamboa, se reunirá con el intendente de General Madariaga y conocerá de cerca el trabajo de productores locales. La recorrida busca profundizar el diálogo con distintos sectores de la provincia, conocer sus realidades y fortalecer una mirada integral sobre la producción, el empleo y el desarrollo bonaerense.

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