Leo Nardini refuerza su armado político para 2027: se reunió con tres intendentes bonaerenses y busca ampliar consensos. Foto: Prensa Malvinas Argentinas

El intendente de Malvinas Argentinas y precandidato a gobernador bonaerense, Leo Nardini, continúa ampliando su agenda política de cara a las elecciones de 2027. En esta oportunidad, mantuvo reuniones con los jefes comunales de Chivilcoy, Bolívar y Olavarría con el objetivo de intercambiar experiencias de gestión y avanzar en la construcción de consensos para el futuro de la provincia de Buenos Aires.

La recorrida comprendió dos secciones electorales. En la Cuarta, Nardini visitó Chivilcoy y se reunió con Guillermo Britos, mientras que en la Séptima mantuvo encuentros con Eduardo “Bali” Bucca, intendente de Bolívar, y Maximiliano Wesner, jefe comunal de Olavarría. Las conversaciones giraron alrededor de las políticas que desarrolla cada municipio, con especial atención a la seguridad, la infraestructura, el deporte, la producción y la generación de empleo.

Leo Nardini refuerza su armado político para 2027: se reunió con tres intendentes bonaerenses y busca ampliar consensos. Foto: Prensa Malvinas Argentinas

Durante el encuentro en Chivilcoy, Britos destacó la trayectoria del dirigente de Malvinas Argentinas y recordó una obra realizada durante su paso por el Ministerio de Infraestructura bonaerense. “Es un placer recibir a Leo Nardini, un amigo y un intendente con una gran trayectoria de gestión”, expresó. Además, agradeció la repavimentación de un tramo de la Ruta 30, desde la rotonda de la Ruta 5 hasta Moqueguá, ejecutada durante aquella gestión provincial.

En Bolívar, Bucca también valoró la experiencia administrativa y política de Nardini. “Malvinas es un ejemplo de gestión”, sostuvo, y resaltó el respaldo electoral que recibe el intendente. Además, consideró que su paso por distintos cargos le permitió adquirir “un conocimiento global de la provincia de Buenos Aires”, una experiencia que juzgó relevante ante una eventual conducción provincial.

Leo Nardini refuerza su armado político para 2027: se reunió con tres intendentes bonaerenses y busca ampliar consensos. Foto: Prensa Malvinas Argentinas

La visita a Olavarría incluyó una reunión con Wesner en la que también participó César Valicenti, consejero general de Cultura y Educación bonaerense. Allí se abordaron distintos desafíos de los municipios y las posibilidades de articular iniciativas a partir de sus experiencias de gestión.

Nardini, por su parte, identificó coincidencias entre las políticas desarrolladas en los distritos que visitó y las implementadas en Malvinas Argentinas. También destacó la importancia de generar espacios de participación para los jóvenes.

Leo Nardini refuerza su armado político para 2027: se reunió con tres intendentes bonaerenses y busca ampliar consensos. Foto: Prensa Malvinas Argentinas

Más allá de los intercambios institucionales, la recorrida forma parte de la proyección provincial de Nardini hacia 2027. Su intención es establecer vínculos con dirigentes de diferentes espacios políticos y colocar las experiencias municipales en el centro de una eventual propuesta de gobierno.