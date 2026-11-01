comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Malvinas Argentinas reunió a más de 700 atletas de 22 provincias en los primeros Juegos Argentinos Urbanos

El intendente Leo Nardini encabezó la ceremonia de clausura junto a autoridades del Comité Olímpico Argentino. La competencia reunió nueve disciplinas y tendrá nuevas ediciones cada dos años en distintas ciudades del país.

Canal 26
Por Canal 26
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Malvinas Argentinas reunió a más de 700 atletas de 22 provincias en los primeros Juegos Argentinos Urbanos
Malvinas Argentinas reunió a más de 700 atletas de 22 provincias en los primeros Juegos Argentinos Urbanos. Foto: Prensa Malvinas Argentinas
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Malvinas Argentinas cerró la primera edición de los Juegos Argentinos Urbanos (JAUR), una competencia que reunió a más de 700 deportistas de 22 provincias durante cuatro jornadas. El intendente Leo Nardini encabezó la ceremonia de premiación y clausura, en la que se confirmó que el evento tendrá continuidad cada dos años en diferentes sedes del país.

La competencia incluyó nueve disciplinas: skateboarding, breaking, escalada, básquet 3x3, roller freestyle, ajedrez, parkour, BMX freestyle y baseball 5. Se trató de la primera edición de un encuentro federal dedicado exclusivamente a deportes urbanos.

La ceremonia contó con la participación del diputado provincial Luis Vivona, impulsor de la Ley de Deporte Urbano Bonaerense; el presidente del Comité Olímpico Argentino (COA), Mario Moccia; y el titular de la Comisión de Deportes Urbanos del organismo, Daniel Ventura.

Malvinas Argentinas reunió a más de 700 atletas de 22 provincias en los primeros Juegos Argentinos Urbanos
Malvinas Argentinas reunió a más de 700 atletas de 22 provincias en los primeros Juegos Argentinos Urbanos. Foto: Prensa Malvinas Argentinas

Durante el cierre se entregaron medallas a los atletas y diplomas conmemorativos a las delegaciones provinciales. También hubo reconocimientos institucionales para las autoridades que participaron en la organización.

Contenido Recomendado

Leonardo Nardini inauguró la primera edición de los Juegos Argentinos Urbanos

Nardini inauguró la primera edición de los Juegos Argentinos Urbanos

Nardini visitó Suipacha y comenzó a recorrer la provincia luego de anunciar su candidatura

Leonardo Nardini durante su visita a Suipacha luego de anunciar su candidatura.

Nardini destacó las inversiones realizadas en infraestructura deportiva y espacios públicos como parte del camino que permitió organizar la competencia. “Esta primera edición se pudo realizar porque hubo decisión política. Hace muchos años empezamos a invertir en infraestructura urbana y a recuperar espacios públicos para que los chicos puedan hacer actividad física”, expresó.

El jefe comunal también remarcó el papel del deporte como herramienta de integración social: “El deporte une, forma y es un puente hacia una mejor calidad de vida para todos”.

Uno de los principales anuncios del cierre fue la continuidad de los JAUR, que se desarrollarán cada dos años en distintas ciudades argentinas, con el acompañamiento del Comité Olímpico Argentino.

Vivona destacó que la legislación bonaerense permitió dar reconocimiento a disciplinas que crecieron durante años en plazas y barrios. Además, planteó la posibilidad de incorporar nuevos deportes en futuras ediciones y avanzar hacia competencias internacionales.

Malvinas Argentinas reunió a más de 700 atletas de 22 provincias en los primeros Juegos Argentinos Urbanos
Malvinas Argentinas reunió a más de 700 atletas de 22 provincias en los primeros Juegos Argentinos Urbanos. Foto: Prensa Malvinas Argentinas

Por su parte, Mario Moccia valoró la organización y la convocatoria de la primera edición. “Cuando empezamos a trabajar este proyecto imaginábamos que iba a estar bueno, pero nunca pensamos que iba a ser una fiesta del nivel que vivimos en Malvinas”, señaló el presidente del COA.

Finalmente, Nardini sostuvo que el objetivo es extender la experiencia a otras regiones: “Queremos que se siga aplicando, que pueda replicarse en la provincia de Buenos Aires y en todo el país”.

De esta manera, Malvinas Argentinas quedó como la primera sede de los Juegos Argentinos Urbanos, una competencia que busca ampliar las oportunidades de participación para deportistas de todo el territorio nacional.

Malvinas ArgentinasLeonardo NardiniNP2026
Canal 26
Canal 26

Mesa de redacción

Notas Más leídas

  1. Tensión entre Argentina y Chile por Malvinas:Tierra del Fuego prepara multas y sanciones contra empresas navieras

    Tensión entre Argentina y Chile por Malvinas: Tierra del Fuego prepara multas y sanciones contra empresas navieras

  2. Milei inauguró una iglesia evangélica en Neuquén y dejó un mensaje para las elecciones 2027:“Queremos que puedan elegir en paz”

    Milei inauguró una iglesia evangélica en Neuquén y dejó un mensaje para las elecciones 2027: “Queremos que puedan elegir en paz”

  3. La Justicia embargó $828 millones al Ministerio de Salud por una deuda con el Cottolengo Don Orione

    La Justicia embargó $828 millones al Ministerio de Salud por una deuda con el Cottolengo Don Orione

  4. Sergio Uñac acelera su proyecto presidencial para 2027 y lanzó una propuesta federal:“Milei es una transición, no el destino de la Argentina”

    Sergio Uñac acelera su proyecto presidencial para 2027 y lanzó una propuesta federal: “Milei es una transición, no el destino de la Argentina”

  5. UTHGRA convocó a una movilización por aumentos salariales pendientes que afectan a 200.000 familias

    UTHGRA convocó a una movilización por aumentos salariales pendientes que afectan a 200.000 familias
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Malvinas Argentinas reunió a más de 700 atletas de 22 provincias en los primeros Juegos Argentinos Urbanos

Malvinas Argentinas reunió a más de 700 atletas de 22 provincias en los primeros Juegos Argentinos Urbanos

Milei inauguró una iglesia evangélica en Neuquén y dejó un mensaje para las elecciones 2027:“Queremos que puedan elegir en paz”

Sergio Uñac acelera su proyecto presidencial para 2027 y lanzó una propuesta federal:“Milei es una transición, no el destino de la Argentina”

Pablo Descalzo recorrió una obra clave en Ituzaingó:cómo será la nueva unidad de atención médica

Economía

Nuevo sueldo de empleadas domésticas:cuánto se paga por hora y por mes desde el 1° de noviembre 2026 con el aumento

Empleadas domésticas

El Gobierno debe pagar US$877 millones al FMI y tendría menos de US$900 millones en el Banco Central:cómo afrontará el vencimiento

Binance cubrió el 90% de las pérdidas tras el ciberataque:de dónde salieron los fondos y cuándo volverían los retiros

Transporte, alquileres, prepagas y más:uno por uno, todos los aumentos que llegan en noviembre

Internacionales

Escándalo en Florida:281 detenidos en un operativo policial, entre ellos 13 empleados de Disney y 4 de Universal Studios

Operativo contra la explotación sexual en Florida: 281 detenidos, entre ellos 13 empleados de Disney y cuatro de Universal Studios

La advertencia del líder supremo de Irán a Estados Unidos e Israel:“Cualquier tipo de amenaza debe ser respondida inmediatamente”

Desde Estados Unidos niegan haber facilitado la salida de Flávio Bolsonaro desde Argentina tras las elecciones presidenciales

Cobró en patacones, emigró a Miami en 2003 y ahora quiere ser alcalde de una ciudad exclusiva:Alberto Zaltzberg, el argentino que busca hacer historia en las midterms de USA