Malvinas Argentinas reunió a más de 700 atletas de 22 provincias en los primeros Juegos Argentinos Urbanos. Foto: Prensa Malvinas Argentinas

Malvinas Argentinas cerró la primera edición de los Juegos Argentinos Urbanos (JAUR), una competencia que reunió a más de 700 deportistas de 22 provincias durante cuatro jornadas. El intendente Leo Nardini encabezó la ceremonia de premiación y clausura, en la que se confirmó que el evento tendrá continuidad cada dos años en diferentes sedes del país.

La competencia incluyó nueve disciplinas: skateboarding, breaking, escalada, básquet 3x3, roller freestyle, ajedrez, parkour, BMX freestyle y baseball 5. Se trató de la primera edición de un encuentro federal dedicado exclusivamente a deportes urbanos.

La ceremonia contó con la participación del diputado provincial Luis Vivona, impulsor de la Ley de Deporte Urbano Bonaerense; el presidente del Comité Olímpico Argentino (COA), Mario Moccia; y el titular de la Comisión de Deportes Urbanos del organismo, Daniel Ventura.

Malvinas Argentinas reunió a más de 700 atletas de 22 provincias en los primeros Juegos Argentinos Urbanos. Foto: Prensa Malvinas Argentinas

Durante el cierre se entregaron medallas a los atletas y diplomas conmemorativos a las delegaciones provinciales. También hubo reconocimientos institucionales para las autoridades que participaron en la organización.

Nardini destacó las inversiones realizadas en infraestructura deportiva y espacios públicos como parte del camino que permitió organizar la competencia. “Esta primera edición se pudo realizar porque hubo decisión política. Hace muchos años empezamos a invertir en infraestructura urbana y a recuperar espacios públicos para que los chicos puedan hacer actividad física”, expresó.

El jefe comunal también remarcó el papel del deporte como herramienta de integración social: “El deporte une, forma y es un puente hacia una mejor calidad de vida para todos”.

Uno de los principales anuncios del cierre fue la continuidad de los JAUR, que se desarrollarán cada dos años en distintas ciudades argentinas, con el acompañamiento del Comité Olímpico Argentino.

Vivona destacó que la legislación bonaerense permitió dar reconocimiento a disciplinas que crecieron durante años en plazas y barrios. Además, planteó la posibilidad de incorporar nuevos deportes en futuras ediciones y avanzar hacia competencias internacionales.

Malvinas Argentinas reunió a más de 700 atletas de 22 provincias en los primeros Juegos Argentinos Urbanos. Foto: Prensa Malvinas Argentinas

Por su parte, Mario Moccia valoró la organización y la convocatoria de la primera edición. “Cuando empezamos a trabajar este proyecto imaginábamos que iba a estar bueno, pero nunca pensamos que iba a ser una fiesta del nivel que vivimos en Malvinas”, señaló el presidente del COA.

Finalmente, Nardini sostuvo que el objetivo es extender la experiencia a otras regiones: “Queremos que se siga aplicando, que pueda replicarse en la provincia de Buenos Aires y en todo el país”.

De esta manera, Malvinas Argentinas quedó como la primera sede de los Juegos Argentinos Urbanos, una competencia que busca ampliar las oportunidades de participación para deportistas de todo el territorio nacional.