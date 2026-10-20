Milei volvió a cuestionar a quienes dicen que no llegan a fin de mes: “¿Cómo vive durante 10 días una persona sin comer y sin beber?"

Discurso de Javier Milei en la Argentina Oil & Gas Expo, en Neuquén. Foto: Captura

El presidente Javier Milei volvió a cuestionar a quienes sostienen que los argentinos no llegan a fin de mes y lanzó duras críticas contra los periodistas que cuestionaron sus declaraciones. A través de una extensa publicación en su cuenta oficial de Twitter, el mandatario defendió los argumentos que había expuesto el lunes durante un discurso en Neuquén, rechazó las explicaciones vinculadas con el uso de tarjetas de crédito y puso en duda los cuestionamientos sobre el aumento de la morosidad.

Qué dijo Javier Milei sobre los periodistas y la frase “no llegan a fin de mes”

La nueva reacción del presidente llegó este martes 20 de octubre por la tarde, después de la repercusión que tuvieron sus declaraciones durante la apertura de la Argentina Oil & Gas Expo Patagonia 2026, donde calificó como “una pelotudez del tamaño de una casa” la afirmación de que parte de la población se queda sin dinero antes de terminar el mes.

En su cuenta de Twitter, Milei comenzó su descargo cuestionando a los periodistas que difundieron y analizaron sus palabras. “A los periodistas que están tan ardidos por mi contrargumento a la frase de ‘la gente no llega a fin de mes; se quedan sin plata al día 20’ entiendo que se sientan mal por haber repetido como loros una frase sin sentido”, escribió.

El jefe de Estado también acusó a sus críticos de recurrir a “falacias”, entre ellas, las denominadas ad populum y ad hominem, y volvió a plantear el interrogante que había utilizado durante su discurso. “¿Cómo vive durante 10 días una persona sin comer y sin beber?”, insistió Milei, quien pidió a los periodistas responder esa pregunta antes de cuestionar su razonamiento.

La respuesta de Milei sobre las tarjetas de crédito y el endeudamiento

En otro tramo de su publicación, rechazó las explicaciones que vinculan las dificultades económicas de los hogares con el uso de tarjetas de crédito para afrontar gastos cotidianos. “Si van a usar el argumento del uso de la tarjeta, más allá que demuestra que no son dignos de crédito por ignorantes, sugiero que se pregunten ¿qué ocurre al mes siguiente?”, expresó.

Luego, Milei pidió analizar la llamada lógica intertemporal del crédito, un concepto económico que describe cómo las personas pueden trasladar parte de sus gastos y obligaciones de pago entre distintos períodos. El planteo apunto a cuestionar la idea de que una familia pueda sostener indefinidamente sus consumos mediante endeudamiento cuando sus ingresos resultan insuficientes.

Sin embargo, quedarse sin dinero disponible antes de fin de mes no significa necesariamente dejar de consumir alimentos o servicios. Los hogares pueden recurrir a compras previamente realizadas, ahorros, ayuda familiar o distintas formas de financiamiento, aunque esos mecanismos también pueden generar nuevas obligaciones económicas.

Qué dijo Milei sobre la morosidad y cómo comenzó la polémica

El líder de La Libertad Avanza también se refirió a los cuestionamientos sobre el aumento de la mora en los créditos y sostuvo que sus argumentos ya habían sido explicados anteriormente. “Por otra parte, el argumento contra la opereta de la mora fue refutado varias veces”, afirmó en su mensaje.

Milei pidió considerar los cambios en la composición del crédito, especialmente los préstamos de montos reducidos y tasas elevadas, así como el efecto de episodios de incertidumbre política sobre el financiamiento.

Discurso de Javier Milei en la Argentina Oil & Gas Expo, en Neuquén. Foto: Presidencia

El mandatario cerró su publicación con nuevas descalificaciones hacia los periodistas, a quienes consideró “muy pobres intelectualmente”, y se despidió con un “CIAO!”.

La controversia se originó después de que el Presidente cuestionara una encuesta de la consultora Zentrix sobre las dificultades económicas de los hogares argentinos durante su presentación del lunes en Neuquén. El relevamiento del Monitor de Opinión Pública indicó que aproximadamente dos de cada tres encuestados declararon quedarse sin dinero antes de finalizar el mes y Milei no solo rechazó esa interpretación, sino que acusó al kirchnerismo y a sectores de la prensa de impulsar el mensaje.