Con la presencia de Luis Barrionuevo, UTHGRA inauguró un nuevo Centro de Entrenamiento en Temperley. Foto: Captura de pantalla

La Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (UTHGRA) inauguró el primer Centro de Entrenamiento gastronómico de la seccional Avellaneda–Lomas de Zamora, ubicado en Temperley. El acto contó con la presencia del secretario general del gremio, Luis Barrionuevo, quien destacó la importancia de impulsar obras destinadas a mejorar los servicios para los trabajadores y sus familias.

La ceremonia se realizó el lunes 19 de octubre en las instalaciones de avenida Meeks 589, con la participación de integrantes del Secretariado Nacional, autoridades provinciales y municipales, dirigentes sindicales, delegados y representantes del sector empresario, según informó la Secretaría de Prensa de UTHGRA.

Durante su intervención, Barrionuevo puso el foco en la función social de la organización y en la continuidad de los proyectos destinados a sus afiliados. “Lo que hacemos nosotros son obras para el bien de la comunidad y de los trabajadores. Tratamos de hacer lo mejor, de ser eficientes y de llevar adelante nuestra vocación de servicio, siendo solidarios con los demás”, expresó el dirigente.

Con la presencia de Luis Barrionuevo, UTHGRA inauguró un nuevo Centro de Entrenamiento en Temperley

También agradeció a los delegados y empleados que trabajan diariamente para la organización y ratificó su intención de continuar desarrollando infraestructura y servicios. “Seguiremos inaugurando obras, seguiremos trabajando. Seguimos teniendo esperanza de que este país tiene que cambiar”, afirmó.

Uno de los ejes de la inauguración fue la utilización de los recursos sindicales para concretar proyectos que beneficien a los afiliados. En ese marco, Fernando Weiss, flamante secretario general de UTHGRA Avellaneda–Lomas de Zamora, sostuvo que la apertura del establecimiento representa una muestra de la gestión de los fondos aportados por los trabajadores: “Uno tiene que demostrar que los fondos que maneja, que las cuotas sindicales de los trabajadores tienen un destino, y el destino es este”, manifestó.

Por su parte, Laura Sasprizza remarcó que las contribuciones de los afiliados deben traducirse en mejoras concretas para ellos y sus familias. “Acá se ve claramente dónde se destinan los aportes de nuestros trabajadores. Son recursos que vuelven a ellos y a sus familias a través de obras, servicios y beneficios concretos que les hacen la vida mejor”, señaló. Además, destacó que el objetivo de la organización sindical es convertir el esfuerzo colectivo en bienestar para sus integrantes.

Con la apertura del nuevo Centro de Entrenamiento en Temperley, la seccional Avellaneda–Lomas de Zamora sumó una instalación a su estructura en línea con la política de obras y servicios que sus autoridades destacaron durante la ceremonia.