comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Con la presencia de Luis Barrionuevo, UTHGRA inauguró un nuevo Centro de Entrenamiento en Temperley

El espacio fue presentado durante un acto que reunió a dirigentes sindicales, autoridades y representantes empresarios. Destacaron la inversión de los aportes de los trabajadores en obras y servicios.

Canal 26
Por Canal 26
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Con la presencia de Luis Barrionuevo, UTHGRA inauguró un nuevo Centro de Entrenamiento en Temperley
Con la presencia de Luis Barrionuevo, UTHGRA inauguró un nuevo Centro de Entrenamiento en Temperley. Foto: Captura de pantalla
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

La Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (UTHGRA) inauguró el primer Centro de Entrenamiento gastronómico de la seccional Avellaneda–Lomas de Zamora, ubicado en Temperley. El acto contó con la presencia del secretario general del gremio, Luis Barrionuevo, quien destacó la importancia de impulsar obras destinadas a mejorar los servicios para los trabajadores y sus familias.

La ceremonia se realizó el lunes 19 de octubre en las instalaciones de avenida Meeks 589, con la participación de integrantes del Secretariado Nacional, autoridades provinciales y municipales, dirigentes sindicales, delegados y representantes del sector empresario, según informó la Secretaría de Prensa de UTHGRA.

Durante su intervención, Barrionuevo puso el foco en la función social de la organización y en la continuidad de los proyectos destinados a sus afiliados. “Lo que hacemos nosotros son obras para el bien de la comunidad y de los trabajadores. Tratamos de hacer lo mejor, de ser eficientes y de llevar adelante nuestra vocación de servicio, siendo solidarios con los demás”, expresó el dirigente.

Con la presencia de Luis Barrionuevo, UTHGRA inauguró un nuevo Centro de Entrenamiento en Temperley
Con la presencia de Luis Barrionuevo, UTHGRA inauguró un nuevo Centro de Entrenamiento en Temperley

También agradeció a los delegados y empleados que trabajan diariamente para la organización y ratificó su intención de continuar desarrollando infraestructura y servicios. “Seguiremos inaugurando obras, seguiremos trabajando. Seguimos teniendo esperanza de que este país tiene que cambiar”, afirmó.

Contenido Recomendado

Día de la Madre:el emotivo homenaje de UTHGRA a las mujeres que acompañan, crían y cuidan con amor

UTHGRA - Día de la Madre

Entrevista a Juan Rousselot, Secretario General de UTHGRA Córdoba

Juan Rousselot, Secretario General de UTHGRA Córdoba.

Uno de los ejes de la inauguración fue la utilización de los recursos sindicales para concretar proyectos que beneficien a los afiliados. En ese marco, Fernando Weiss, flamante secretario general de UTHGRA Avellaneda–Lomas de Zamora, sostuvo que la apertura del establecimiento representa una muestra de la gestión de los fondos aportados por los trabajadores: “Uno tiene que demostrar que los fondos que maneja, que las cuotas sindicales de los trabajadores tienen un destino, y el destino es este”, manifestó.

Por su parte, Laura Sasprizza remarcó que las contribuciones de los afiliados deben traducirse en mejoras concretas para ellos y sus familias. “Acá se ve claramente dónde se destinan los aportes de nuestros trabajadores. Son recursos que vuelven a ellos y a sus familias a través de obras, servicios y beneficios concretos que les hacen la vida mejor”, señaló. Además, destacó que el objetivo de la organización sindical es convertir el esfuerzo colectivo en bienestar para sus integrantes.

Con la apertura del nuevo Centro de Entrenamiento en Temperley, la seccional Avellaneda–Lomas de Zamora sumó una instalación a su estructura en línea con la política de obras y servicios que sus autoridades destacaron durante la ceremonia.

UTHGRALuis BarrionuevoNP2026
Canal 26
Canal 26

Mesa de redacción

Notas Más leídas

  1. Milei quiso reunirse con el rey Felipe VI en España, pero la Casa Real le puso una condición:qué pasó

    Milei quiso reunirse con el rey Felipe VI en España, pero la Casa Real le puso una condición: qué pasó

  2. De qué signo es Javier Milei:qué dice la astrología sobre la personalidad y el destino del presidente

    De qué signo es Javier Milei: qué dice la astrología sobre la personalidad y el destino del presidente

  3. El Gobierno nacional promulgó la reforma de la Ley de Glaciares:los cambios que se oficializaron

    El Gobierno nacional promulgó la reforma de la Ley de Glaciares: los cambios que se oficializaron

  4. Paro nacional de ATE confirmado:cómo funcionará ANSES, PAMI y el transporte público durante este jueves 15 de octubre

    Paro nacional de ATE confirmado: cómo funcionará ANSES, PAMI y el transporte público durante este jueves 15 de octubre

  5. Ni Villarruel ni Caputo:Lilia Lemoine reveló a quién quiere como compañero de fórmula de Milei en las elecciones presidenciales de 2027

    Ni Villarruel ni Caputo: Lilia Lemoine reveló a quién quiere como compañero de fórmula de Milei en las elecciones presidenciales de 2027
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Con la presencia de Luis Barrionuevo, UTHGRA inauguró un nuevo Centro de Entrenamiento en Temperley

Con la presencia de Luis Barrionuevo, UTHGRA inauguró un nuevo Centro de Entrenamiento en Temperley

Milei quiso reunirse con el rey Felipe VI en España, pero la Casa Real le puso una condición:qué pasó

Javier Milei apuntó contra Pedro Sánchez en España:lo llamó “dictador” y pidió “sacar a los socialistas a patadas”

Comenzó la megasesión especial en Diputados con discapacidad y endeudamiento familiar como ejes del debate

Economía

Crisis en la industria textil:la Justicia abrió el concurso preventivo de Teddy Karagozian y lo unificó con el de Hilado SA

Una fila de máquinas de hilar que están una al lado de la otra.

Tras romper la barrera de los 700 puntos, el riesgo país cierra a la baja apoyado en la mejora de los bonos

El riesgo país rompió la barrera de los 700 puntos por primera vez en un año:los 8 factores que encendieron las alarmas

Javier Milei cuestionó la frase “la gente no llega a fin de mes”:“Es una pelot... del tamaño de una casa”

Internacionales

Informe | El crecimiento del islam en Europa:Francia es el país occidental con mayor cantidad de musulmanes

🕌 EL ISLAM EN EUROPA | Los musulmanes tienen la tasa de natalidad más alta del mundo

Milei quiso reunirse con el rey Felipe VI en España, pero la Casa Real le puso una condición:qué pasó

La canción de Lali Espósito que Pedro Sánchez utilizó para responderle a Javier Milei:“Temazo argentino”

Donald Trump se enfrentó a un periodista en la Casa Blanca y lo amenazó:“Más te vale tener cuidado”