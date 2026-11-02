UTHGRA Córdoba celebró el Día de la Familia con cientos de asistentes, música en vivo y más de 70 premios

UTHGRA Córdoba celebró el Día de la Familia Foto: UTHGRA

La seccional Córdoba de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (UTHGRA) realizó una nueva edición del Día de la Familia 2026, que convocó a cientos de afiliados y sus familiares en el Complejo AOITA Córdoba. La celebración combinó música en vivo, juegos, actividades infantiles y sorteos de importantes premios.

Uno de los principales atractivos fue la entrega de más de 70 premios, entre los que se destacaron heladeras, televisores LED, smart TV y una motocicleta 0 km. Los participantes también tuvieron la posibilidad de ganar distintos obsequios mediante una ruleta.

UTHGRA Córdoba celebró el Día de la Familia Foto: UTHGRA

La música fue otra de las protagonistas del encuentro. El Dúo Seleno y La Monada estuvieron a cargo de los espectáculos, con una propuesta que incluyó folclore, música popular y cuarteto cordobés.

La celebración también contó con la participación especial del reconocido conductor Juan Alberto Mateyko, quien fue invitado a compartir la jornada y dirigió unas palabras a los asistentes.

Para los más chicos se organizaron distintas actividades, como castillos inflables y espacios de dibujo. Además, hubo una clase de zumba que permitió sumar a los adultos a las propuestas recreativas.

Juan Rousselot destacó la participación de las familias y el trabajo de los delegados

El cierre estuvo a cargo del secretario general de UTHGRA Córdoba, Juan Rousselot, quien agradeció la asistencia de los afiliados y sus familiares.

UTHGRA Córdoba celebró el Día de la Familia Foto: UTHGRA

Durante su intervención, el dirigente también reconoció el compromiso del Cuerpo de Delegados y de todas las personas que colaboraron con la organización del evento.

Desde la seccional destacaron la importancia de generar espacios de recreación y participación que permitan fortalecer los vínculos entre los trabajadores del turismo, la hotelería y la gastronomía.

De esta manera, UTHGRA Córdoba concretó una nueva edición de su tradicional celebración familiar, con propuestas para todas las edades y una amplia participación de sus afiliados.